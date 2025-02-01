Okula dönüş kolay olmayacak

15 tatilin sonuna geldik. Pazartesi okullar açılacak. Ancak tatilde uyku, yemek ve ders çalışma düzeni esneyen çocuklar için bu dönüş pek kolay olmayacak. Okula adaptasyon sürecini rahat geçirebilmek için neler yapılabileceğini uzmanıyla konuştuk. İşte bu süreçte adım adım yapılması gerekenler...

15 günlük ara tatilin sonuna geldik. Bu pazartesi okullar açılıyor. Çocuklar tatilin tadını çıkardı, bol bol gezdi. Hemen her evde uyku, yemek ve tablet konusunda esneklik yaşandı. Şimdi disiplinli hayata tekrar dönme zamanı! Ama bu pek kolay olmayacak. Okula dönüş haftası çocukların adaptasyon sürecine ihtiyacı olacak. Bu da başta ebeveynler olmak üzere, öğretmenleri de zorlayacak.

Peki, anne-babalar olarak bu süreci nasıl yönetebiliriz. Bugünden neler yapmaya başlamalıyız? Tatilden okula geçiş sürecini kolaylaştıracak bilgileri Psikolog Tuğçe Betül Şenel ile konuştuk. İşte uzman tavsiyeleri...







DÜZENLİ BİR RUTİN OLUŞTURUN

Tatil döneminde genellikle uyku düzeni bozulur ve çocuklar geç saatlere kadar uyanık kalabilir. Bu sebepten de geç uyanmalar yaşanabilir. Okula dönüşte uyku düzenini yeniden düzenlemek çok önemli. Okuldan önceki günler, çocukların uyku saatlerini yavaşça okula uygun hale getirmek, sabahları daha kolay kalkmalarına yardımcı olabilir. Her gün uyuma ve uyanma saatinde yarım saat gibi minik değişiklikler yaparak süreci kolaylaştırabilirsiniz.







OKUL HAKKINDA KONUŞUN

Tatil sonrasında bazı çocuklar okula karşı endişe duyabilirler. Aileler, çocuklarıyla okula dair sohbetler veya resimler yaparak, okulda onları nelerin beklediği hakkında bilgi verebilir veya çocukların okula dair beklentilerini konuşabilirsiniz. Bu süreçte onları anladığınızı hissettiren sohbetler etmeniz, çocukların yaşadığı duyguları ifade etmesine olanak sağlayabilir.







POZİTİF DUYGUSAL DESTEK SUNUN

Okula dönmeden önce çocuklara pozitif bir dil kullanarak cesaret verin. "Yeni şeyler öğrenmeye başlayacaksın" gibi cümleler, çocukların okul için heyecan duymalarını sağlayabilir. Ayrıca okula dönüş sürecinde anne-baba olarak çocukların duygusal ihtiyaçlarına da duyarlı olmak, onların güvenli hissetmelerine yardımcı olabilir.



ADIM ADIM ADAPTASYON

Okulda alışılması gereken dersler ve arkadaşlıklar çocuklar için yavaşça öğrenilmesi gereken becerilerdir. İlk günlerden itibaren ağır bir program yükü yerine, çocukların eğitim sürecine daha yumuşak bir geçiş yapmalarını sağlamak faydalıdır. Okulun başlangıcında onlara bir süre daha esneklik tanımak süreç için faydalı olacaktır.







AİLE İÇİNDEKİ İLETİŞİMİ GÜÇLENDİRİN

Son olarak, okula dönüş sürecinde aile içindeki iletişim çok önemlidir. Çocuklar, evdeki yetişkinlerden aldıkları güven ve destekle okula daha kolay uyum sağlarlar. Ailelerin birlikte vakit geçirmeleri, olumlu bir ortam yaratmaları, çocukların okula dönüş sürecindeki kaygılarını hafifletebilir. Ayrıca bu süreç çocuklar kadar ebeveynler içinde zorlayıcı olabilmektedir. Unutmayın, ilk günler zor olabilir. Çocuklar okula alışana kadar bazen evde olumsuz ruh halleri, okulda başarısızlık kaygıları ya da çeşitli küçük aksaklıklar görülebilir. Ebeveynlerin bu süreçte esnek olmaları, çocuklarının hissettikleri zorluklara karşı sabırlı olmaları gerekmektedir. Ayrıca, bu dönemde küçük zaferleri kutlamak, olumlu bir yaklaşım geliştirmeye yardımcı olabilir.







SADECE EĞİTİME DEĞİL, SOSYAL BAĞLANTILARA DA ODAKLANIN

Çocukların okula uyum sağlayabilmesi için sadece akademik değil, sosyal açıdan da hazırlıklı olmaları gerekir. Okulun sosyal yönü, bazen akademik kısmından daha zorlayıcı olabilir. Arkadaşlık ilişkileri, grup çalışmaları gibi sosyal becerilerin gelişmesi, çocukların okula adaptasyonunu kolaylaştırabilir. Okuldan önce akranlarıyla beraber gerçekleştirebileceği birkaç etkinlik süreci kolaylaştıracak ve bağlarını güçlendirecektir.



FİZİKSEL AKTİVİTEYİ UNUTMAYIN

Sömestr tatilinde genellikle daha az fiziksel aktivite yapılır. Okula dönüş sürecinde, çocukların enerjilerini atabilmesi ve daha odaklanmış olmaları için spor yapmak önemli olabilir. Spor, fiziksel sağlığın yanı sıra, duygusal dengeyi de sağlamada yardımcı olmaktadır.