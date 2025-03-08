Özel okul ücretleri velilere alternatif aratıyor

Yükselen eğitim, servis ve yemek ücretleri nedeniyle veliler özel okullardan uzaklaşıyor. Birçok veli çocuğunu devlet okuluna yazdırıp özel ders aldırarak desteklemeyi düşünüyor. Özel okullarda kayıtlarda ciddi bir düşüş olacak gibi görünüyor

Özel okul fiyatlarındaki orantısız artış velileri kara kara düşündürmeye başladı. Bir sonraki öğretim yılı için kayıt dönemi başlamasına rağmen velilerin çoğu tekrar kayıt yaptırma konusunda kararsız kaldı. İstenilen fiyatları veremeyeceğini düşünenler ya da bu adaletsiz artışa karşı tepki vermek isteyenler başka çözümler aramaya başladı. Ben de bir çok veli le görüştüm ve buldukları çözümleri aşağıda paylaşacağım. Görünen o ki, bir sonraki sene için özel okula kayıt yaptıranların sayısında ciddi düşüşler olacak gibi görünüyor. Özellikle anaokuldan ilkokula, ortaokula ve liseye geçiş sınıflarında mevcutlar azalacağa benziyor.





İkinci çocuğuma haksızlık olur

İki ve daha fazla çocuğu olan aileler, her çocuğunu özel okula gönderemeyeceğinin farkında. Bu sebeple de vicdanları biraz sızlıyor. İlk çocuğunu özel okulda yıllardır oktan aileler, ikinci çocukları büyüyüp okul çağına geldiğinde, bu artan fiyatlar nedeniyle ona aynı şartları sunamıyor. Çocukları arasında eşit davranamadıklarını düşünerek çözüm arıyorlar. Ancak anaokulları bile bir milyona yaklaşmışken çözümü diğer çocuklarını da özel okuldan almakta buluyorlar.



Yemek ve servis ücretleri okul fiyatına yakın

Diğer bir sorun da yine orantısız artan yemek ve servis ücretleri oldu. Bu iki kalem ücreti topladığınızda neredeyse okul ücretine yakın bir fiyat çıkıyor. En ucuz yemek fiyatı 120 bin. Servis ücreti de iki dönem ayrı ayrı alınıyor. 150 bine lira servis ücreti ödeyenler var. Buna 80 binden başlayan kitap ücretleri de eklenince veliler iyice sömürüldüklerini hissetmeye başlıyor. Üstelik veliler, ödedikleri ücrete göre kaliteli hizmet alamadıklarını da belirtiyorlar.



Devlet okuluna yakın ikamet

Birçok veli bulunduğu ildeki devlet okullarını araştırıyor. Akıllarına yatan bir devlet okulu varsa, özel okuldan alıyor çocuklarını ve radikal bir değişim yaparak evlerini belirledikleri devlet okuluna yakın bir yere taşıyorlar. Konuştuğum bir veli, "Güzel bir devlet okulu buldum ve ona yakın bahçeli bir villa kiraladım. Villanın yıllık kirası okulun bir yıllık ücretinden daha azdı. Çocuğuma da okula ek olarak özel dersler aldırmaya başladım. Taşındığımız bölgede doğayla daha çok vakit geçirip hobilerini de rahatlıkla yapıyor. Tabletle vakit geçirme süresi bile düştü. Arkadaşlarını ve öğretmenleri ile de kısa sürede kaynaştı" şeklinde anlattı sürecini. Durum gösteriyor ki, taşınma şeklinde özelden devlet okuluna geçişler artacak gibi. Aileler özel ders ile de açıklarını kapatmaya çalışıyor.



Sosyal aktiviteler cazibesini yitirdi

Özel okulların en büyük cazibelerinden biri, öğrencilere sayısız sosyal aktivite ve hobi kazandırma imkanı sunmasıydı. Yüzme, basketbol, hentbol, piyano, satranç gibi seçenekler veliler için önemliydi. Ancak şimdi bu imkanlara dışarıda ulaşmak çok kolay. Üstelik okul ücretine göre daha hesaplı... Zaten özel okullardaki çocukların çoğu hafta sonları yetenekleri dahilinde özel dersler alıyordu. Yani okulda verilenin yetmediği de anlaşıldı.



Pilot okullar gözde

Tüm bu nedenleri göz önünde bulundurursak, özel okullara kayıtlarda bir düşüş yaşanacak gibi duruyor. Özel okullar öğrencilerini devlet okuluna kaptıracak. Yükselen ücrete rağmen kalitenin de düşmesi bundaki en büyük sebep. Veliler de artık alternatifler üretmeye başladılar. Pilot devlet okulları cazibeyi artırdı. Özel okullara denk eğitim ve sosyal şartlarının iyi olması pilot okulları gözde duruma getirdi. Şu an için özel okulların elinde iki kart var. Çalışan anne-babalar için iş saatlerine uyan seçenekler sunması ve güvenlik... Gelecek sene, velilerin buldukları bu çözümlerin özel okullardaki öğrenci sayısına yansımasını göreceğiz.



Özel okulda öğretmene az maaş

Özel okullardaki öğretmenlere verilen maaşların az olması da diğer bir neden... Bu öğretmenlerde motivasyon düşmesine sebep oluyor. Haftanın altı günü çalışan öğretmenlerde performans geriliği yaşanabiliyor. Maaş nedeniyle öğretmenler de sık sık okul değiştiriyor. Çoğu veli bunu rahatlıkla gözlemliyor. Ödedikleri ücretlerin adaletli bir şekilde öğretmenlere de verilmesini isteyenler çoğunlukta. Ancak bu konuda özel okullardan yıllardır bir adım gelmedi.