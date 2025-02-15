Özel okullardaki çocuklar yetersiz besleniyor

Özel okullardaki yemek ücretleri, okul fiyatı ile yarışır hale geldi. Buna karşılık, öğrencilerin yarısı eve aç dönüyor. Açlıktan derse odaklanma sorunu yaşayanlar da var. Yasak olduğu için aileler çocuklarının çantasına kraker bile koyamıyor Yıllık 120 bini bulan yemek ücretleri karşılığında öğrenciler aç geziyor. Bakanlığımız, kartopu gibi büyüyen bu soruna bir çözüm bulmalı. Söz konusu olan çocuklar ve ortada trajikomik bir durum var

Özel okul fiyatları açıklandı. Ücretler oldukça yüksek. Ancak diğer yandan toplanınca okul fiyatına denk gelen başka harcamalar da mevcut. Okul ve servis ücretleri... Maalesef ki, özel okullarda 4. sınıf bitene kadar yemekhanede yemek mecbur tutuluyor. Bu süre içinde öğrenciler okul kantinini de asla kullanamıyor. Ancak alerji ya da kronik hastalıklar raporlanırsa, öğrencinin evden kendine yemek getirmesine izin veriliyor. Yani, anaokulunu da sayarsak, beş yıl özel okullara yemek ücreti ödemek zorundasınız.

AİLELER 120 BİN ÖDÜYOR, ÇOCUKLAR AÇ

Gelelim yemek ücretlerine, yeni dönemde yemek ücretleri 118 bin liradan başlıyor. Bu fiyat yukarı doğru tırmanıyor. KDV'si ekli değil, o ayrıca yüzde 10'u olarak hesaplanıp ekleniyor. Bir ilkokul öğrencisi dokuz ay boyunca okulda bu fiyata ne yiyebilir, dersiniz? Hatta 2 ara tatil ve sömestiri, milli bayramlar ve kar tatillerini de çıkarırsanız, 7 ay kalıyor geriye... Birçok okulun yemek menüsünü inceledim. Velilerle görüştüm. Kendim de tecrübe ediyorum. Bu fiyatlar ödenmesine rağmen, çocukların yarısından fazlası gün boyu aç kalıyor. Bunun nedenini de araştırdım, çocuklarla konuştum. "Çorbalar soğuk ve puding kıvamında oluyor, pilavlar lapa, kahvaltıda seçenek az, yemeklerde aşırı sos kullanılıyor" diyorlar. İkindi kahvaltısı denilen bir öğün var, öğrenciler geçiştirildiğini söylüyorlar, yani göstermelik bir öğün. Neler var diye soruyorum çocuklara, "Bir iki, susamlı çubuk, puding, küçücük kurabiye ya da avuç içine sığacak kadar simit..." diye anlatıyorlar. Veliler, "Çocuklarımız günü iki dilim salatalık ve iki çubuk kreker ile geçiriyor. Üstelik buna en az 120 bin lira para ödüyoruz. Madem bu paralı bir seçenek o zaman biz de bu ücretin karşılığına denk gelecek hizmet istiyoruz" diyorlar.



BEĞENMEYEN GİTSİN MANTIĞI YANLIŞ

Haklılar, özel okuldaki çocukların ve velilerin haykırışları göz ardı edilmemeli. "Madem beğenmiyorsunuz, devlet okuluna verin" gibi cümleler bir çözüm değil. Ortada büyük bir kitle var. Söz konusu çocuklarımız, özel ya da devlet ne fark eder, bakanlığımızın bu haykırışı duyması ve gerekeni yapması gerekiyor.

Yetersiz beslenme sadece gelir seviyesi düşük bölgelerde olmuyor. Maalesef ki, özel okullardaki yemekhane dayatması, bu yemekhanede yemek yiyemeyen çocuklarda da var. Sabah 06.00'da hayata başlayan bu çocuklar, etütleri de sayarsak 18.00'e kadar okuldalar ve aç kalıyorlar. Aileler "Ben çocuğuma yemek düzeni mi kazandıramadım, yemek seçtiği için mi böyle oluyor" diye kendilerini suçluyorlar. Ancak genel duruma baktığımızda, çocukların yarısından fazlasının aynı durumda olması ortada başka sorunların olduğunu da gösteriyor.

Sayın Milli Eğitim Bakanlığımızdan, Bakanımız Yusuf Tekin'den özel okullardaki yemekhane dayatmasına, menülere ve yemek fiyatlarının ederine göre aşırı yüksek olması karşılığında çocukların yetersiz beslenmesi konusunu özellikle incelemesini rica ediyoruz. Bu binlerce özel okul annesinin ricası...



BAĞIMLILIĞA KARŞI YEŞİLAY-MEB İŞ BİRLİĞİ

Anne-babaların en çok korktuğu konulardan biri; çocuklarının tütün mamullerine, yasak maddelere ya da alkol gibi fiziksel ve ruhsal sağlıklarını bozacak alışkanlıklara düşmesi... Genelde denetim altında tutarlar çocuklarını ama sosyal çevresinde neler olup bittiğini bilmek kolay değildir. Geçtiğimiz hafta konuyla ilgili güzel bir gelişme yaşandı ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile Milli Eğitim Bakanlığı, "Bağımlılıkla Mücadele Çalışmalarına Yönelik İş Birliği Protokolü" imzalandı. Protokole, Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç ve Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imza attı.

Protokolle, ülke genelindeki tüm resmî ve özel okullarda öğrenim gören öğrencilerin tütün, alkol, madde, teknoloji ve kumar bağımlılığına ilişkin MEB ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti iş birliğinde geliştirilen Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM), Okulda Bağımlılığa Müdahale Programı (OBM), Yeşilay Yaşam Becerileri Eğitimi Programı (YYBE), Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Projesi ve Bağımlılıkla Mücadele Odaklı Sosyal Etkinlikler kapsamında, koruyucu ve önleyici etkinliklerden oluşan programların uygulanması, ihtiyaç halinde yenilenmesi, yaygınlaştırılması amaçlanıyor.