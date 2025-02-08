Velilerin ego savaşı! Benim çocuğum BİLSEM'li

BİLSEM,Türkiye genelinde üstün yetenekli çocukları tespit etmek için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan bir sistem. Burada eğitim almaya hak kazanan çocuklar çok zeki olarak görülüyor. Aileler, çocukları BİLSEM’e girebilsin diye birbiri ile yarışıyor ve onları hazırlık kurslarına gitmeleri için zorluyorlar. Sonuçta ortaya mutsuz ve yorgun çocuklar çıkıyor

BİLSEM, Bilgi ve Sanat Merkezi demek. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı. Yılın belli zamanları, belli sınıflardaki öğrenciler habersiz olarak bazı elemelere tabii tutularak bu merkezlere yerleştiriliyor. Amacı ülkemizin dört bir yanında üstün yeteneği olan öğrencileri tespit ederek onlara özel eğitimler vermek. Genel yetenek, müzik, resim alanlarında üstün yetenekli olma potansiyeli taşıyan çocukları yeteneklerine uygun içerik ve müfredatla okul dışında olan kendi merkezlerinde ekstra eğitim veriyorlar. Oldukça güzel bir sistem.

CV'YE EKLEMEK İSTİYORLAR

Ancak gelin görün ki, son yıllarda veliler arasında bir yarış haline döndü. Veliler diyorum, çünkü bu yarışın gerçekten çocuklarla alakası yok. Onlar sadece yarıştırılıyor. Hem de aileleri tarafından... Maalesef ki, sizlere şu an bir anne olarak beni çok üzen gözlemimden bahsedeceğim. Birçok anne-babaya göre, bir çocuğun BİLSEM'de eğitim görmesi onun üstün ve diğer çocuklardan çok daha zeki olduğunu gösteriyor. Eğer çocuklarını BİLSEM'e sokabilirlerse prestij elde edebileceklerini düşünüyorlar. "Benim çocuğum BİLSEM'i kazandı" demek bir hava atma, böbürlenme aracı haline geldi. Bunu çocuk için ileride CV'sine yazılacak bir kariyer basamağı olarak da görüyorlar.

PAHALI KURSLAR VE ÖZEL DERSLER

BİLSEM için hazırlık kursları açılmış durumda. Hem fiziksel hem de online BİLSEM giriş sınavlarını geçme garantisi veren kurslar bunlar... BİLSEM'e giriş için özel ders veren öğretmenler de var. BİLSEM'e hazırlık kitapları da oldukça iyi satılıyor. Üstelik bu kitap, kurs ve derslerin maliyeti de yüksek... Ebeveynler bunu öyle bir hırs haline getirmiş ki, çocuğum gerçekten yetenekli mi? sorusunu kendilerine sormadan hatta çocuklarını gözlemlemeden bile, onları bu kurslara yazdırıyorlar. O sınavları geçsin yeter. Etrafındakilere "Benim çocuğum BİLSEMli demek" müthiş bir haz veriyor ailelere...

ÇOCUKLAR MUTSUZ OLUYOR

Peki, sırf bu hazzı ve böbürlenmeyi yaşamak için çocuğu bir yarış atına çevirmek doğru mu? İstemediği halde zorla testler çözdürüp okul dışında bu tür kurslar aldırmak o çocuğa da eziyet değil mi? Yetenekli çocuk zaten sınavları hazırlanmadan da geçebiliyor. Olmayan bir yetenek çocuğa zorla yüklenebilir mi? diyelim ki, çocuk kursa gidip örnek sorular çözerek sınavları geçti. Peki, BİLSEM'e gittiğinde burada mutlu olabilecek mi? maalesef, ailelerin zorlaması ile bu merkezlere giden çocuklar genelde mutsuz oluyor ve devam etmek istemiyor. Çünkü doğal yeteneği olanlar için tasarlanmış BİLSEM. Maalesef ki, zorla güzellik olmuyor. Geriye boşuna yarıştırılmış mutsuz çocuklar kalıyor. Ayrıca BİLSEM öğretmenlerinin de bir emeği var. Bunu doğal yetenekli çocuklar için kullanmaları ülkemiz için de daha faydalı olmaz mı?





ÖNCE EVLADINIZI DESTEKLEYİN

Gerçekten özel yeteneği olan öğrenciler arasında da kendilerine yer bulamayabilirler. Dışlanma, zorbalığa varan davranışlara maruz kalabilirler. Gelin; çocuklarımızı zorlayan, onları egolarımızı tatmin eden araçlar gibi kullanmayalım. Onlara gözlemleyelim, gerçekten neye yeteneği olduğunu tespit ederek o yolda yürütelim. Olan çocuklarımıza oluyor. Mutsuz, kendini oraya ait etmeyen çocuklar için bu deneyim sadece travma olacaktır. BİLSEM gibi güzel bir amacı olan bir sistemi de elbirliği ile bozmayalım.