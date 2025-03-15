Sokak sokak ramazan

Ramazan ayı tüm huzuru ile devam ederken coşkusu da sokaklara taştı. Külliye, Ankaralı çocukları misafir ederken İstanbul’da da pek çok belediye, ‘mahallede ramazan’ etkinliklerinde bu ayın manevi atmosferini ailelere doyasıya yaşatıyor

Ramazan ayı devam ediyor. Yurdumuzun pek çok köşesinde de belediyeler ve özel kurumlar ramazan etkinlikleri düzenliyor. Çocukların aileleri ile katılıp güzel anılar biriktirecekleri bu etkinlikler, ramazanın manevi atmosferini onlara doyasıya yaşatıyor. Biz de İstanbul ve Ankara'da mart ayı boyunca olacak bazı etkinliklerden bir rehber hazırladık.

Çocuklar Külliye'de

Ankara Külliye'de çocuklar için ramazan boyunca devam edecek çeşitli etkinlikler var. Cumhurbaşkanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen bu programda, çocuklar ve aileleri ramazanın manevi ortamını doyasıya yaşıyor. Çocuklar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından oluşturulan "Çevre Müfettişi Sıfır Atık Atölye" kapsamında, "Atık Kumaştan Çanta Yapımı", "Ahşap Boyama", "Arkadaş Bilekliği Tasarımı", "Makrome Anahtarlık" ve "Hacivat-Karagöz Kukla Yapımı" atölyeleri ile el becerilerini geliştiriyor. Ayrıca dijital stantları gezerek sesli kitap okuma deneyimi yaşayıp bilgi yarışmalarına katılabiliyorlar.



Büyülü bir köşk

Borusan Contemporary, mart ayında çocukların yaratıcılıklarını serbest bırakacakları ve onlara sanatın büyülü kapılarını aralayacakları dopdolu bir atölye programı sunuyor. 15 ve 23 Mart tarihlerinde Perili Köşk'te gerçekleştirilecek etkinliklerde 4-6, 6-8, 7-10, 8-12 yaş aralığındaki çocuklar, sanat eserlerini incelerken kendilerini özgürce ifade etme fırsatı bulacaklar. Yolculuğun Penceresi, Nefes Almayı Unutma, İçimizdeki Renkler adlı atölye çalışmaları ile çocuklar eğlenirken öğrenecek. Hayal güçlerini sanata çevirmeyi deneyimleyecekler.



Her mahalleye Karagöz

Bağcılar belediyesi de çocukları unutmamış ve harika bir etkinlik takvimi oluşturmuş. Mahallemde Ramazan programı ile de her mahalledeki çocuklara ulaşarak onlara ramazan coşkusunu yaşatıyor. Hacivat ve Karagöz, çocuk şarkı yarışması, şişme oyun parkuru gibi yararlı aktivitelerle çocuklar kendi sokaklarında eğlenebilecek.



Bilim merkezi gezisi

Pendik Belediyesi'nin de mart ayı boyunca geniş bir çocuk etkinlik takvimi var. Bugün Çocuk Kütüphanesi, Kahve Kokulu Resimler, Afacan ile Prenses etkinlikleri ile Bilim Merkezi gezisine katılabilirsiniz.



Aile boyu eğlence vakti

Başakşehir Belediyesi de çocukları unutmayanlardan... Ramazan coşkusunun her gün aynı sıcaklıkta yaşanması için etkinlik programlarını geniş tutmuşlar. Kent meydanı adeta bir panayır alanı gibi aileleri kucaklıyor. Sahaf, oyun alanları, ünlü isimlerle söyleşiler, dinletiler ve çocuklara özel tiyatro gösterileri ile ramazan ayı boyunca ilçenin sakinleri dolu dolu vakit geçiriyor.



Genç yetenekler sahneye hazır

Klasik müziğe gönül vermiş ve ülkemizi uluslararası platformlarda temsil etmek için çalışan pek çok gencimiz var. İşte bu gençlere destek olan bir proje ile karşılaştım geçen hafta. ENKA Sahne projesine başvuran gençler, profesyonel bir sahnede kendilerini gösterme fırsatı buluyorlar. Genç sanatçılara sadece bir konser fırsatı değil aynı zamanda kariyerlerinde kalıcı izler bırakacak bir deneyim sunuyor. Ben de bu fırsatı yakalamış iki gencimizden duygu ve düşüncelerini öğrendim.



Efe Erşahin Müzik evrenseldir

Bu proje benim için çok özel ve çok anlamlı. Hepsi birbirinden yetenekli ve başarılı müzisyen arkadaşlarımla aynı sahneyi paylaşacak olmak heyecanıma heyecan katıyor. Bu harika konseri izleyecek değerli dinleyicilere hissettiğim duyguları müziğin evrensel diliyle anlatmayı sabırsızlıkla bekliyorum.



Mina İrican Kariyerime büyük katkı

Bu anlamlı projede yer almak benim için büyük bir heyecan ve mutluluk kaynağı. Genç müzisyenlerin sahne deneyimi kazanması çok önemli. Bu konser, bana ve bu projeye seçilmiş olan tüm genç müzisyen arkadaşlarıma unutulmaz bir fırsat sunuyor. Konser sonrası edineceğim görüntü ve ses kayıtları, masterclass, okul ve yarışma başvurularımda bana büyük bir katkı sağlayacak.