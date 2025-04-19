Minik kalplerin en büyük bayramı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, yine rengârenk etkinliklerle kutlanıyor! Tiyatro turlarından sanat atölyelerine, uçurtma festivallerinden müzikli gösterilere kadar dopdolu bir hafta çocukları bekliyor

Heyecanla beklediğimiz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasına girdik. Çünkü bizim için nisan demek çocuk demek! Dalların süslendiği, bulutların gülümsediği, bayrağımızın gururla dalgalandığı o ay! Her yerde çocuk sesleri en neşeli haliyle yankılanır. Yurdumun dört bir yanında festivaller, etkinlikler, eğlenceler düzenlenir. 1920'den beri böyledir vatanımız... İşte biz de çocuklarımız doyasıya eğlenip bayramlarının tadını çıkarsın diye en güzel etkinlikleri sayfamıza taşıdık. Ailece katılabileceğiniz bu etkinliklerde; kültür, sanat, müzik, tarih ve daha birçok tema var. Şimdiden tüm çocuklarımızın bayramını kutluyorum.



YETENEKLERİ ORTAYA ÇIKACAK

Çocukların yetenekleri ortaya çıkararak onlara bayram coşkusunu yaşatacak bir değir aktivite de, Yaratıcılık Kulübü etkinlikleri başlığıyla İstanbul Cevahir AVM'de ücretsiz olarak gerçekleşecek. Peki, neler var?

19 Nisan Cumartesi: Türk Bayrak Tasarımı

23 Nisan Çarşamba: Atamızın izinde! Heykel Boyama

26 Nisan Cumartesi: Küçük Dünya, Kocaman Mutluluk

27 Nisan Pazar: Kil ile Türkiye Haritası



YAŞASIN UÇURTMALAR

Şehre renk katacak, çocukları enerjisini coşturacak bir etkinlik de İstanbul Fişekhane'de bugün başlıyor ve akşam saatlerine kadar devam edecek. Geleneksel hale gelen Fişekhane Uçurtma Festivali'nde ödüllü uçurtma sanatçısı Zahit Mungan ile uçurtma yapım atölyesinden, uçurtma boyama atölyesine, kısa film gösterimlerinden söyleşilere kadar pek çok etkinlik de yer alacak. Günün finalinde Zahit Mungan'ın dev uçurtmaları ile çocukların yaptığı uçurtmalar Fişekhane sahilinde gökyüzüne taşınacak.



ÇOCUKLAR İÇİN EĞLENCE, AİLELER İÇİN HUZUR

Çocuk festivali ve gastronominin birleştiği, çocuklara çifte bayram yaşatan bir etkinlik de Antalya'da vardı. Ela Excellence Resort Belek, düzenlediği Kidsfest ile çocukların kalbini fethetti. Festivalde; robotlar, çizgi film karakterleri, palyaçolar, maskotlar ve daha birçok sürpriz vardı. Benim de kızımla katıldığım festivalde, çocuklar için özel hazırlanmış sokak lezzetleri de büyük ilgi gördü. Birlikte gerçek bir araba boyadık, robotlarla dans ettik... Ailelerin kesinlikle çok rahat edeceği bir ortam. Tatil, spor, gastronomi ve çocuk etkinliklerinin bir arada olduğu bol dinlenmeli, huzur dolu bir seçenek oldu.



AKM'DE FESTİVAL BAŞLIYOR

Nisan'da çocuklar için yine bol seçenekli etkinlikler var. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri'nde Beşiktaş Çocuk Korosu ile sahne alacak. Devlet Halk Dansları Topluluğu ise "Zamanın Kahramanları" dans gösterisiyle çocukları büyülü bir yolculuğa çıkaracak. AKM'nin gelenekselleşmiş 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel programı "AKM Çocuk Sanat Festivali" ile çocuklar; iki gün boyunca, sanatla iç içe keyifli zaman geçirirken aynı zamanda gelişimlerine katkı sağlayacak aktivitelerle buluşacak.

4-11 yaş arası çocukların katılabileceği bazı etkinlikler şöyle: Sabiha Gökçen ile Gökyüzü Bugün Daha Mavi!, Renklerle Cumhuriyet Masalı! Atatürk-Çocuk Kolaj Resim Atölyesi, 23 Nisan'a Yolculuk Drama Atölyesi, Kıpır Kıpır 23 Nisan-Bale Atölyesi, Melodiden Marşa Çocukların Ritmi-Ritim Atölyesi... Her etkinliğin belli bir kontenjanı olduğu için önceden rezervasyon yaptırmak gerekiyor.



MÜZEDE ÇOCUK SESİ

İş Sanat, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Beyoğlu'ndaki Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nde düzenlediği ücretsiz çocuk atölyeleriyle kutluyor. Farklı yaş gruplarına yönelik hazırlanan atölyelerde çocuklar, Türk resim sanatının önemli temsilcilerinden ilham alıyor; renklerin ve desenlerin yaratıcı dünyasında bayram coşkusunu tasarımlarına yansıtıyor.



SAHNE ARKASINA YOLCULUK

23 Nisan, saat 10.00-16.00 arası Zorlu PSM'de çocuklar için özel olarak tasarlanan Unseen Kids etkinliği var. Bu etkinlik, 8-12 yaş arası küçük kaşifleri tiyatronun büyülü dünyasına davet ediyor. Yalnızca 10 kişilik kontenjana sahip bu özel turda, çocuklar rehber eşliğinde kulislerden sahnelere, imza duvarlarından dekorlara kadar tiyatronun gizemli kapılarını aralayacak. Heyecan dolu bir hazine avı ile eğlenceli görevleri tamamlarken, sahne sanatlarının perde arkasındaki sırlarını keşfedecekler.