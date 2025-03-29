Sanat, bilim ve eğlenceyle dolu bir ara tatil

Bahar geldi, Ramazan Bayramı ile ara tatil de birleşince ailelere birlikte zaman geçirecekleri geniş vakitler kaldı. Bayram ziyaretleri, memlekete yolculuk derken geniş aile muhabbeti de ruhumuza iyi gelecek. Ancak çocuklar ve aileler için şehirde de güzel etkinlikler var. Ara tatil için tiyatrodan resme, bilimden müziğe kadar pek çok etkinliğin olduğu bir rehber hazırladım. Bayramınızı kutluyor, ailece doyasıya vakit geçireceğiniz neşeli bir tatil diliyorum.



FATİH'TE BİLİM ATÖLYELERİ VAR

Ara tatili bir bilim yolculuğuna dönüştürmek isteyen 7-14 yaş aralığındaki çocuklar için İstanbul Fatih Belediyesi harika bir etkinlik düzenliyor. Bilim Fatih'te düzenlenecek olan bu atölyelerde neler var? Teknoloji ve Astronomi Atölyesi ve Matematik- Doğa-Tasarım eğitimler... Bu eğitimler 3 günlük paket halinde uygulanıyor ve katılım şart. Kayıtlar ise başlamış. Hemen belediyeni sitesine girip başvuru yapabilirsiniz. Katılım ücretsiz...



DANS, MÜZİK VE TİYATRO

AKM Çocuk Sanat Merkezi, 31 Mart-4 Nisan tarihleri arasında 4 -11 yaş aralığındaki çocukları sosyal ve sanatsal etkinliklerle buluşturuyor. El becerisini geliştiren atölyelerden müzik ve dans atölyelerine; yepyeni ve yaratıcı deneyimler çocukları bekliyor. Andy Warhol Baskı Resim Atölyesi, Piyano ile Tanışıyorum, İletişim Temalı Yaratıcı Drama Atölyesi, Lego ile yaratıcı eller iş başında, Mini Bale Atölyesi, Ritim Atölyesi bunlardan sadece bir kaçı...



HAYAL GÜCÜNE KUVVET

Pera Müzesi Öğrenme Programları, nisan ara tatilinde sanat, kültür ve eğlenceyi bir araya getiren Ara Tatil Atölyeleri ile çocukları ağırlamaya hazırlanıyor. Müzenin koleksiyon sergilerinden ilhamla düzenlenecek atölyelerde çocuklar rehberli sergi turlarıyla sanatı yakından keşfederken, atölye çalışmalarında kendi özgün eserlerini üretecek. 2-5 Nisan arasında gerçekleştirilecek atölyelerde, çocuklar farklı malzemeler ve tekniklerle tanışarak hayal güçlerini geliştirme fırsatı bulacak.



PETER PAN VE CINDERELLA İSTANBUL'DA

İleri teknolojik efektler, şık kostümler ve göz alıcı sahne dekorlarıyla dünyanın en önemli salonlarında sergilenerek 2 milyondan fazla izleyiciye ulaşan Peter Pan on Ice ve Cinderella on Ice, dünyanın en prestijli dans topluluklarından biri kabul edilen Imperial Ice Stars tarafından sahnelenecek. J.M. Barrie'nin ünlü Peter Pan hikayesi ile yüzyıllardır anlatıla gelen Cinderella masalının buzda sahnelenen gösterileri 30 Mart – 23 Nisan 2025 tarihleri arasında İstanbul Buz Adası'nda sahne alacak.



PAPAGENOLAR GERİ DÖNDÜ

Klasik müziğin dâhilerinden Wolfgang Amadeus Mozart'ın ölümsüz eseri Sihirli Flüt'ten ilhamla sahneye taşınan Papagenolar Çocuk Operası, çocukları müziğin, doğanın ve insan sevgisinin büyülü atmosferinde unutulmaz bir yolculuğa çıkarıyor. Geçtiğimiz sezonlarda gişe rekorları kıran ve aileleriyle birlikte binlerce miniği ağırlayan Papagenolar, bu yıl daha da genişleyen kadrosu ve yenilenen sahne tasarımıyla 23 Nisan'a kadar Zorlu PSM Platinum sahnesinde minik izleyicileriyle buluşacak.