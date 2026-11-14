Çocuklar için dopdolu bir tatil ajandası

Ara tatil başladı, çocuklar için eğlence ve keşif zamanı geldi! Kitap etkinliklerinden tiyatroya, kukla atölyelerinden sinema maceralarına, buz pistlerinden yeni yıl köylerine kadar ailece katılabileceğiniz etkinlikleri bir araya getirdik. Ajandanızı hazırlayın, tatili birlikte güzelleştirin

Okulların kısa bir molaya girdiği ara tatil başladı. Çocuklar için dinlenme, eğlenme ve yeni keşifler yapma zamanı! Bu kez tatili evde geçirmek zorunda değilsiniz. Kitapların renkli dünyasından tiyatro sahnelerine, sanat atölyelerinden sinema maceralarına, kukla gösterilerinden yeni yıl festivallerine uzanan dopdolu bir etkinlik takvimi aileleri bekliyor. Üstelik bu programda yalnızca çocuklara değil, onlarla birlikte güzel vakit geçirmek isteyen anne babalara da yer var. Şimdi ajandalarınızı hazırlayın, çocuklarla birlikte keşfedilecek yeni dünyalara doğru yola çıkın!



SANATIN KALBİ AKM'DE ATIYOR

Atatürk Kültür Merkezi (AKM), hazırladığı eğitici ve eğlendiren ara tatil programıyla geleceğin sanatçıları ve sanatseverleri olan çocukları sanat dolu bir yolculuğa davet ediyor.

Çocuklar, Köpük Baskı, Hikâye Anlatıcılığı ile Kukla Yapımı, Piyano ile Tanışıyorum, Minik Yogiler / Yoga Atölyesi, Rock'n Roll/ Modern Dans, Heykel, Sesimi ve Müzik Yeteneğimi Keşfediyorum, Lego ve Resimle Geleceği Tasarlıyorum, Cam Boncuk Atölyesi gibi atölyelerin yanı sıra anne-babalarıyla birlikte katılacakları Ebeveyn-Çocuk Müzik Atölyesi, geleneksel sanatları keşfedecekleri Ebru Atölyesi ve birbirinden farklı dans, enstrüman ve ritim atölyeleri ile sanat dolu bir yolculuğa çıkacaklar.

Charlie'nin Çikolata Fabrikası AKM Çok Amaçlı Salon'da 17 Kasım'da 13.00 ve 15.00 seanslarında sahnede olacak. Çocuk Operası: Küçük Prens, 19 Kasım'da AKM Tiyatro Salonu'nda sahnelenecek, seansları 13.00 ve 16.00. Etkinliklerle ilgili bütün detaylara ve biletlere daire detaylara https://akmistanbul.gov.tr/tr/cocuk-sanat-merkezi adresinden ulaşılabilirsiniz.



SAHNE ARKASINDA NELER OLUYOR?

Zorlu PSM, çocukları tiyatrodan müziğe, atölyelerden sahne arkası keşiflerine uzanan renkli etkinliklerle buluşturuyor. Ara tatilde de devam eden program, çocuklara keyifli deneyimler sunuyor.

Burcu Görek'in yazdığı, Arjantinli kukla ustası Tito Lorefice'nin yönettiği 'Miyav', müziklerini Arjantinli besteci Mauricio Perez Mondador'un yaptığı kuklalı bir aile müzikali. Miyav, 17 Kasım'da %100 Studio'da 6 yaş ve üzeri çocuklar ve aileleriyle buluşacak.

New Balance Presents: Unseen Kids Tour, Zorlu PSM'nin sahne arkasını 8-12 yaş arası çocuklara açıyor. Kulaklarına fısıldayan gizemli bir sesin rehberliğinde ilerleyen çocuklar, çözdükleri bulmacalarla bir gösterinin sahneye çıkana dek geçtiği aşamaları ve perde arkasında çalışan ekiplerin emeğini keşfedecek. 14, 21 ve 28 Kasım'da yerinizi alabilirsiniz.



D&R'DA KİTAP YİNE BAŞROLDE

D&R ara tatilde de çocukları kitaplarla buluşturmaya devam ediyor. Dr. Seuss'un dünyanın en çok satan klasiklerinden olan Çizgili Şapkalı Kedi kitabı, renkli etkinliklerle minik okurlarını ağırlayacak. 15 Kasım'da Marmara Forum, 21 Kasım'da Kanyon ve İstinyePark, 22 Kasım'da ise Ankara Tunalı mağazalarında saat 13.00'te gerçekleşecek etkinlikler, çocuklara kitapların eğlenceli dünyasını keşfedecekleri keyifli bir deneyim sunacak. Çizgi boyama ve ritim atölyesi, şapka tasarımı, yüz boyama ve Şapkalı Kedi'den birçok sürpriz hediyeler olacak. 22 Kasım'da saat 14.00'te D&R Bağdat Caddesi'nde Huban Korman kitaplarıyla düzenlenecek etkinliklerin ardından 28 Kasım'da saat 14.00'te ise D&R Küçükyalı Hilltown'da Winnie the Pooh'un 100. yaşı muhteşem bir doğum günü partisi ile kutlanacak.



EVRENİN MERKEZİNE YOLCULUĞA HAZIR MISINIZ?

Havalar soğuk ve tatil var! En güzel etkinlik ne olurdu? Tabii ki sinemaya gitmek. Vizyonda da ailece izleyebileceğiniz harika bir film var: Evrenin Merkezine Yolculuk.... İzleyicilerini hayal gücünü zorlayıp uzayın sonsuzluğuyla buluşturan, macera ve eğlence dolu bir yolculuğa çıkarıyor bu film.

Ahmet, Süleyman ve Duygu'nun sıradan bir gününde gökyüzünden düşen gizemli bir uzay gemisi, onların hayatını unutulmaz bir maceraya dönüştürür. Gemiden çıkan sevimli uzaylı 622 ile tanışan çocuklar, kendilerini Ay'dan solucan deliklerine, uzayın derinliklerinden geçmişe uzanan heyecan verici bir yolculuğun içinde bulur. Fakat bu yolculuk, onları Peygamber Efendimiz'in yaşadığı toprakları, İslamiyet'in doğuş izlerini takip edecekleri anlamlı bir keşifle buluşturacaktır. Sinehane Film Prodüksiyon ve İstanbul Muhafızları, Akıncı gibi animasyon türünde önemli işlere imza atan Neher Prodüksiyon'un ortak yapımcılığında vizyona girecek filmin müziklerini ise Oscar ödüllü A.R. Rahman yapıyor.



KUKLALARIN DÜNYASINA GİDİYORUZ

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), kasım ara tatilinde çocuklara yönelik iki farklı kukla atölyesine ev sahipliği yapıyor. Anna Karayorgi ile Soyut Kukla atölyesinde 4-6 yaş grubundaki çocuklar, geleneksel kukla tekniklerinden ve soyut formlardan hareketle farklı malzemelerle tanışacak, hayal güçlerini kullanarak kendi üretimlerini gerçekleştirecek. Atölye, 17 Kasım Salı günü 10.00 ve 12.30'da, 18 Kasım Çarşamba günü ise 10.00'da düzenlenecek.

Ceyda Akel ve Şirin Keskin ile Kuklayla Doğaçlama atölyesinde ise 7-9 yaş grubundaki çocuklar, kuklalar aracılığıyla hikâye anlatımı ve doğaçlamanın yaratıcı olanaklarını keşfedecek. Atölye, 19 Kasım Perşembe günü 10.00 ve 12.30'da gerçekleştirilecek. İKSV Alt Kat'ta düzenlenecek ücretsiz atölyelere katılım için rezervasyon gerekiyor. Rezervasyonlar 23 Ekim'de açılacak, internet sitesinden takip edebilirsiniz.



KIŞIN HEYECANI WINTER VILLAGE'DE OLACAK

Arar tatilde yılbaşının ışıl ışıl atmosferinde ailece güzel vakit geçirmek istiyorsanız Türkiye'nin ilk lüks designer outlet'i Florentia Village'teki Winter Village tam size göre... Bugün başlayan ve 30 Aralık'a kadar devam edecek olan festival, Türkiye'nin en büyük açık hava buz pisti, patenleri çıkarmadan kahve molası verilebilen Ice Lounge Cafe, ücretsiz konserler, yaratıcı atölyeler, çocuk etkinlikleri ve özenle seçilmiş kış festivali lezzetleriyle her yaştan ziyaretçiyi buluşturuyor.

Ayrıca ücretsiz konserler de var. Bu akşam saat 20.00'de Melis Fis konseriyle Winter Village açılıyor. Aleyna Tilki ise 21 Kasım Cumartesi saat 20.00'de sahne alıyor. Her iki konser de Gate Event Park Lounge'ta gerçekleşiyor. DJ performansları ve canlı müzik, festival boyunca akşam programına eşlik ediyor.



YENİYIL KÖYÜ AÇILDI

Yılbaşı da yaklaşınca özellikle alışveriş merkezleri de çocuklara özel süslemeler ve etkinlik alanlarıyla aileleri eğlenceye davet ediyor. Bunlardan biri de Zorlu Center'daki Yeni Yıl Köyü... Dün başlayan ve 31 Aralık'a kadar sürecek olan Yeni Yıl Köyü'ndeki park alanındaki atlıkarınca ve Jellyfish oyuncaklarının yanı sıra 2-8 yaş grubundaki çocuklara özel Mini Zone ve farklı oyun seçenekleriyle gençlerin ve yetişkinlerin de keyifli vakit geçirebileceği Gamzezone alanı ziyaretçileri bekliyor.

Hafta sonları düzenlenecek kortejler ve festival boyunca gerçekleşecek müzik performanslarıyla Yılbaşı Festivali, ziyaretçilere eğlence ve müzik dolu unutulmaz bir festival deneyimi sunacak.