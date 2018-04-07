Elektrikli otoda voltaj yükseliyor

Türkiye'de vergi avantajı uygulamasına olmasına rağmen elektrikli otomobil satışları tahminlerin çok altında gerçekleşiyor. 2018 Mart sonu itibariyle Türkiye'de sadece 48 adet otomobil satıldı. Bugüne kadar satılan elektrikli otomobillerin sayısı ise yaklaşık 500 adet. Satışların bu denli düşük olmasının nedenlerinden biri de pazardaki elektrikli otomobil sayısının az olması. Türkiye'de bugün itibariyle Renault ve BMW markaları elektrikli otomobil satışı gerçekleştiriyor. Elektrikli model sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor.



YENİ MODELLER GELİYOR

Ancak, diğer markalar da elektrikli otomobil rekabetine girmeyi hedefliyor. Mercedes-Benz gibi...Marka, Türkiye'de elektrikli ve hibrit otomobil atağına başlamaya hazırlanıyor. İlk olarak Mercedes-Benz bünyesindeki Smart'ın elektrikli modelini 2018'in ikinci yarısından itibaren Türk otomobil severlerin beğenisine sunacak.

Şirket, bunun öncesinde bayilerde gerekli servis altyapı çalışmalarını tamamladı. Elektrik dolum istasyonlarını kurmaya başladı. Çalışanlara elektrikli otomobil konusunda yoğun eğitimler verildi.



ÇEVRECİ ARAÇLARA TEŞVİK

Lüks otomobil markası Jaguar da ilk elektrikli modeli I-PACE ile elektrikli rekabetine giriyor. Yüzde 100 elektrikli SUV'un satış fiyatı 88 bin eurodan başlıyor. Üst donanımlı modelin fiyatı 100 bin euroyu buluyor. 500 km menzile sahip aracın bataryası 45 dakikada yüzde 80 şarj edilebiliyor.

Elektrikli rekabetine girecek bir başka marka ise MINI olacak. 2019'da MINI'nin elektrikli modelleri Türkiye'de satılmaya başlanacak.

Türkiye'de elektrikli otomobiller 2011 yılından bu yana teşvik ediliyor. 85 Kw motor gücünün altındaki elektrikli otomobillerde ÖTV yüzde 3, 85- 120 Kw arasındaki elektrikli otomobillerde yüzde 7, 120 Kw üzerinde motor gücüne sahip elektrikli otomobillerde ise yüzde 15 ÖTV uygulanıyor.