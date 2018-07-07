Çocuklar tasarladı otocular üretti

Otomotiv firmaları, geleceğin potansiyel müşterileri olan çocuklara otomobilleri sevdirmek için özel çalışmalar yapıyor. Hayallerindeki otomobillerin resimlerini çizdirmek gibi...

Ancak, bazı markalar işi daha ileriye götürmüş gibi görünüyor. Toyota ve Skoda, çocukların dünyalarını genişletip, deneyim kazandırmak için onlara otomobil tasarımı yaptırıyor. Hatta çocukların tasarladıkları bu otomobilleri gerçeğe dönüştürüp, üretiyorlar.







Toyota, 2012 yılından bu yana çocuklar tarafından tasarlanan konsept otoları üreterek, Uluslararası Tokyo Oyuncak Fuarı'nda sergiliyor. Böylece çocuklara otomobil deneyimini eğlenceli bir şekilde yaşatıyor. Motorlu araçların heyecanını gelecek jenerasyonlara aktarmayı amaçlıyor firma.

Marka son olarak haziranda düzenlenen 2018 Oyuncak Fuarı'nda çocukların hayal dünyasından yararlanılarak üretilen Cametta Journey'i sergiledi.

Çocuklar, Camatte'nin simülatöründe 220 derecelik ekrana yansıtılan güzel bir manzaranın eşliğinde eşsiz bir seyahat deneyimi yaşıyorlar. 3.075 mm uzunluğa, 1.235 mm genişliğe, 1.315 mm yüksekliğe ve 3 koltuk kapasitesine sahip araç elektrik motoru kullanıyor. Çocuklar, Camatte Journey'in direksiyonuna geçerek, gaz ve fren pedalının pozisyonunu bir tablet kullanarak öğrenebiliyorlar.







23 ÖĞRENCİ TASARLADI

Skoda da öğrenciler tarafından tasarlanan konsept otomobilleri üretmeyi geleneksel hale getirdi. Skoda Meslek Okulu'nda öğrenim gören 23 öğrenci, markanın SUV modeli Karoq'u yeniden tasarladı. Aracın tavanını kesen, kapıların yanı sıra A ve B sütunlarını yeniden tasarlayan öğrenciler konseptin adını da Skoda Sunroq olarak değiştirdi.