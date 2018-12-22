Otomobil tutkunları için en iyi yılbaşı hediyeleri

Çoğu insan için dünyanın en zor işlerinden birisi hediye seçmek. Özellikle sevdiğiniz özel biri için hediye arıyorsanız işiniz kabusa dönebilir. Ancak yılbaşı için hediye alacağınız kişi bir otomobil severse işiniz daha kolay. Çünkü otomobil severleri mutlu edebilecek yüzlerce hediye seçeneği var.

Yılbaşına kısa bir süre kaldı. Hangi hediyeyi alacağınıza karar veremediyseniz, önerilerimizi dikkate alın. Seçenekler arasında her cüzdana uygun hediyeler var.

Cila, sprey, şampuan, fırça ve süngerden oluşan otomobil bakım ve temizlik seti.

Oto boya koruma çeki.

Koltuk kılıfı ve bel destek minderi.

Mini buzdolabı.

Jant.

Araç içi ses ve görüntü sistemi.

Otomobil posterleri.

Hız kadranı şeklinde masa saati.

Otomobil tutkunları için araç motoru ya da lastiklerden üretilmiş dekoratif sehpalar.

Klasik otomobillerin parçalarından üretilmiş koltuklar.

Otomobil markalarına ait konfeksiyon ürünleri ve aksesuarları: Şapka, tişört, kol düğmesi, saat, kalem, çanta, ayakkabı vb.

Nostaljik sürüş eldiveni.

Lamborghini, Ferrari, Porsche gibi efsane markaların tarihçesinin yazıldığı özel kitaplar.

Otomobil dergilerinin aboneliği.

Klasik ya da spor bir otomobil kiralama.

İstanbulpark'da Formula 1 pist deneyimi.

Otomobil bilgisayar oyunu.

Dünya Ralli Şampiyonası Türkiye yarışı bileti.

Model otomobiller.

Lego otomobil maketleri.

Klasik otomobil müzesi bileti.

Otomobil fabrikalarını ziyaret için randevu almak.

Renk değişimi ve boya korumak için kaporta kaplama.