2019 melezlerin yılı olacak

Türkiye'de hem elektrikli hem de benzinli motorun bulunduğu hibrit otomobillere olan ilgi artıyor. Bunun en önemli nedeni hibrit araçlar uygulanan vergi indirimi. Ancak, tüketicilerin hibrit teknolojisini tanıyıp, benimsemesinin de önemli bir payı var. Yapılan araştırmalara göre Türkiye'de hibrit bilinirliliği yüzde 35'e çıktı. Bir sonraki aracını hibrit almayı düşünenlerin oranı ise yüzde 15'den yüzde 76'a yükseldi. Avrupa'nın gelişmiş pazarlarına göre satış rakamları düşük olsa da Türkiye hibrit potansiyeli en yüksek ülkelerden biri. Pazarın daha da büyümesi için Türkiye'de satılan hibrit model sayısının artması ve uygulanan teşvik kapsamının genişletilmesi gerekiyor. Türkiye'de bugün itibariyle BMW, Hyundai, Kia, Lexus ve Toyota olmak üzere beş markanın hibrit modelleri satılıyor. 2019 ve 2020 Türkiye için hibrit yılı olacak. Toyota'nın Corolla hatchback, Corolla Touring Sports, Corolla Sedan, Camry ve RAV4 modellerinin hibrit versiyonları 2019'dan itibaren satışa sunulacak. Böylece Türkiye'de C-HR, Yaris ve Auris'in hibrit versiyonlarını satan markanın hibrit ailesi genişleyecek.



2020'DE YOLLARA ÇIKACAK

Hibrit atağına geçen bir başka marka da Lexus. Lüks marka, Türkiye'de sadece hibrit modellerini satma kararı aldı. 2019 Nisan'ında coupe modeli LC500 hibrit modelini satışa sunacak Lexus'un Türkiye'deki ürün gamı sekize yükselecek. Hibrit teknolojisine gireceğini duyuran Fransız marka Renault ise Clio ilk sırada olmak üzere Megane, Kadjar'ın hibrit versiyonlarını 2020'de yollara çıkarmayı planlıyor. Kısa bir süre önce plug-in hibrit motorlarını tanıtan Peugeot da, yeni Peugeot 508 ve 3008 modellerinin hibrit versiyonlarını Avrupa'da 2019 sonbaharında satışa sunacak. Ancak, Türkiye'ye gelmesi 2025'i bulacak.