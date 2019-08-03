Çocuklu aileler otonoma karşı

Sürücü olmadan kendi kendine giden otonom araçlar yollara çıkmak için gün sayarken, sürücülerin otonom sürüş hakkındaki görüşlerini öğrenmek için araştırmalar yapılıyor. Son olarak Bosch tarafından düzenlenen ve Türk sürücülerin de katıldığı araştırmada dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı. Almanya, Fransa, ABD, Japonya, Çin, Brezilya ve Türkiye'den farklı sosyo-ekonomik gruplara mensup 520 kişinin katıldığı ankette, sürücülerin otonom sürüşü merakla bekledikleri görüldü. Araştırma sonuçlarına göre, sürücülerin otonom otomobillerde en fazla görmek istedikleri fonksiyon yüzde 79 ile otomobilin kendi kendini park etmesi oldu. Bunu, otonom otomobilin park yeri bulması ve aracın park yerinden otonom olarak çıkması izledi. Çünkü park konusu sürücüler için ciddi bir zaman ve para kaybına yol açıyor. Almanya'da yapılan araştırmalar, park yeri aramanın ortalama 10 dakika sürdüğünü ve şehirdeki trafiğin de yaklaşık yüzde 30'unu oluşturduğunu ortaya koyuyor. Hesaplamalara göre, yaklaşık 10 dakikalık bir park yeri arama süresi araca 1,35 euro'luk bir maliyete ve kilometre başına 1,3 kg'lık karbondioksit emisyonuna yol açıyor. Anket sonuçlarından çıkan bir diğer dikkat çekici sonuç, Türkiye'deki sürücülerin, otonom bir otomobilin çocuklarını bir yerden bir yere ulaştırması diğer bir deyişle 'taksi görevi' görmesi söz konusu olduğunda diğer ülkelerdeki kullanıcılara göre daha isteksiz olmaları. Türkiye'deki sürücülerin sadece dörtte biri bu görevde otomobile güveniyor. Çocukları emanet etmek söz konusu olduğunda en az güvenen ülke yüzde 11 ile Almanya, en fazla güvenen ülke ise yüzde 50 ile Brezilya oldu.



OTOMOBİLDE KİTAP OKUMAK

Otonom sürüş anketinde yer alan "Aracınız sürüş işlemini sizin için yapıyorsa otomobildeki zamanınızı nasıl kullanmak istersiniz?" sorusuna, Türk sürücülerin yüzde 67'si "Pencereden bakmak, manzaranın keyfini sürmek" cevabını verdi. Bunun dışında katılımcılar, zamanlarını sırasıyla diğer yolcularla daha fazla etkileşime geçerek, otomobildeki diğer yolcularla konuşarak, internette gezinerek, diğer kişilerle telefonda konuşarak ve SMS yazarak geçirmek istediklerini dile getirdi. Yine aynı soruya verilen cevaplara bakıldığında Türk kullanıcıların otonom sürüşte zamanlarını yüzde 43 oranla kitap, gazete ve dergi okuyarak geçirmek istedikleri ortaya çıktı. Bunu elektronik posta okuma-yazma ile sosyal medya platformlarında vakit geçirme izledi. Farklı durumlarda kullanıcıların otonom fonksiyon kullanımından bahsedilecek olursak; Türk sürücülerin yaklaşık yüzde 80'i, daha uzun sürüşler sırasında ve tatile giderken otonom modu kullanmak istedi. Üçüncü sırada ise özellikle yoğun İstanbul trafiği göz önünde bulundurulunca "otobanda/otoyolda kullanım" isteğinin yer alması pek şaşırtıcı değil. Bu kullanımların dışında Türk sürücüler otonom otomobili sırasıyla işe giderken, kötü havalarda, karanlık olduğunda ve virajlı yollarda kullanmak isteyeceklerini dile getiriyor.



GENÇLER YAŞLILARDAN DAHA FAZLA HEVESLİ

Türkiye'deki sürücüler cinsiyete göre incelendiğinde; otonom otomobillerin erkekler için olduğu kadar kadınlar için de neredeyse aynı seviyede çekiciliğe sahip olduğu görülüyor. Bunun dışında, en çok 18-24 yaş grubunda bulunan kişiler otonom sürüş özelliğini çekici buluyor. Yani gençler, yeni mobilite çözümleriyle daha ilgili gözüküyor. Ayrıca, Türkiye'deki büyük şehirlerde yaşayan katılımcılar, açık bir biçimde otonom otomobillerin mümkün olan en kısa sürede piyasaya sunulması gerektiğini düşünüyor.