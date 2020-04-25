Kaza riski beş kat artıyor

Otomobilde dokunmatik ekran cep telefonundan daha tehlikeli

Otomobil kullanırken cep telefonuyla konuşmak, mesaj yazmak, numara tuşlamak kaza riskini artırıyor. Cep telefonu kullanan sürücünün dikkati dağılıyor. Dikkati dağılınca da gözünü yoldan ayırıyor. Herhangi tehlikeli bir durumda tepki verme hızı da düşüyor. Önlem almakta gecikiyor.

Yapılan araştırmalara göre sürücünün tepki süresi otomobilin hızına, çevre koşullarına ve sürücünün yaşına göre 0.6 ile 0.9 saniye arasında gecikiyor. Bu durum sürücünün riskli bir durumda frene bastığında durma mesafesini 15 metre daha uzatıyor. Cep telefonuyla konuşmak, mesaj yazmak kadar telefon beklerken ya da görüşme bittikten sonraki süre de kaza riskini artırıyor. Telefon görüşmesi sona erdikten sonraki beş dakika içinde kaza olasılığı 4.8 kat daha fazla.







GENÇLER ANINDA CEVAP YAZIYOR

Araştırmalara göre, 18-24 yaş arasındaki sürücülerin üçte biri araç kullanırken telefon mesajlarına bakıyor ve cevap yazıyor. Bu oran 25-35 yaş arasındaki sürücülerde yüzde 23.

Bir başka araştırmaya göre araç kullanırken yapılan havadan sudan yani sıradan bir konuşmada dikkatin dağılma riski yüzde 20. Zihni yoran bir görüşmede bu oran yüzde 29'a çıkıyor.

Auto Ajans'ın haberine göre son araştırmalar yeni nesil araçlardaki bilgi-eğlence sistemlerinin sürüş güvenliğini cep telefonlarından daha fazla olumsuz etkilediğini ortaya koydu.

Bağımsız yol güvenlik kurumu IAM RoadSmart'ın araştırmasına göre, kullanıcılar dokunmatik ekranlı bilgi eğlence sistemlerini kullanırken yoldan gözlerini 16 saniye kadar ayırabiliyor. Oysa araştırmaya katılanlar bu sürenin en fazla beş saniye olduğunu düşündüklerini ifade ediyor.



DİKKATİ DAĞITIYOR

Söz konusu araştırmada, dokunmatik ekranların telefonla mesaj atmaktan daha tehlikeli sonuçlar doğurabileceği ve beş kat tehlikeli olabileceği görülüyor.

Dokunmatik ekranla ilgilenen sürücü, dikkatini yola veren sürücüye göre yüzde 50 daha az reaksiyon veriyor. Bu da ölümcül kazaların yaşanması ile doğru zamanda fren yapma arasındaki ince çizginin ne kadar hassas olduğunu ortaya koyuyor.



122 SANTİMLİK DEV EKRAN

Düne kadar lüks segment araçlarda bulunan dokunmatik bilgi-eğlence ekranları, artık yeni nesil araçların hemen hepsinde var. Hatta, ekranların boyutları büyüyor. Çinli Byton bu konuda bir rekoru elinde bulunduruyor. Şirketin Las Vegas'ta düzenlenen elektronik fuarı CES2019'da tanıttığı M-Byte'da 48 inç (122 cm) ekran var.

Direksiyon ve ön konsolun neredeyse tamamını kaplayan dokunmatik ekrana, otomobildeki dünyanın en büyük bilgi ekranı demek yanlış olmaz. Ayrıca aracın direksiyonunda 7 inçlik bir dokunmatik ekran daha bulunuyor. Sürücü araçla ilgili bilgilere bu ekran sayesinde ulaşabiliyor.

Byton firmasının geniş ekran sevgisi yeni değil. Şirket 2018'deki CES fuarında tanıttığı konsept otomobilde de 40 inçlik bir ekran kullanmıştı.

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Koronavirüse karşı otomobilinizi koruyun



Karantina günlerinde kullanılmayan ve uzun süre hareketsiz kalan araçlarda ciddi sorunlar yaşanabilir. Birkaç küçük uygulama ile aracınızda ortaya çıkacak sorunları ortadan kaldırabilirsiniz.

* Haftada bir kez 10-15 dakika aracınızı çalıştırın.

* Yağ, soğutma suyu ve fren hidroliği seviyelerini kontrol edin ve sızıntı olmadığından emin olun.

* Lastik basınçlarını kontrol edin. Düşük lastik basıncı lastiklerin balans ayarlarını bozabilir. Aracınızı birkaç metre olsa da hareket ettirin.