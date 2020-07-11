UFUK SANDIK

İspanyol otomobil markası SEAT 70'inci yılını kutluyor. Geçen 70 yılda birçok popüler modeli pazara sunan marka, bu modellerin yanı sıra otomobilseverler tarafından çok fazla bilinmeyen Guestmobile, Popemobile, elektrikli Toledo gibi modelleri de tasarladı. Dikkat çekici birçok hikâyeye de imza attı.

Guestmobile: 1955 yılında Zona Franca Fabrikası'nın açılışı dolayısıyla, bir SEAT 1400, tesisin her turunda en fazla misafir ağırlayacak şekilde değiştirilmişti. Otomobilin tavanı ve bagaj kapağı kaldırılarak arka kısma yan koltukların monte edilmesi sağlandı. Çalışanlar ilginç modele Guestmobile adını verdi ve bugün bile ilgili otomobil bu isimle anılıyor. Pek çok kişi bu otomobili bilmez ancak otomobil açılışında yardımcı olduğu, Barselona, Zona Franca'da bulunan fabrikanın A122 binasında SEAT'ın tarihi otomobil koleksiyonunu meydana getiren diğer 330 değerli parçayla birlikte hak ettiği yerde sergileniyor.

Popemobile: 1982 yılında, SEAT Popemobile'ı İspanya ziyareti esnasında Papa II. John Paul'ün kullanımına tahsis etti. Vatikan'ın otomobili Camp Nou ve Santiago Bernabeu'nun kapılarına sığamayacaktı, bu nedenle SEAT'taki mühendisler bir Panda'yı rekor bir süre zarfında Papa'ya uygun hale getirdi. Bu otomobil halen SEAT müzesinde sergileniyor.

DAİRE PEŞİNATI İÇİN TAKAS



1969 yılında bir SEAT 124 olan 1 milyonuncu SEAT otomobili üretildiğinde, şirket çalışanlar arasında çekiliş yaparak otomobili hediye vermeye karar verdi. Çekilişin kazananı öğlen vardiyasında çalışan genç bir adam oldu. O tarihte ehliyeti yoktu. Yeni evlenmiş olmasına rağmen, halen ailesiyle birlikte yaşıyordu. Bu nedenle, SEAT bir dairenin peşinatını ödeyebilmesi için otomobilin ücretini ona vermeye karar verdi. Bu otomobil de SEAT'ın tarihi otomobil koleksiyonunda önemli bir yere sahip.

OLİMPİYATLAR İÇİN ELEKTRİKLİ MODEL



1992 yılında, SEAT'ın ilk elektrikli modeli Barselona Olimpiyatları için üretildi. Otomobilin uzun mesafe koşusunun açılışını yapması planlanıyordu. O tarihteki teknolojik imkanlar çerçevesinde, otomobile 65 km. menzile sahip 500 kilogram ağırlığında bir batarya yerleştirildi. İşin en ilginç yanı güç kaynağı için ön ızgaranın arka kısmına bir şarj cihazı saklanmış olmasıydı. SEAT sporcular, gazeteciler ve organizatörlerin ulaşımı için olimpiyat organizatörlerine 2 bin otomobil sağlarken, İspanya adına madalya kazanan sporcular için Toledo'nun lüks versiyonlarından biri olan ve sabit telefon ve faks bulunan SEAT Toledo Podium'u üretti.