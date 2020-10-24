Büyüklere oyuncak otomobiller

1932 yılından bu yana çocuklar için yap-boz oyuncaklar üreten LEGO, büyükleri keşfetti. Şirket, otomobil tutkunu yetişkinler için özet setler hazırlamaya başladı. Aston Martin, Lamborghini, Ford Mustang gibi rüyaları süsleyen otomobillerden oluşan setler büyük ilgi görmeye başladı. Legolar özellikle pandemi günlerinde yetişkinler için vazgeçilmez hobiler arasına girdi. Yüzlerce parçadan oluşan bu özel setler otomobil tutkunlarına keyifli vakit geçirirken, bir taraftan da hayallerinin otomobillerine kavuşma imkanı sunuyor.







Spor otomobil dendiğinde pek çok kişinin hayallerini Lamborghini süsler. İkonik otomobilin makas şeklinde açılan kapıları da dahil olmak üzere, tüm özgün detaylarını içeren LEGO Technic Lamborghini Sian FKP 37 yetişkinlerin işte bu hayallerini gerçekleştiriyor.

Creator Fiat 500 seti 960 parçadan oluşuyor. 60'ların sonlarında bir efsane olan klasik tasarımının gerçek simgesini yeniden yaratıyor.

Ford Mustang seti ise adeta Amerika'nın efsane rotalarından Route 66'da macera dolu bir seyahate çıkarıyor. Klasik otomobil açılabilir tavanı, ayrıntılı bir V8 motorunu ve baskılı Mustang ızgara rozetini de kapsıyor. Land Rover ile ortaklaşa geliştirilen Defender seti de otomobil tutkunları için ideal bir hediye seçeneği. Bu sofistike modelde direksiyon, gelişmiş bir şanzıman sistemi ve hareketli pistonlara sahip altı silindirli motor mevcut.







BİR MİLYON PARÇA

Lego Technic, bir süre önce de bir ilke imza atmış ve dünyanın en hızlı, en pahalı otomobili Bugatti Chiron'un, gerçek ölçülerdeki versiyonunu üretmişti. Bu özel araç, 2018 yılında düzenlenen Paris Otomobil Fuarı'nda sergilenmişti. 13 bin 500 saatlik bir çalışmanın ürünü olan otomobilde, bir milyondan fazla 339 farklı lego parçası kullanıldı. Sadece motorda kullanılan parça sayısı 2 bin 304 adet. Yaklaşık 1.5 tonluk Bugatti Chiron'da Lego Technic Power Functions elektrikli motor bulunuyor. Bu motor 5.3 beygir gücünde ve 21 nm tork üretiyor. Araç, 20 kilometre hız yapabiliyor. Otomobilin iç ve dış görünümünün birebir aynı olması için de detaylara dikkat edilmiş. Koltuklar, gösterge paneli, direksiyon simidi yeniden tasarlanmış. İşlevsel parçalardan oluşan arka spoyler, ön ve arka lambalar, çıkarılabilir direksiyon simidi ve fren pedalı çalışıyor.