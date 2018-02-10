Unutkanlığa iyi gelen doğal enerji vericiler

Yorgunluk ve uykusuzluktan şikayetçiyseniz, gün içinde kendinizi enerjik hissetmiyorsanız doğal bazı kürler sizi hem enerjik hem de zihinsel yönden güçlü yapabilir. İşte doğal hafıza güçlendirici özelliği bulunan ve enerji dolu bir hayat geçirmemize yardımcı olacak süper besinler

* Kırmızı ginseng: Fiziksel performansı artıran, stres ve yaşlanmaya karşı direnci sağlayan, dolayısıyla yaşam kalitesini yükselten bir madde olan kırmızı ginseng vücuda zarar vermeden hem fiziksel hem de zihinsel kapasitenin artmasını destekler. Özellikle stres durumlarında adrenal ve tiroit fonksiyonlarını düzelterek stresin olumsuz etkilerini hafiflettiği, metabolizma hızını artırmada uyarıcı olarak etki sağladığı görülmüştür.

Özellikle panax ginseng çeşidi kan şekerini dengeleme, kan yağlarını düşürme ve karaciğer bozukluklarını gidermede önemlidir.

* Bal: Enerji veren doğal karbonhidratlar, organik asitler, amino asit, A, B, C, D, E ve Ka vitaminleri ile bolca minerallerin bulunduğu özel bir besindir. Zihinsel fonksiyonları ve hafızayı güçlendiren, sinir sistemi yapılandırmasını sağlayan benzeri olmayan bir besin kaynağıdır.



* Ginko biloba: Ginko biloba bitkisinin yapraklarında bolca bulunan diterpenler ve organik asitlerden ginkolik asitin unutkanlık, herhangi bir kalp hastalığına bağlı zihinsel bulanıklık, kulak çınlaması, vertigo ve astımda olumlu etkiler gösterdiği belirtilmektedir.



* Zencefil: Taze zencefilde bulunan şagaol adlı aromatik bileşik vücutta iltihabın baskılanması ve mide bulantısını azaltıcı etkisi sayesinde özellikle kanser tedavilerinde sıkça kullanılır. Fakat zencefilin enerji veren bir yapısal özelliği de vardır.

Gingerol adlı bileşik, kan şekerinin aşırı yükselmesini önler, vücut direncinin artmasında önemli görevleri olan C ve B grubu vitaminlerinin biyoyararlılığını artırarak zinde olmayı destekler. Özellikle balla veya propolis gibi güçlü antioksidanlarla beraber tüketildiğinde güne enerji dolu başlamayı sağlar.



* Guarana: Kahveden daha etkin bir enerji verici, metabolizma hızlandırıcıdır. Egzersizde performansı geliştirici ve yağ kaybını hızlandırıcı etkileri bulunur.



* Propolis: Propolisin, yemeklerle birlikte alınan fazla yağı ortadan kaldırarak obeziteden koruduğu en yeni bilgi.

İltihap önleyici, en güçlü antioksidan, bal ve yoğurtla beraber yendiğinde ise tam bir bağışıklık iksiri. Dünyanın en güçlü antioksidanı olan propolis beyin hücrelerinin yaşlanmasını engelleyerek hafızanın canlı kalmasında da etkin.



* Siyah çikolata: Kakaodan zengin çikolata vücutta nitrik asit üretimini baskılayıp kan damarlarının iç bölgesinde oluşacak yıpranmayı önler. Damarları gevşetici etki de yaratarak kanın akışkanlığını ve incelmesini sağlar. Böylece kalbe bağlı inmeyi önleyerek kan basıncını kontrol eder ve yaşlanma ile oluşabilecek hafıza güçsüzlüğünün de önüne geçer. İnsülin duyarlılığını artırarak vücutta yorgunluğa neden olabilecek hormonsal dengesizliklerin düzenlenmesinde önemli görev üstlenir.



* Kefir: Beyinde dikkat artırıcı, belleğin canlı kalmasını sağlayıcı etki gösterdiği bildirilmektedir. Kefir dahil fermente süt ürünlerinin demansa neden olan amyloid beta üretimini azaltarak beyin fonksiyonunun güçlenmesinde etkin olduğu da bir gerçek. 200 ml kefir uykusuzluktan yorgunluğa unutkanlıktan iştahın dengelenmesine kadar pek çok konuda doğal enerji vericidir.



* Buğday: Buğday tanesi beyin ve hafıza fonksiyonları için paha biçilmez bir besindir.

Buğdayda bulunan E vitamini, selenyum ve yağ asitleri; beyin dokusunda bulunan fosfolipit yapının güçlenmesini sağlayarak ortamda oluşabilecek tahribatı önler ve güçlü hafıza kazanmamıza yardımcı olur. Özellikle selenyum eksikliğine bağlı unutkanlık ve hafızada oluşan hafif değişikliklere sahip kişilerde bulgur ve buğday ile selenyum eksikliğinin giderilmesi oldukça önemlidir.



* Yumurta: Ellerde uyuşma ve karıncalanma, uyku düzeninde bozulma, dikkatte azalma ve unutkanlık hatta işitsel halüsinasyonlar B12 eksikliğinde kendini gösteren temel bulgulardır. Tedavi olmayan B12 eksikliğinde hastaları bekleyen en tehlikeli tablo unutkanlıkla beraber kalıcı seyreden psikiyatrik sorunlardır. Güçlü hafıza ve yorgunluğu önlemek için B12'den çok zengin olan yumurta sağlıklı yaşamın mutlaka bir parçası olmalıdır.



* Biberiye: İçeriğinde uçucu yağlar ve fenolik maddeler bulunması nedeniyle hücreler üzerindeki oksidadif hasarın önlenmesinde, vücudun bakteri ve virüslere karşı korunmasında yardımcı olduğu bilinmektedir. Biberiyeyi taze veya kuru salatalara bolca ekleyin.