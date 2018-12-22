Somon diyeti ile bir haftada altı kilo

Düzenli somon tükettiğinizde obezite, diyabet, yüksek kolesterol ve kalp hastalıklarından korunur ve bağışıklık sisteminizi güçlendirirsiniz. Bu sağlıklı balık çeşidini içeren bir haftalık diyet ise kendinizi her geçen gün daha dinç ve zinde hissetmenizi sağlayacak

Somon eşsiz lezzeti, yüksek protein ve omega 3 yağ asidi içeriğinin yanı sıra pratik hazırlanıp hızla pişirilerek servis edilmesi ile de sevilen balık çeşitlerinin başında geliyor.

Somon balığı pişirildiğinde ısının etkisi ile proteinleri bozulmadan, kanserojen madde oluşturmadan ve vücutta toksin yükünü arttırmadan yenilebilecek nadir yiyeceklerden.

Size önereceğim bir haftalık somon diyeti sayesinde bir haftada altı kilo verebilirsiniz. Bu özel diyeti her ay bir hafta uygulayarak hızla zayıflayabilir, kaslı ve dipdiri bir vücuda sahip olabilirsiniz.



KAHVALTI (HER GÜN)

1 haşlanmış yumurta

6 yarım ceviz

Bol maydanoz, çeri domates, salatalık

1 dilim tam buğday ekmeği

Şekersiz çay veya bitki çayı



ÖĞLE YEMEĞİ PAZARTESİ

4 yemek kaşığı domates soslu integral makarna

Fırında somon

Malzemeler: (1 porsiyon) 150 gram somon fileto, 1 kırmızı biber, 1 yeşil biber, nane, kekik, karabiber

Yapılışı: Kırmızı ve yeşil biberi şeritler halinde kesin ve fırın tepsisine yerleştirin.

Üzerine somon filetoyu ve baharatları ekleyin ve 170 derece fırında 30-35 dakika pişirin.







SALI

1 kase havuç-turp salatası (az zeytinyağlı, bol nar ekşili)

1 kase sebzeli balık çorbası

Malzemeler: (6 kişilik) 400 gram somon, 1 kırmızı biber, 1 yeşil biber, 1 orta boy tatlı patates, 1 orta boy havuç, 1 küçük boy kereviz ve kereviz sapı, 1 büyük boy kuru soğan, 2 diş sarımsak, çeyrek demet maydanoz, 3 defne yaprağı, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, yarım çay kaşığı zerdeçal, yarım çay kaşığı kişniş tohumu, yarım çay kaşığı tane karabiber, yarım limon suyu.

Terbiyesi için: 1 yumurta sarısı, 1 limonun suyu

Yapılışı: İlk olarak ayıklayıp temizlediğiniz somonları bir tencereye aktarın. 6 su bardağı sıcak su ekleyip 5-6 dakika kaynatın. Kereviz, tatlı patates ve havucu küp küp; kırmızı ve yeşil biberi ince ince doğrayın. Doğranmış sebzeleri, sarımsak, maydanoz, defne yaprağı, limon suyu ve baharatları tencereye ekleyin ve 15-20 dakika daha pişirin. Haşlanan balığın etini bir servis tabağına alın ve küçük parçalar halinde didikleyin. Didiklediğiniz balığı tekrar tencereye atın. Terbiyesi için yumurta sarısı ve limon suyunu hızlıca karıştırın. Hazırladığınız terbiye ile 10 dakika daha kısık ateşte kaynatın.



ÇARŞAMBA

Kırmızı lahana salatası (yağsız, limonlu)

Somonlu tam buğday ekmeği

Malzemeler: (1 porsiyon) 150 gram somon fileto, 2 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı zeytinyağı, dereotu, yarım küçük boy domates, hardal, 1 dilim ekşi mayalı tam buğday ekmeği.

Yapılışı: Bir ızgara folyosunu iki kat yapıp fırça ile yağlayın ve somonu üzerine yerleştirin. Somonu sıcak ızgarada 3 dakika kadar pişirin, çevirip diğer tarafını da 2 dakika pişirin. Daha sonra sarımsak, zeytinyağı, hardal ve dereotuyla harmanlayın. Ekşi maya ekmeğini kızartın ve halka halinde kestiğiniz domatesleri ekmeğin üzerine dizin. Son olarak karışımı ekmeğin üzerine yayın afiyetle tüketin.



PERŞEMBE

2 yemek kaşığı karabuğday

Bezelyeli-kuşkonmazlı somon

Malzemeler: (1 porsiyon) 150 gram somon fileto, yarım bağ ıspanak, çeyrek bağ kuşkonmaz, yarım çay bardağı bezelye, 5-6 dal taze biberiye, 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı: Somonu biberiye, karabiber, pul biber, zeytinyağı ile marine edin ve 30 dakika buzdolabında beklemeye bırakın. Parmak kalınlığında kestiğiniz kuşkonmazı ve bezelyeleri haşlayın. Yağlı kağıt üzerine yıkadığınız ıspanak yapraklarını dizin, üzerine diğer malzemelerin tümünü ekleyin ve 160-170 derece fırında 30-35 dakika pişirin.



CUMA

2 yemek kaşığı bulgur

Tatlı patatesli somon kuşbaşı

Malzemeler: (1 porsiyon )150 gram somon, yarım küçük boy tatlı patates, yarım küçük boy kırmızı biber, yarım küçük boy yeşil biber, 6-7 dal maydanoz, yarım çay bardağı süt, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, karabiber

Yapılışı: Kuşbaşı doğradığınız somonu süt, tane karabiber, zeytinyağı ile marine edin. Tatlı patates, yeşil biber, kırmızı biber ve maydanozları yağ, karabiber ve pul biberle harmanlayın. Tüm malzemeleri yağlı kağıt üzerinde fırına verin.



CUMARTESİ

1 kase haşlanmış karnabahar (bol limonlu ve baharatlı)

Somon şiş

Malzemeler: (1 porsiyon) 120 gram somon, 2 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, yarım limon suyu, karabiber, pul biber, kekik.

Yapılışı: Balığı temizledikten sonra derisini çıkartıp, kuşbaşı doğrayın. Sarımsakları, baharatları, zeytinyağı ve limon suyunu ekleyip marine edin. Sonra çöp şişlere takıp fırında 40-45 dakika pişirip afiyetle tüketin.



PAZAR

2 yemek kaşığı amarant

1 kase haşlanmış brokoli

Somon buğulama

Malzemeler: (4 kişilik) 500 gram somon fileto, 2 kuru soğan, 1 limon, 1 su bardağı su, 2-3 adet defne yaprağı, karabiber ve kimyon

Yapılışı: Tencerenin dibine limonu dilimleyerek serin, üzerine de soğan dilimlerini yerleştirin. En üste somonları koyun. Tekrar bir kat soğan ve limon dilimi üzerine somonları yerleştirin. Defne yapraklarını ilave ederek kapağı kapatın.



ARA ÖĞÜN

2 küçük boy mandalina, 1 orta boy portakal, 1 küçük boy elma, yarım orta boy armut veya 4 yemek kaşığı nar



AKŞAM

6 yemek kaşığı sebze yemeği

1 porsiyon salata (yağsız, bol nar ekşili)

4 yemek kaşığı tam yağlı yoğurt