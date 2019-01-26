Ihlamur kaynatılmaz demlenir

Adeta doğal bir ilaç olan ıhlamur düzenli tüketildiğinde birçok sağlık sorununu önler. Kurutulan ıhlamurun şifa veren kısmı hoş kokuya sahip çiçekleridir. Ancak ıhlamuru kaynatmak sağlığı koruyucu etkisini azaltır. Bu yüzden ıhlamuru demlemek gerekir

Ihlamur, yüzyıllardır kullanılan en etkili doğal bitkilerden biri. İçerdiği polifenolik bileşenler sayesinde antimikrobiyal ve antioksidan etkiler gösterir ve düzenli olarak tüketildiğinde çeşitli sağlık sorunlarını önlemeye ve sağlıklı olmaya katkı sağlar. Ihlamur ağacı özellikle Avrupa, Kuzey Amerika ve Çin'de, ülkemizde ise daha çok Kuzey Anadolu'da yetiştirilir.

Ihlamur ağacının çiçeklerinin saplarının bağlı olduğu yapraklarla birlikte ve çiçek açtıktan sonraki dört gün içerisinde toplanması gerekir. Çiçekler gölge, havadar ve serin yerlerde kurutulur. Yapısındaki uçucu yağlar ve antioksidanlar kayba uğrayacağından kurutulan ıhlamurun bir yıldan daha uzun süre saklanmaması gerektiğini de aklınızdan çıkarmayın.

Kurutulan ıhlamur çiçekleri demlenir ve çay olarak tüketilir ancak vücut direncini artıran, metabolizmayı hızlandıran, hastalıklardan koruyan kısacası sağlık etkilerini oluşturan asıl kısmı sarımsı-beyaz renkli, hoş kokuya sahip çiçekleridir.

"Peki ıhlamur çayımı nasıl hazırlamalıyım?" diye sorarsanız kesinlikle kaynatma yöntemini önermem çünkü bu yöntem ıhlamurun polifenol içeriğinin azalmasına neden olur ve sağlığı koruyucu tüm etki kaybolur. Bu nedenle ıhlamur çiçeklerini antioksidan kapasite için en optimal sıcaklık olan 80-90 derecedeki sıcak suda, 5-10 dakika demleyerek tüketmenizi öneririm. Demlediğiniz ıhlamurun lezzetini, içerisine çubuk tarçın, karanfil, limon, bal gibi besinleri ekleyerek artırabilirsiniz.



VÜCUT DİRENCİNİ ARTIRIR

Özellikle kış aylarında yaygın görülen soğuk algınlığına karşı yardımcı olması için ıhlamur tüketilebilir. Adeta doğal bir ilaç olan ıhlamur çayının balla karıştırılması etkisini artırır. Ihlamur aynı zamanda fenolik bileşenleri en çok içeren bitki çaylarındandır. Bu sayede vücut direncini artırarak ve kan dolaşımını hızlandırarak üşümeyi önler, nezle ve grip gibi hastalıklarla baş etmeyi kolaylaştırır. Hastalık esnasında terlemeyi artırarak vücut ısısını dengeler, ateş düşürücü etki sağlar. Ayrıca soğuk algınlığı sonucu oluşan öksürüğün tedavisine göğsü yumuşatarak ve balgamın atımını kolaylaştırarak katkıda bulunur. Öksürüğe sebep olan bakterileri özel bileşeni uçucu yağ asitleri sayesinde öldürür.



RAHAT BİR UYKU SAĞLAR

Ihlamur, vücut hücrelerini oksidasyon stresi gibi dış faktörlerden koruyan özel bileşenler kuarsetin, kamferol ve mirsetin sayesinde stres hormonlarının üretimini baskılar. Bu sayede kaygı bozukluğu ve depresyon gibi duygudurum bozukluklarının oluşmasını önler. Vücudun rahatlamasını sağlar, sakinlik ve dinginlik sunar. Özellikle uyumadan yarım saat önce içeceğiniz bir bardak ıhlamura bir de rahatlatıcı etkiyi artıran karanfili eklerseniz deliksiz bir uykuya dalar ve ertesi güne dinç bir şekilde başlayabilirsiniz. Ayrıca araştırmalar ıhlamurun baş ağrısı ve migren semptomlarını da azaltarak hayat kalitesini artırdığını göstermektedir.



HEM ZAYIFLAYIN HEM GÜZELLEŞİN

Sindirim sistemini hızlandıran ıhlamur çayı besinlerin hazmını kolaylaştırır, bu sayede hem idrar söktürücü hem de kabızlığı önleyici özellik kazanır. Bunun yanında her gün bir bardak ıhlamur tüketimi ile vücutta yağların kullanımında görev alan safra miktarını artırmış olursunuz ve yağ yakımı ile beraber kilo kaybını desteklersiniz. Ayrıca ıhlamur tüketerek kateşin, prosiyanidin antioksidanları ile cildinizin gergin ve dipdiri olmasını sağlarken selüliti de önleyip yaza şimdiden hazırlık yapabilirsiniz.



Bebekler ve çocuklar içebilir

Altıncı ayına gelen yani ek besinlere başlayan bir bebek günde bir veya iki kez yarım kahve fincanı kadar ıhlamur tüketmeye başlayabilir. Bebeklerin bağışıklık sistemi yetişkinlerdeki olgunluğa erişmediği için soğuk algınlığı ve gribe karşı çok daha hassastırlar. Ihlamur bu hastalıkların önlenmesi ve öksürüğün yumuşaması için bebek ve çocuklara yarar sağlar. Bir yaşından büyük çocuklarda bal ile birlikte hazırlandığında hem ıhlamurun aktivasyonu ve etkisi artar hem de çocuklar severek içer. Ayrıca bebeklerin gazının giderilmesi, kabızlık sorununun çözümünde de ıhlamur çayı yarar sağlamakta.



Yaşlılığın etkilerini önler

Susama duygusunun yaşla beraber azalması yaşlılarda sıvı kaybına ve cildin sarkmasına neden olur. Gün boyu azar azar da olsa su tüketimi teşvik edilmelidir. Bunun yanında en güzel sıvı desteklerinden biri de ıhlamur çayıdır. Ihlamur içerdiği alanin, lösin gibi önemli aminoasitler ile daha parlak ve canlı bir cilt oluşturur ve yaşlanmayı geciktirir. Günde bir-iki bardak çubuk tarçın, karanfil ve elma kabuğu ilave edilmiş ıhlamur çayı tüketmek yaşla birlikte görülen kabızlığı ortadan kaldırır.



Isırgan otu çayı (Anne sütünü artırır)

MALZEMELER:

1 tatlı kaşığı ıhlamur

1 tatlı kaşığı rezene

1 tatlı kaşığı ısırgan otu

1 tatlı kaşığı anason

500 ml sıcak su

YAPILIŞI: Ihlamur, rezene, ısırgan otu ve anason 5 dakika demlenir, French press veya süzgeç ile süzülür. Günde bir-iki büyük bardak içilir.



Bağışıklığı güçlendiren çay

MALZEMELER:

1 yemek kaşığı ıhlamur

1 yemek kaşığı kuşburnu

Yeşil elma kabukları

1 çubuk tarçın

Yarım limon

500 ml sıcak su

YAPILIŞI: Ihlamur ve kuşburnu 5-10 dakika demlenir, French press veya süzgeç ile süzülür. Büyük bir bardağa alınır ve içine elma kabukları, tarçın, limon eklenir. Günde biriki bardak içilir.



Ihlamur çayı (Çocuklar için)

MALZEMELER:

1 tatlı kaşığı ıhlamur

1 çubuk tarçın

1 tatlı kaşığı bal

200 ml sıcak su

YAPILIŞI: Ihlamur 5-10 dakika demlenir, French press veya süzgeç ile süzülür. Bal ve tarçın eklenir. Günde bir bardak içilir.