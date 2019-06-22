Hızla tazelenin hafifleyin

Detoksifikasyon ya da detoks çok sık duyduğumuz kelimeler olsa da anlaşılması bir o kadar güç kavramlar. Çünkü bu kavramlar herkes için farklı bir anlam çağrıştırıyor. Detoks yiyecek ve içecekleri kimi vücut arındırıcı, kimi ödem söktürücü, kimi ise yağ yakıcı olarak betimliyor. Bazıları ise detoks deyince tamamen sıvı beslenmek zorunda olduğunu sanıyor. Bu konuda hepinizin kafa karışıklıkları olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden bu hafta sizlere bilimsel, gerçek bilgilerle detoksifikasyon mekanizmasını, kanıta dayalı detoks etkinliğine sahip olan besinleri ve bu besinlerden maksimum yararı sağlamak adına nasıl tüketmeniz gerektiğini paylaşmak istiyorum. Ve 3 günlük ultra etkili detoks programımla da 2 kg kadar yağ kaybedebileceksiniz. Bu detoks kürünü her ay düzenli olarak üst üste 3 gün kür olarak uygulayabilirsiniz.

TOKSİNLERE MARUZ KALIYORUZ

Her gün kozmetik ürünler, deodorantlar, vücut kremleri, şampuan ve parfümler, katkı maddeleri, pestisitler, ilaçlar, tatlandırıcı ve renklendiriciler, endüstriyel kimyasallar gibi dış kaynaklı veya bakteriyel yan ürünler, çevre kirliliğine bağlı birçok toksik maddeye maruz kalırız. Ksenebiyotik adı verilen bu yabancı maddeler ağızdan, deriyle veya solunum yoluyla vücudumuza girerler ve dokularda birikim yaparak direkt metabolizmamızı hasta edecek kadar güçlü etkiye neden olurlar. Çeşitli kaynaklardan gelip biriken toksik maddeler yorgunluk, depresyon, denge problemleri, zayıf bir hafıza, saç ve tırnak güçsüzlüğü, kronik enfeksiyonlar, diyabet, alerji, sırt ve eklem ağrıları, doğurganlıkta azalma gibi çok ciddi sağlık sorunlarına yol açar.

DETOKSUN TEMEL GÜCÜ KARACİĞER

Hem bize hem çevreye olumlu etki sağlamak için deodorant kullanmamak, sigara, uyuşturucu gibi kimyasal toksinlerden uzak durmak gibi yapabileceğimiz küçük adımlar olsa da toksik etkenlere maruziyeti sıfırlamak mümkün değil. İşte burada da vücudumuzdaki benzersiz mekanizma detoks sistemi devreye giriyor. Detoksifikasyon basitçe yabancı ve toksik olan her maddenin idrar, dışkı veya ter yoluyla vücuttan uzaklaştırılması işlemidir. Detoksifikasyonun yüzde 75'i karaciğerde gerçekleşse de bağırsak mukoza çeperi geri kalan oranın önemli bir kısmında yer alır. Ayrıca beyinde, akciğerde, deride ve böbreklerde de düşük düzeyde detoksifikasyon sağlanabilir. Vücudu koruyan bu sistemlerin potansiyel gücü toksik maddeler için önemli bir fiziksel bariyer görevi gören bağırsak mukozası tarafından büyük oranda desteklenir. Vücudun lenfoid dokusunun yarısından fazlası bağırsaklar çeperini çevrelemektedir. Bağırsakla ilişkili lenfoid doku GALT olarak adlandırılır. Bu doku vücutta yabancı maddelere karşı koruma amaçlı üretilen vücut antikorlarının yüzde 70'ini oluşturur ve çok sayıda lenfoid içerir. GALT antikorlarından bağırsak immun sisteminin bir parçası olan immünoglobülinler bakteri ve virüslerin bağırsaklardan emilimine engel olurlar, bazı bakterilerin toksin ve enzimlerini direkt olarak etkisiz hale getirirler.

DETOKSİFİKASYON MEKANİZMASI

Ksenebiyotikler suda ve yağda çözünmemesine göre ikiye ayrılır; suda çözünen grup idrar ve safra yoluyla kolaylıkla vücuttan atılır. Yağda çözünenler çözünen ksenobiyotiklerin vücuttan atılabilmesi için suda çözünür bileşiklere dönüştürülmesi gerekir. Bu detoksifikasyon süreci geniş özellikli bir enzim serisi içeren faz 1 ve faz 2 olarak adlandırılan iki klasik adımdan oluşur. Konjugasyon adı verilen işlem sayesinde suda çözünür hale getirilir ve bu sayede safra veya idrarla kolayca atılabilen ürünler meydana gelir. Faz 1 reaksiyonların gerçekleşmesi için B1, B2, B6 ve B12 vitaminleri, folik asit, dallı zincirli aminoasitler, flavonoidler; faz 2 reskiyonları için B5, B12 ve C vitaminleri, magnezyum, sistein, glisin, taurin gibi aminoasitler kofaktör olarak görev alır. Bu nedenle vücutta detoks mekanizmasının sırrı aslında en başta çeşitli beslenmede yatıyor. Yetersiz beslenme, ilaca bağlı besin öğesi kaybı, alkolik karaciğer, yağlı karaciğer, siroz, hepatokarsinoma gibi hastalıklar, bağırsak geçirgenliğinin artması, genetik varyasyonlar ve yaşlanma gibi çeşitli nedenlerle detoksifikasyon kapasitesi zayıflayabilir. Aslına bakarsanız iklim koşullarındaki değişikler, maddi olanaksızlıklar, günlük koşuşturmaca ve strese bağlı sağlıksız aperatiflere yönelim derken birçoğumuz yeterli besin öğesi alımını sağlamakta güçlük çekiyoruz. Bununla birlikte kronik hastalıklara bağlı ilaç kullanımının gün geçtikçe artması hemen hepimizi etkiliyor. Bu da vücutta detoks kapasitemizi sınırlıyor. Bu nedenle optimal sağlık için detoksifiye edici beslenmenin desteklenmesi hepimiz için önem taşıyor diyebilirim.



SÜPER DETOKS ETKİLİ MUCİZE BESİNLER

1. Faz 2 enzimlerini destekleyici etkiye sahip lahana, kara lahana, Brüksel lahanası, brokoli gibi sebzeler. 2. Allisin içeriği ile Faz 2 enzimlerinin önemli uyarıcısı sarımsak ve soğan. 3. Epigallokateşin gallat antioksidan molekülünden zengin yeşil çay. 4. Taze sebze suları (havuç, kereviz, kişniş, pancar, zencefil, maydanoz). 5. Dulavratotu kökü, karahindiba kökü, zencefil kökü, meyan kökü, saparna kökü, kakule, çubuk tarçın. 6. Yumurta ve whey proteni. 7. Limonen içeren turunçgillerin kabuğu, kimyon ve dereotu. 8. İçerdiği flavonoidler ile Faz 1 enzimlerini destekleyen ve üzüm, kırmızı meyveler. 9. Safra salımını geliştiren, idrar atımını artıran karahindiba yaprağı. 10. İdrar atımını artırıcı etkili kereviz. 11. Ağır metallerin uzaklaştırılmasında süper etkili kişniş.

3 GÜNLÜK DETOKS DİYETİ İLE 2 KİLOYA ELVEDA

Detoks diyetinin etkinliği için tarif edilen karışımları mutlaka aynı şekilde hazırlamanız, besin değişikliği yapmamanız ve menünüzde bulunan öğünlerin her gün aynısını tüketmeniz gerekiyor



KAHVALTI

1 YUMURTALI BOL MAYDANOZLU YAĞSIZ OMLET

Yapılışı:1 adet yumurtayı bol kıyılmış domates ile bir kasede çırpın içni e bir tutam zerdeçal, bir tutam tane çekilmiş karabiber ve çok az tuz koyarak tavada pişirin

ÖĞLE

PANCAR-ZENCEFİL DETOKS İÇECEĞİ TARİFİ

Malzemeler: 1 orta boy kırmızı pancar,2-3 dal kereviz sapı, 2-3 dal kişniş veya dereotu, Yarım orta boy havuç,1 avuç karahindiba yaprağı, 1 parça taze zencefil, 1 çay bardağı soğuk su, Yarım limon

Yapılışı: Pancar, karahindiba yaprağı, kereviz sapı, kişniş veya dereotu, havuç, zencefile su eklenerek katı meyve sıkacağından geçirilir, üzerine yarım limon sıkılır.

AKŞAM

YOĞURTLU ENGİNAR SALATASI TARİFİ

Malzemeler: 1 adet çanak taze enginar, 4 yemek kaşığı süzme yoğurt, 2 diş sarımsak, 8 yarım ceviz, 1 büyük kase ince kıyılmış dereotu, 1 büyük kase ince kıyılmış maydanoz, 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı: Sarımsakları rendeleyin ve geniş bir kapta yoğurtla beraber iyice çırpın. Daha sonra dereotu, maydanoz ve cevizi bir kaba koyun. Rendelediğiniz kerevizleri ekleyin ve karıştırın. Son olarak üzerini zeytinyağı ve cevizle süsleyin.



İKİNDİ

1 avuç çiğ badem, ceviz, fındık karışımı

ARA

1 ince dilim karpuz veya 15 kiraz veya 1 adet şeftali