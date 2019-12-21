Bırakın kış sebzeleri yağlarımızı eritsin

Her ne kadar beklediğimiz kar yağmasa da kış mevsiminin içindeyiz. Güzellikleri kadar, güçlükleri de var bu mevsimin. Hava kirliliği, enfeksiyon, soğuk algınlığı vücudumuzu yoruyor. Gelin bu dezavantajları bir yana bırakıp, mevsimin avantajlarına odaklanalım. İşte 4 günde, 2 kilo verdiren kış diyeti...

Hava kirliliğinin yoğunlaştığı, enfeksiyonlara sıklıkla yakalandığımız, vücut direncimizin düştüğü ve güneşten de yeterince yararlanamadığımız kış mevsimi bedenimizi yıpratan bir süreçtir. Bu yıpratıcı süreçte vücutta normalden çok daha fazla toksin karaciğer, bağırsak gibi organlarda birikerek bu organların iyi çalışmasını engeller. Geçmeyen bir yorgunluk hissi, depresyona meyil, sırtta ve eklemlerde ağrılar, saçlarda kuruluk ve dökülme, tırnaklarda kırılma, ciltte kuruluk gibi problemler ortaya çıkar. Bugün enerjik ve verimli bir kış dönemi geçirmek, cildinizden tırnaklarınıza, saçlarınızdan iç organlarınıza kadar yenilenmek için mucizevi etkili kış sebzeleriyle yapabileceğiniz düşük kalorili harika tarifleri ve 4 günde 2 kilo zayıflatan kış diyetimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

Beyaz lahana mucizesi

Toksik maddeleri vücuttan atan beyaz lahana çorba, turşu, dolma ve salatalarda kış sofralarının baştacıdır. Lahana B vitaminleri içeriği sayesinde, vücutta enerji metabolizmanızı düzenleyerek kilo kaybına yardımcı olur. İçeriğindeki C vitamini, K vitamini, potasyum, magnezyum, selenyum gibi mineraller, polifenol ve sülfürlü bileşenlerle bağışıklığı artırır, kas ve kemikleri güçlendirir, yorgunluğun önüne geçer. Ayrıca içerdiği C vitamini kolajen üretimini destekler, cildi canlandırır.

Yağ yakan lahana çorbası

MALZEMELER: (4 KİŞİLİK)

1 kase kesilmiş beyaz lahana

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı zerdeçal

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı çekilmiş tane karabiber

2 yemek kaşığı bulgur

2 yemek kaşığı kırmızı mercimek

1 adet kırmızı biber

1 adet domates

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

YAPILIŞI: Tüm malzemeleri, 2 su bardağı su ile tencerede pişirin. Sonra mutfak robotundan geçirin. Zayıflamak için bir ana öğünde 1 tabak bu çorbadan için.



Kereviz toksin attırır

Bol K vitamini, orta düzeyde potasyum, magnezyum, A vitamini ve folik asit içeren bir kış sebzesidir. Yüksek miktarda fenolik bileşikler olan apigenin ve luteolin içeren kereviz muhteşem antiinflamatuar etkili yiyeceklerin başında gelir. Kereviz sapları karaciğerde bulunan, vücuttan toksinlerin atılmasını sağlayan enzimleri aktif hale getirir. Ayrıca kereviz böbrek üstü bezlerini çalıştırarak yorgunluğu önler. 1 orta boy kereviz 50-60 kalori içerir. Ayrıca sindirim sistemini düzenler, ödem söktürür.



Kereviz salatası

MALZEMELER (2 KİŞİLİK):

1 orta boy kereviz

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı süzme yoğurt

1-2 diş ezilmiş sarımsak

1 küçük boy ince kıyılmış kuru soğan

3-4 adet kornişon turşu

Pul biber YAPILIŞI: Kerevizi rendeleyip çok az limon sıkarak kararmasını önleyin. Ayrı bir yerde süzme yoğurdu, zeytinyağını, sarımsağı ve kuru soğan ve pul biberi harmanlayın. Harmanladığınız karışımı kerevizin üzerine ekleyin. Salatanızı ince kestiğiniz kornişon turşuyla süsleyin.



Pırasa deyip geçmeyin

Hem lezzeti hem sağlık faydaları ile ünlü pırasa kış mevsiminin vazgeçilmez sebzelerinden biridir. Folik asit, A, B6, C, K vitaminleri, demir, manganez minerallerinden zengin olan pırasa vücudumuza enerji sağlamaktan, kemik ve doku gelişimine katkıda bulunmaya kadar pek çok işe yarar. Ayrıca 100 gram pırasa yalnızca 55 kalori içerir, yüksek posa içeriği sayesinde kan şekerini yükseltme etkisi de düşüktür. Bu özelliği ile ani acıkmaların önüne geçerek uzun süre tok kalmanızı destekler ve zayıflamayı kolaylaştırır.

Zayıflatan bulgurlu pırasa



MALZEMELER (4 KİŞİLİK):

1 bağ pırasa

1 adet küçük boy kuru soğan

1 adet orta boy havuç

2 adet büyük boy kırmızı biber

2 adet orta boy domates

4 yemek kaşığı bulgur

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Az tuz

Karabiber



YAPILIŞI: Kuru soğan ve havucu ince ince doğrayın ve geniş bir tencerede kavurun. Ardından doğradığınız pırasayı tencereye ekleyin. Domatesi rendeleyin ve bu karışıma ekleyin. Biraz su ekleyip pişirmeye devam edin. Pırasalar pişmeye yakın kırmızı biber ve bulguru da ekleyin. Baharatları da ekledikten sonra 5 dakika daha pişirin.

Karnabahara yer açın

Karnabahar vücudun toksin atımını arttıran süper bir sebzedir. Çiğ olarak salatalara eklemeniz en doğrusu. Bağırsak hareketlerini arttırabilen bu taze sebzenin bağışıklık sistemini de güçlendiren özelliği bulunur. Yapısındaki sülforan ve indoller sayesinde vücudun antioksidan kapasitesini artırır. Karnabahar C vitamini ve çinko içeriği ile de canlı bir cilde ve daha güçlü saç ve tırnaklara sahip olmanızı sağlar

Metabolizma hızlandıran körili karnabahar

MALZEMELER (4 KİŞİLİK):

1 adet orta boy karnabahar

1 adet büyük boy kırmızı biber

1 adet büyük boy yeşil biber

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

Yarım limon

SOSU İÇİN:

½ litre süt

2 yemek kaşığı tam buğday unu

1 adet yumurta sarısı

1 çay kaşığı köri

1 çay kaşığı zerdeçal

Az tuz, karabiber

Hardal (isteğe bağlı)

YAPILIŞI:Karnabaharları sarımsak ve limon suyu eklediğiniz suda hafif diri kalacak şekilde haşlayın. Kuru soğan ve biberleri yarım ay şeklinde doğrayın. Ayrı bir tencerede; süt, tam buğday unu ve yumurta sarısını karıştırarak pişirmeye başlayın. Sos kaynamaya başladığında tuz, köri, zerdeçal ve tane karabiberi ekleyip pişirmeye devam edin. Haşlanan karnabaharlara kuru soğan ve biberleri ekleyerek yağlı kağıt serili fırın tepsisine alın. Üzerine hazırladığınız sosu ekleyin ve 180 derece fırında 15-20 dakika pişirin.

4 günde 2 kilo kaybı sağlayan kış diyeti

1.GÜN

KAHVALTI

1 yemek kaşığı lor peyniri

5 adet zeytin

1 dilim tam buğday ekmeği

Bol taze domates, salatalık, kırmızı biber, yeşil biber

ÖĞLE YEMEĞİ

1 porsiyon zayıflatan bulgurlu pırasa yemeği

1 kase cacık

1 kase çoban salata (1 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin.)

AKŞAM YEMEĞİ

1 kase mercimek çorbası

1 büyük kase mevsim salata (1 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin.)

ARA ÖĞÜN

1 avuç çiğ fındık veya badem

2.GÜN

KAHVALTI

1 haşlanmış yumurta

6 yarım ceviz

Bol taze domates, salatalık, taze maydanoz, dere otu ve kırmızı biber üzerine 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve 3 yemek kaşığı nar

ÖĞLE YEMEĞİ

1 kase yağ yakan lahana çorbası

1 dilim tam buğday ekmeği

1 küçük kase havuç salatası (1 yemek kaşığı zeytinyağı ve bol limon ekleyin.)

AKŞAM YEMEĞİ

1 porsiyon etli kuru fasulye yemeği

1 su bardağı ayran

1 büyük kase marul-roka salatası (1 yemek kaşığı zeytinyağı, bol nar ekşisi ve baharat ekleyin.)

ARA ÖĞÜN

1 küçük boy portakal

3.GÜN

KAHVALTI

2 yemek kaşığı müsli veya granola

3 yemek kaşığı yoğurt

1 adet yerli muz

ÖĞLE

1 porsiyon tavuk veya hindi sote

1 dilim tam buğday ekmeği

1 büyük kase mevsim salata

AKŞAM

1 kase ezogelin çorbası

1 porsiyon toksin attıran kereviz salatası

ARA ÖĞÜN

1 avuç tuzsuz kabak çekirdeği

4.GÜN

KAHVALTI

1 yumurtalı, mantarlı omlet

1 dilim tam buğday ekmeği

Bol domates, salatalık

ÖĞLE

1 porsiyon metabolizma hızlandıran körili karnabahar yemeği

4 yemek kaşığı bulgur pilavı

1 büyük kase roka-domates salatası

AKŞAM

1 büyük kase beyaz peynirli salata (üzerine 1 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin.)

ARA ÖĞÜN

1 orta boy kivi