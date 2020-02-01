SELAHATTİN DÖNMEZ

Bol antioksidan içeriğine sahip meyve ve sebzelerle yapılan sıvı kış detoksu ile 3 günde, 2 kilodan kurtulup sağlıklı, canlı bir vücuda kavuşmanız mümkün. Herkes bu detoksu yapabilir mi, detoks yaparken nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte kış detoksu...

Bu aralar yemeği fazlasıyla abarttım, bir arınma dönemine ihtiyacım var mı diyorsunuz? O halde bu hafta sadece sıvılardan oluşan düşük kalori içeriği ve yüksek antioksidan kapasitesine sahip kış detoksu listemi 3 gün uygulayarak 2 kilo kaybını rahatlıkla sağlayarak sağlıklı, canlı ve dinç bir vücuda kavuşmaya ne dersiniz? Bol antioksidan içeriğe sahip çiğ sebze, meyve sularından, süt ve çorbalardan oluşan düşük kalorili sıvı diyetler kısa dönemde hızlı kilo kaybını destekliyor. Ancak sıvı diyetler ile ömür boyu beslenmek mümkün değildir. Çünkü sürekli sıvıyla beslenmek insan fizyolojisine uygun değildir. Çiğnemek doygunluk hissi yaratır, haz verir ve yemekten keyif almayı sağlar. Bunun yanında yemek bizler için bir sosyalleşme aracıdır. Bu nedenle sadece sıvı içeren diyetleri uygulama süresi 3 günü aşmamalı. Ayrıca gaz, şişkinlik, hazımsızlık gibi problemlerin oluşmaması için sıvı diyetten katı beslenmeye geçiş de kademeli olmalı. Önce bir sıvı öğün yerine, katı bir ara öğün konularak başlanabilir. Diyet sonlandırılırken yavaş yavaş sıvılar azaltılarak tüm besinleri içeren yeterli ve dengeli beslenmeye geçilir.

SIVI DİYETİN FAYDALARI

Kötü beslenme alışkanlıkları, çevresel kirlilik, stres nedeniyle vücudumuzda toksik maddeler oluşur. Sıvı diyetler detoksifikasyonu sağlayarak toksinlerden kurtulmayı sağlar.

Meyve ve sebze suları; vitamin ve minerallerden, fitokimyasallardan zengindir. Bu sayede antioksidan etki oluşturur, bağışıklığı güçlendirir. Vücutta hastalığa neden olan serbest radikallere karşı savaşır.

Sıvı diyet, sindirim sisteminin ve bağırsakların dinlenmesine olanak tanıyarak, daha iyi emilim sağlar.

American Journal of Clinical Nutrition'da yer alan güncel bir araştırmada sıvı diyetlerin kalori alımını kısıtladığı saptandı. Bu sayede; kilo kaybı ve bel çevresinde azalmada kısa süreli uygulanan sıvı diyet fayda sağlar.



Bu kurallara dikkat edin

Detoksu uygularken bol su tüketimine de özen gösterin.

Bu diyette sabahları limonlu su veya limonlu yeşil çay ile güne başlayın ve hazırlayacağınız içeceklerinizi 3-4 saatte bir tüketin.

Sebze, meyve ve çorbalar protein içermediği için yeterli protein alımını sağlamak adına her gün en az 1 öğünde mutlaka süt, yoğurt ve kefir ile hazırladığınız bir detoks içeceği tüketmeyi ihmal etmeyin.

Sıvıları çeşitli ve farklı renkteki sebze ve meyvelerle hazırlayın.

İçeceklerde özellikle kullanılan çiğ sebze ve meyveleri tüketmeden önce iyice yıkayın.

Diyete ek olarak günde 4-5 fincana kadar siyah çay, 3 fincan sütsüz, şekersiz ve aromasız kahve tercih edebilirsiniz.

Alkollü içeceklerin tüketimi ve kafeinin aşırı alımı vücutta ödemin artmasına neden olur. Bunların yerine sodyum miktarı az olan; maden sularını, süt veya ayranı içebilirsiniz.

Kış detoksunu hamile ve emziren annelerin, diyabet, inflamatuar bağırsak hastalığı gibi kronik hastalığa sahip kişilerin, bağışıklığı düşük olan kişilerin, 18 yaş altı çocukların ve 70 yaş üstü bireylerin uygulamasını önermediğimi de belirtmek isterim.





3 günlük kış detoksu

AÇ KARNINA:

1 su bardağı limonlu su veya limonlu yeşil çay

KAHVALTI:

Muzlu yulaflı smoothie Malzemeler:

2 yemek kaşığı yulaf ezmesi

1 tatlı kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı vanilya

1/2 orta boy muz

1 çay bardağı süt veya sade kefir Yapılışı: Tüm malzemeleri krema kıvamına gelene kadar rondodan geçirin.

ARA ÖĞÜN:

Pancarlı detoks içeceği Malzemeler:

7-8 dal maydanoz

1/2 orta boy yeşil elma

1 küçük boy salatalık

1/2 küçük boy kırmızı pancar

2 dilim limon

1 çay bardağı su Yapılışı: Tüm malzemeleri rondodan geçirin.

ÖĞLE:

1 kase tarhana çorbası

1 kase taze naneli cacık veya 1 su bardağı ayran

ARA ÖĞÜN:

Armutlu-ıhlamurlu meyve kokteyli Malzemeler:

1 çay bardağı ıhlamur

1/2 orta boy armut

1/2 limon suyu

1 tatlı kaşığı bal

100 ml sade maden suyu Yapılışı: Ihlamuru demledikten sonra soğutun ve 1 çay bardağı kadarını büyük su bardağına dökün. Armut, bal ve limon suyunu rondodan geçirip ıhlamur üzerine ekleyin. Bardağın geri kalan kısmını maden suyu ile tamamlayın.

AKŞAM:

1 kase mercimek veya ezogelin çorbası



Kimler uygulamalı?

Sürekli olarak yorgunluk ve halsizlik hissedenler.

Stresli bir çalışma temposu olanlar.

Hareketsiz bir yaşam tarzına sahip olanlar.

Ödem, gaz, şişkinlik problemi yaşayanlar.

Alkol ve kafein içeren içecekleri çok sık tüketenler.

Sebze, meyve ve sıvı tüketimi yetersiz olanlar.