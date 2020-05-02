Oruç tutanın dostu bitki çayları

Ramazan ayında değişen uyku ve beslenme düzeninin yol açabileceği mide rahatsızlıklarını birçok bitki çayıyla önlemek mümkün... İşte mide yanmasından şişkinliğe, kabızlıktan ödem oluşmasına birçok derde derman olacak tarifler

Ramazan döneminde hem öğün düzenimiz hem de uyku düzenimiz değişir. Bu dönemde sindirimi desteklemek, mide ve bağırsak sağlığını korumak için gün içerisindeki gereksinim duyulan besinleri sahur, ara öğün ve iftar olmak üzere üç öğünde alabilmek çok önemli. Ancak öğün düzenine dikkat edilmesine rağmen iftar veya sahur sonrası hazımsızlık, şişkinlik, mide yanması, karın ağrısı gibi problemler de yaşanabiliyor. Ek olarak Ramazan'da suyu yeteri kadar tüketememe, buna bağlı kabızlık da en sık karşımıza çıkan problemler arasında yer alıyor. Bu yüzden bugün sizler için Ramazan'da mide rahatsızlıklarını önleyecek, şişkinlik, gaz, hazımsızlık, mide yanması, kabızlık sorunlarından kurtulmanıza destek olacak süper çay tarifleri hazırladım. Özellikle sahurda veya iftarda yemeği yedikten sonra yatma alışkanlığı olan, gaz, şişkinlik, hazımsızlık, mide yanması, kabızlık problemi yaşayan, bu dönemde kilo vermek isteyen bireylerin çay tariflerimi hazırlayıp sahur ve iftar sonrası günde iki kez içmelerini öneririm.



SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRAN ADAÇAYI



Aromatik kendine has bir kokuya sahip adaçayı A, B3, B6, B9, E, ve K vitaminlerinin yanı sıra bakır, çinko, demir, kalsiyum, manganez ve potasyum minerallerini içermektedir. Ayrıca midede yanma, şişkinlik sorunlarının önlenmesinde birebirdir. Adaçayını yine gaz söktürücü ve hazmı ve sindirimi kolaylaştırıcı etkisi olan, sağlığa yararlı uçucu yağlardan zengin kakule ile birlikte demlediğinizde mideyi rahatlatıcı etki daha da artacaktır.





ADAÇAYI



MALZEMELER:



2 poşet adaçayı

1 adet rulo tarçın

1 adet limon dilimi

4-5 adet kakule

1 yemek kaşığı bal



HAZIRLANIŞI:



250 ml sıcak suda iki poşet adaçayını 5-7 dakika kadar demleyin. Poşetleri çıkarıp demlenmiş adaçayını sürahiye boşaltın. Rulo tarçın, limon dilimi, kakuleyle birlikte 2-3 dakika daha demlendirin. Üzerine 750 ml sıcak su ekleyip balı içerisine karıştırın. Sıcak servis edin.



MİDE AĞRISINA DEVA REZENE



Rezene çayı mide ve bağırsak sistemi rahatsızlıklarının giderilmesinde, hazımsızlık, gaz, karın ağrısının önlenmesinde inanılmaz etkilidir. Ayrıca emzikli annelerin sütünün artmasını destekler. Soğuk algınlığında balgam söktürücü olarak da kullanılmaktadır.



REZENE ÇAYI



MALZEMELER:



1 su bardağı sıcak su

1 adet çay potu

1 tatlı kaşığı rezene

1 tatlı kaşığı bal

1 adet limon dilimi



YAPILIŞI:



Sıcak suya bal, limon dilimini ve çay potuna eklenmiş rezeneyi 5-7 dakika kadar demleyin. Sıcak servis edin.



MİDEYİ RAHATLATAN ZENCEFİL KÖKÜ



Zencefil çayı midede hazımsızlık ve şişkinliği azaltıcı, mide ve bağırsaklardaki gazı söktürücü etki oluşturmaktadır. Bilimsel çalışmalar zencefilin ülser, reflü gibi mide rahatsızlıklarında da fayda sağlayabileceğini gösteriyor. Ayrıca zencefil bağırsaklardaki düz kasları rahatlatıp, yiyeceklerin bağırsaklar boyunca hareket etmesini sağlayarak kabızlığı önlemede de rol oynar. Hamile ve emzikli annelerin zencefil kökü çayını doktorlarına danışarak tüketmelerini öneririm.



ZENCEFİL KÖKÜ ÇAYI



MALZEMELER:



1 su bardağı sıcak su

4 dilim zencefil kökü

1 adet limon dilimi

1 adet rulo tarçın

1 tatlı kaşığı bal



HAZIRLANIŞI:



Sıcak suya zencefil ve limon dilimlerini koyup tarçını ekledikten sonra 7-8 dakika demleyin. Süzüp bal ile karıştırarak sıcak için.



METABOLİZMAYI HIZLANDIRAN YEŞİL ÇAY



Yeşil çay; siyah çaya nazaran içinde biyolojik aktif yarar sağlayan polifenoller açısından oldukça zengindir. Polifenollerden çaya özgü önemli sağlık bombaları olan kateşin, epigallokateşin adlı iki formu yeşil çayda son derece yüksek miktarda olduğundan sağlıklı yaşamda yer alması kalp hastalığından kansere kadar koruyucu doğal bir iksir olarak karşımıza çıkmaktadır. Obez bireylerle yapılan çalışmalar; yeşil çay tüketiminin beden kitle indeksi, bel çevresi ve vücuttaki toplam yağ miktarını azalttığını ortaya koymaktadır.





BALLI YEŞİL ÇAY



MALZEMELER:



1 poşet yeşil çay

1 rulo tarçın

10 adet taze nane yaprağı

Yarım limon

1 yemek kaşığı bal



HAZIRLANIŞI:



1 poşet çayı 250 ml sıcak suda 6-7 dakika demleyin. Sürahiye demlenmiş yeşil çayı döküp üzerine rulo tarçın ve taze nane yapraklarını da ekleyin. Limon suyunu sıkın. Üzerine 750 ml oda ısısında su ekleyip balla karıştırın. İster sıcak ister soğuk servis edin.



GÖĞSÜ YUMUŞATAN ANASON ÇAYI



Akdeniz ve Ortadoğu ülkelerinde yetiştirilen anasonun hem yaprakları hem de ufak meyveleri tüketime uygundur. Kas gevşetici ve gaz söktürücü etkiye sahiptir ve midede hazımsızlığı önler. Bağırsak sağlığını koruyucudur. Ayrıca üst solunum yolu hastalıklarında da yarar sağladığı bilimsel çalışmalarda gösterilmektedir.





KARANFİLLİ ANASON ÇAYI



MALZEMELER:



750 ml sıcak su

1 yemek kaşığı anason

8 adet kuru karanfil

1 adet limon dilimi



YAPILIŞI:



French press içerisine anasonu, karanfili ve limon dilimini koyun ve üzerine sıcak su ekleyin. 5-7 dakika demledikten sonra French press ile tanecikleri tabana sıkıştırın. Sıcak servis edin.