Elma sirkesi hakkında bilinmeyenler

Elma sirkesi sayısız rahatsızlığın önlenmesi ve tedavisi için alternatif tıp dünyasında sıkça kullanılan fermente bir besindir. Durum böyle olunca; kilo kaybını arttıran, sindirim sistemini iyileştiren hatta kanser riskini azaltmaya kadar etkilerinden bahsedilir. Peki hangi bilgi, ne kadar doğrudur?

Son yıllarda elma sirkesinin sağlık etkileri insanlar üzerinde yapılan bilimsel araştırmalarda ortaya konmuştur. Bu araştırmalardan çıkan sonuçlar bize elma sirkesinin günlük yaşamda sağlığımızı korumada nasıl kullanılması gerektiğine de ışık tutacak gerçek bilim verilerine ulaşmamıza olanak sağlamıştır.



KAN ŞEKERİ KONTROLÜ SAĞLIYOR

Hem sağlıklı bireylerde hem de Tip1 diyabeti olan hastalarda elma sirkesi tüketiminin gastrik boşalmayı önlediği, böylece hem sindirilen karbonhidrat miktarını azaltarak kan şekerini hızlı yükseltmediği hem de iştah üzerinde olumlu etki sağladığı bildirilmiştir. İştah ve kan şekeri arasındaki denge Tip2 diyabetli hastalarda gün boyu kan şekerinin ani yükselmesinin önlenmesinde çok önemlidir. Dahası elma sirkesinde bulunan asetik asidin ince bağırsaklarda karbonhidratların parçalanmasını yavaşlattığı ve nişastalı besinlerin sindirim sisteminde bloke ederek çok daha yavaş emilmesine neden olduğu bildirilmiştir. Tip2 diyabet hastaları düzenli olarak elma sirkesini tükettiklerinde yaşam boyu kan şekerinin kontrolünde kritik bir korunma geliştirebilmektedir.

İnsülin direncine sahip olan bireylerde ve Tip2 diyabetiklerde yemek sonrası kan şekeri değerini yüzde 64 oranında düşürdüğü bildirilmiştir. Elma sirkesinde bulunan asetik asidin kan glikoz seviyesini önemli derecede azalttığı, hatta elma sirkesinin diyabetin tedavisinde kullanılan antidiyabetik ilaçlarla karşılaştırabilir düzeyde kan glikoz seviyesi üzerinde olumlu etkisinin olduğu bulunmuştur.

Araştırmalar, günde ortalama üç yemek kaşığı elma sirkesinin; sindirim kanalında hormon dengesini sağladığını, daha az serbest yağ asitlerinin dolaşıma geçmesini önlediğini, vücudun kan akışkanlığını hızlandırdığını, tokluğun sağlanmasına destek olarak kan şekeri yükselmesini önlediğini göstermektedir.







KOLESTEROLÜ AZALTIYOR

Düzenli olarak tüketilen elma sirkesinin insanlarda yapılan araştırmalarda hem karaciğerde hem de iskelet kasında yağ birikimini engelleyerek toplam ve LDL kolesterol ile kan yağı olan trigliseridi düşürdüğü klinik olarak gösterilmiştir. Günde iki kere 30 ml tüketilen elma sirkesinin sekiz hafta kullanılması, kandaki toplam ve LDL kolestesterol üretimini engelleyerek kardiyovasküler hastalıkları önleyici etki sağlayabildiği açıklanmıştır. Elma sirkesi damarlarda plak oluşumunu önleyici antiplatelet agregasyonu aktivitesini başlattığı bildirilmiştir.



BEL ÇEVRESİ YAĞLARINI AZALTIYOR

Elma sirkesinin sağlıklı zayıflama üzerine etkisi iştahı dengelemek, insülin salınımını kontrol altına tutmak ve metabolizmayı düzenlemek üzerine etkilİ sonucu olduğu bildirilmektedir. Genelde öğün öncesi aç karnına elma sirkesi tüketimi yaygın olarak önerilmektedir. Çalışmalar öğün sırasında ve öğün sonrasında tüketilen elma sirkesinin yağ dokusundan zayıflamaya etkili olduğunu belirtmektedir.



SİNDİRİM SİSTEMİNİ ÇALIŞTIRIYOR

Elma sirkesi elmadan yapılan bir sirke çeşididir. Elma prebiyotik diyet liflerinden zengin bir meyve olup elma sirkesine bu prebiyotik lifler az da olsa geçmektedir. Özellikle elma sirkesi içerdiği pektin sayesinde bağırsakta iyi bakterilerin çoğalmasını teşvik etmektedir. Ayrıca elma sirkesi yapılırken oluşan organik asitler probiyotik bakterilerin sirke içinde çoğalmasını sağlayarak sirkenin probiyotik etkili bir yiyecek olmasına olanak sağlamaktadır. Fakat elma sirkesindeki laktik asit bakterileri mide ve bağırsak ortamındaki asitlere dayanıklı olamamakta, direkt probiyitik etkiyi insan vücudunda sağlayamamaktadır. Bu nedenle sirke probiyotik etkili besinler arasında yer almamaktadır. Fakat elma sirkesindeki laktik asitlerin postbiyotik etkileri bulunmaktadır. Bu bağırsak boyunca sindirim kanalında sağlıklı bakterilerin çoğalmasına destek sağlayarak kolonun mutlak sağlığında olumlu etki sağlayabilmektedir.



DİKKATLİ TÜKETMELİ

Elma sirkesinin uygun miktardan fazla tüketilmesinin sadece gastroparezi dediğimiz hastalarda mide boşalmasının geciktirmesi nedeniyle midede şişkinlik, bulantı ve kusmaya neden olabileceği bildirilmiştir. Elma sirkesi midenin asitliği ve mide asit miktarını arttırarak midede ekşimeye veya reflüyü düzenleyebileceği bildirilse de bu konuda yapılmış klinik insan çalışması mevcut değildir. Fakat elma sirkesi tüketimi sonrasında boğaz yanması vakalarının olduğunu da unutmamak gerektiği literatürde belirtilmektedir. Bu nedenle su ile seyrelterek içilmeli ya da salatalara uygun miktarda eklenmelidir. Son olarak elma sirkesinin özellikle inflamatuvar bağırsak hastalıklarında kullanımında yararlı etkisi kanıtlanmadığı için bu tip özel hastalıklarda kullanıma dikkat etmek gerekmektedir.