Tatlılara neden dur diyemiyoruz?

Tatlı yemenin sıklığı, özellikle sporun en azından yürüyüşün olmadığı yaşamda önemli sağlık sorunlarını beraberinde getirir. Tatlı tat, beynin kolay kabullendiği bir haz duygusudur. Şekerli besinler; bize mutluluk ve keyif verir. Bu da bizi sıkça tatlı çeşitleri yemeye sürükler Ancak tatlı yemenin sıklığı, özellikle aktivitesiz bir yaşamda maalesef sağlık sorunlarının oluşmasına sebep oluyor. Ev yapımı dışındaki sağlıksız şeker kaynakları ile yapılan tatlı tüketimi cildimize, böbreğimize hatta hafızamıza büyük zararlar verir

Tatlılara dur diyememek hepimizin için zor, bunun iki nedeni bulunuyor. Biri dilde tat bölgesinin sürekli şeker içeren besinlerle uyarılması bizde kazanılmış bir şekerli tadın oluşmasını sağlıyor. Bunu acı, ekşi ve tuzluda çok fazla yaşamayız. Tatlı tat duygusu ise kolay kabullenilen bir haz olarak karşımıza çıkıyor. İkinci konu tatlı besin yendiğinde beyin kimyasında oluşan dopamin ve seretonin değişimleri, düzenli olarak mutluluk, keyif verici, rahatlatıcı etki sağlaması sebebiyle bizi sıkça tatlı çeşitleri yemeye sürüklüyor.

Ancak tatlı yemenin sıklığı, tatlı yiyeceğin içindeki şekerin çeşididir ve miktarı arttıkça özellikle aktivitesiz bir yaşamda maalesef sağlık sorunlarının oluşmasına sebep oluyor. Ev yapımı dışındaki sağlıksız şeker kaynakları ile yapılan tatlı tüketimi arttıkça beş önemli sağlık sorunu da kendini göstermeye başlar.







1 TATLI YEMEK TOKLUK HİSSİ VERMEZ

Fazla tatlı tüketildiğinde vücuda verilen ilk sinyali sürekli acıkma hissinin devam etmesi olur. Çünkü şekerli yiyecekler lezzet ve tat olarak insana haz verse de maalesef midede doyum ve tokluk sağlamazlar. Dahası şeker tokluk sağlayan, açlığı engelleyen hormon olan leptine de zarar vermekte, kısmen leptine olumsuz etki ederek metabolizmamızı da bozmaktadır.



2 BÜYÜK PORSİYON TATLI, HAFIZAYI OLUMSUZ ETKİLER

Büyük porsiyon tatlı tüketildiğinde aynen kanda olduğu gibi beyinde de glikoz hızla artar. beyin bariyerini geçerek normal seviyesinin üzerine çıkması bazı kişilerde beyin sisine sebep olur ve dikkat, hafıza sorunlarının oluşmasını tetikler.



3 AŞIRI ŞEKER, CİLTTE YAĞLANMAYA SEBEP OLUR

Sık tatlı tüketimi ciltte akne veya yağlı sivilce oluşumunu sağlar. Şekerli besinleri sürekli yüksek miktarda tüketimi androjen üretimini ve cildin yağ dokusu artışını sağlar. Bu iki oluşum akne ve yağlı sivilcelerin artışının temel sebebidir. Polikistik Yumurtalık Sendromu hastalarındaki yüz aknelerinin sebebi insülin direncine bağlı gelişir.









4 AZI KARAR, ÇOĞU BÜYÜK ZARAR!

Normalde glikoz ve diğer basit şekerler bağışıklık sistemin ve bağ dokusu oluşumu için gerekli olup, beyin ve sinir sisteminin temel enerji kaynağıdır. Doğru miktarda tüketildiğinde en ekonomik ve hızlı bir şekilde enerjiye dönüşür. Eğer fazla tüketilirse bu aşırı tüketim farkı enerjiye çevrilmediğinde adipoz dokuda yağ olarak depolanmaktadır. Bu sebeple 2-3 gün aşırı tatlı tüketimi bireyin en az 2-3 kg kadar almasını sağlayabilir.



5 FAZLADAN RAFİNE ŞEKER, BÖBREK SAĞLIĞINI BOZAR

Günde alınması gereken şeker miktarının üzerinde rafine şeker alımı kanda ürik asidin direkt yükselmesine neden olur. Ürik asit böbreklerde kristaller şeklinde birikir. Fazla şeker hem gut hem de böbrek taşlarından ürat taşı oluşumu için risk faktörüdür.



SAĞLIKLI TATLI TARİFLERİYLE ŞEKER İHTİYACIMIZI KARŞILARIZ

Doğal beslenme içinde taze ve kuru meyveler, tam buğday unu ya da yulaf, baklagil unları veya kuruyemiş unları, Hindistan cevizi yağı veya zeytinyağı ile hazırlanan tatlılar elbette hamur, sütlü şekerli tatlılara göre doğal ve sağlıklıdır. Ama onlarda da kalori ve karbonhidrat bulunur. Doğal ev yapımı tatlılar ile endüstriyel ya da eklenmiş şeker ile hazırlanan tatlılar arasındaki tek fark şekerin kaynağıdır. Ev yapımında kuru meyveler, bal konurken endüstriyel ya da hazır satılan tatlılarda glikoz şurubu, mısır şurubu, früktoz içeren şekerler yoğun kullanılır. Bu nedenle ev yapımı da olsa tatlı miktarını abartmamak gerekiyor.

Sağlık açısından ise ev yapımı hazırlanan tatlı alternatifleri biraz daha fazla yani doyacak porsiyonlarda yenebiliyor. Böylece tatlı krizi giderilirken yağlanmama ya da doğru bir diyetin içinde zayıflamaya devam ederek vücut yağ dokusunun azalmasına neden olabiliyor. Ayrıca kan şekerini hızlı yükseltmiyor, doğal yiyeceklerden olduğu için koruyucu ve katkı içermeden gıda güvenliği açısından risk yaratmayacak lezzetli tatlı yemiş oluyorsunuz.









TATLI İHTİYACINI AZALTAN 3 SAĞLIKLI BESİN

YUMURTA: Yumurta içinde yer alan proteinler bağırsaklardaki şeker molekülleri ile yarışarak amino asitlerin daha önce sindirilip emilmesini sağlayacak güçtedir. Yumurta ayrıca konjuge linolenik asit adlı kas yapıcı kan şekeri dengeleyici bir bileşiğe de sahiptir.

SÜT: Sütte bulunan whey proteinleri basit şekerlerin emiliminde azaltma yaparken kandaki şekerlerin de enerji olarak hızlıca kullanılmasında yardımcı olmaktadır. Süt de aynen yumurtada olduğu gibi konjuge linolenik asit içerir ve kan şekeri dengelenmesinde itici güç sağlar.

TURŞU: Turşu ve turşu suyu da kan şekerinin düşmesi, rafine şekerin bağırsaklarda emilmesini engelleyen etkiye sahiptir. İçerdiği laktik asit bak



1 HAFTALIK DOĞAL TATLILARLA SAĞLIKLI ZAYIFLAMA DİYETİ



KAHVALTI

2 yumurtalı omlet

1 dilim tam buğday ekmeği

Bol domates, maydanoz, salatalık, biber

1 su bardağı suya 1 tatlı kaşığı elma sirkesi







ÖĞLE

Köfteli Detoks Salatası

1 su bardağı suya 1 tatlı kaşığı elma sirkesi

Salata Tarifi İçin Malzemeler:

2 adet ev yapımı köfte

1 adet doğranmış pancar

1 kase doğranmış aysberg

1 kase doğranmış kırmızı biber

1 kase kırmızı lahana turşusu

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı nar ekşisi

1'er silme çay kaşığı pul biber, kimyon, karabiber



HAZIRLANIŞI: Sebzeler doğranır derin kaseye konur. Zeytinyağı, nar ekşisi ve baharatlarla harmanlanır. Üzerine köfte konulurak servis edilir.



ARA

1 porsiyon ev yapımı doğal tatlı

2 Adet antep fıstıklı doğal enerji topları Veya

1 Kase pişmeyen glutensiz çiya puding Veya

3 Adet incelten çikolata



AKŞAM

Köfteli Detoks Salatası

1 su bardağı suya 1 tatlı kaşığı elma sirkesi

Salata Tarifi İçin Malzemeler:

1 kase mercimek veya ezogelin çorbası

1 kase sindirim güçlüğü salatası



SİNDİRİM GÜÇLÜĞÜ SALATASI

MALZEMELER:

Yarım demet ince doğranmış maydanoz

1 kase ince doğranmış taze nane

1 adet ince kıyılmış kuru soğan

1 avuç ince doğranmış salatalık turşusu

Bol sumak

1 yemek kaşığı zeytinyağı

HAZIRLANIŞI: Sebzeler bol sumakla iyice harmanlanır. Zeytinyağı gezdirilerek servis edilir.



ARA

1 kase nar tanesi



EV YAPIMI DOĞAL TATLILAR

ANTEP FISTIKLI DOĞAL ENERJİ TOPLARI

Malzemeler:

1 Su bardağı kavrulmamış antep fıstığı içi

7 Adet suda bekletilmiş yumuşamış kuru hurma

Yarım su bardağı hindistan cevizi

1 Yemek kaşığı hindistan cevizi yağı

Yarım su bardağı ayçekirdeği içi

YAPILIŞI: Tüm malzemeler mutfak robotuna koyup, yumuşak kıvama gelinceye kadar çekin ve elle ceviz büyüklüğünde enerji topları halinde hazırlayın.



PİŞMEYEN GLÜTENSİZ ÇİYA PUDİNGÇİYA

Malzemeler:

1 Çay bardağı çiya tohumu

2 Adet suda bekletilmiş yumuşamış kuru hurma

1 Yemek kaşığı kakao

1 Çay bardağı tam yağlı süt

1 Tatlı kaşığı hindistan cevizi yağı

1 Avuç ceviz içi

YAPILIŞI: Tüm malzemeler mutfak robotundan geçirilir kaseye alınır ve pudinginiz hazır.



İNCELTEN ÇIKOLATA

Malzemeler:

10 Adet suda bekletilmiş yumuşamış kuru hurma

1 Kase ceviz içi

1 Yemek kaşığı hindistan cevizi yeği

Yarım çay bardağı kakao

1 Tatlı kaşığı tarçın

1 Tatlı kaşığı vanilya

YAPILIŞI: Tüm malzemeler mutfak robotunda çekilir ve elle yeşil erik büyüklüğünde yuvarlanır. Toz kakaoya bulanır servis edilir.