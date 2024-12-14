Her tür kanserin sebebi de çözümü de beslenme şeklimiz

Batı tarzı beslenme, fazla şekerli yiyeceklerin bolca tüketildiği ve kızartılmış hatta doymuş yağlardan zengin etlerin bulunduğu yeme alışkanlığıdır. Karaciğer yağlanır, kalp hastalıklarına metabolik sendromdan hipertansiyona kadar birçok hastalığa hatta kansere sebep olur Çözüm; vücudumuzda sirtuin adlı proteinlerini aktive etmek; hücrelerimizin yaşlanma sürecini yavaşlatmak, yağ yakımının hızlanacağı, kanser hücrelerin yok olmasının sağlanacağı, inflamasyonun azalacağı bir beslenme tarzını tercih etmek

Dünya nüfusu artmakta, yaşlı nüfus çoğalmakta. Dinç bir yaşlı nüfus yerine kronik hastalığı bulunan ve çoklu mikro besin öğeleri eksikliklerine sahip sağlıksız yaşlı nüfusun da artmasıyla kalitesiz bir yaşlanma kendini göstermektedir. Yaşlanmanın programlanmış bir süreç olmadığına dair birçok hipotez mevcuttur. Bu hipotezlerden en önemlisi telomer hipotezidir. DNA iplikçiklerine bağlı olan ve yaşla kısalan telomerlerin kısaldıkça yaşlanmanın arttığı bilindiğinden bu kısalmaya engel olacak antioksidanlardan zengin bir beslenmenin yaşlanmayı yavaşlatabileceği ön görülmektedir. Özellikle polifenollerden zengin bir beslenme ile telomer kısalmasının önüne geçilebileceği, B12, E vitaminlerinden zengin beslenmenin telomer iplikçiklerinde yıpranmayı önleyerek yaşlanma sürecini yavaşlatabileceği düşünülmektedir. Diğer bir hipotez de sirtuin proteinlerinin doğal aktivasyonunun kanserli hücrelerin temizlenmesinde aktif rol oynadığı belirtilmektedir. Ve sirtuin proteinleri denilen hem genç kalmayı sağlayan hem de hücresel yenilenmeyi hızlandıran bu molekül sentezinin artırılmasının da yağ yakımından genç kalmaya kadar bir dizi fizyolojik olumlu süreçlerin devamlılığının sağlanabileceğine inanılmaktadır. Ve vücudumuzda sirtuin adlı proteinlerini aktive edersek; hücrelerimizin yaşlanma sürecinin yavaşlayacağı, yağ yakımının hızlanacağı, apoptosiz yani kanser ve virüsle enfekte hücrelerin yok olmasının sağlanacağı, oksidatif stresin dizginleneceği, inflamasyonun azalacağı, mitokondri sentezinin de arttırılarak çok daha iyi bir sağlık hedefleyebileceğimiz savunulmaktadır. Sirtuin proteinleri sentezlendikçe sirtuin enzimleri aktif olarak tam kapasite çalışarak bu olumlu metabolik etkinin sağlandığı da bildirilmektedir.









KAHVALTI

1-2 dilim tam yağlı beyaz peynir üzerine az zeytinyağı

gezdirin ve az çörek otu serpin

1 adet haşlanmış yumurta

1 avuç ceviz içi

¼ dilim avokado

1 su bardağı taze sıkılmış nar suyu

Bol maydanoz, salatalık, biber

ÖĞLE

1 küçük tabak lahana yemeği

1 kase karabuğday pilavı

2-3 yemek kaşığı yoğurt veya cacık

1-2 yemek kaşığı zeytinyağlı salata

Yemek sonrası 1 fincan yeşil çay

AKŞAM

Haftada 3 kere

½ levrek veya çipura fileto

Bol roka

1-2 yemek kaşığı zeytinyağlı salata

Yemek sonrası 1 fincan yeşil çay









HAFTADA 2 KERE

1 küçük tabak baklagil yemeği

1 kase karabuğday pilavı

1-2 yemek kaşığı zeytinyağlı kaparili salata

Yemek sonrası 1 fincan yeşil çay

HAFTADA 1 KERE

2 adet ev yapımı köfte

1 su bardağı ayran

1 dilim tam çavdar ekmeği

1-2 yemek kaşığı zeytinyağlı kaparili salata

Yemek sonrası 1 fincan yeşil çay

HAFTADA 1 KERE

1 tabak bol zerdeçallı tavuk veya hindi sote

1 kase bol sarımsaklı cacık

1 kase nar

1-2 yemek kaşığı zeytinyağlı kaparili salata

Yemek sonrası 1 fincan yeşil çay

YATMADAN 2-3 SAAT ÖNCE ARA ÖĞÜN:

20 g siyah çikolata

1 avuç karışık ceviz, badem, fındık

1 su bardağı süt veya kefir

1 kase taze yaban mersini

1 çay bardağı yerfıstığı

1 orta boy elma

2-3 adet kuru hurma









SİRTUİN PROTEİNLERİNİ AKTİVE ETMEK İÇİN 6 KURAL

1. Düşük kalorili diyet uygulamak

2. Günde 3 ana 1 öğün yapmak

3. Öğünler arasında en az 4 saat aç kalmak

4. Gece 12 saat açlığı korumak

5. Düzenli egzersiz planını sürdürmek

6. Sirtuin protein aktive eden besinlerden zengin beslenmek









SİRTUİN PROTEİNLERİNİ AKTİVE EDEN SÜPER BESİNLER

Yer fıstığı, siyah üzüm, roka, yaban mersini, kuru soğan, çilek, avokado, elma, karabuğday, kapari, kahve, siyah çikolata, ceviz, nar, maydanoz, zerdeçal, yeşil çay, yulaf, sızma zeytinyağı, lahana, kuru hurma, hindiba, sarımsak ve taze soğan.





YAŞLANMAYI YAVAŞLATIP KANSERLİ HÜCRELERİ TEMİZLEMEYİ DESTEKLEYEN BESLENME

Kanserli hücre ölümü dediğimiz apotosizi sağlamak için 14 gün süreyle kesintisiz uygulamak gerekmekte. Öğünlerle beraber 2 bardak su içmeyi asla unutmamak gerekiyor. Gün içinde 3 fincan kahve içmek oldukça değerli. Ana yemeklerden sonra birer fincan yeşil çay tüketimi önemli. 3 ayda bir 14 gün olarak bu beslenme programında besinleri değiştirmeden uygulama tekrarı vücudun yenilenmesini hızlandırmaktadır. Bu beslenmeyle beraber her gün en az 40-45 dakika yürüyüş planlamaya özen gösterilmeli, alkol kullanılmamalı ve sigara içilmemelidir.