İftar ve sahurda şalgamın şifasından yararlanın

Ramazan boyunca iftar ve sahurda şalgam içerek hem vücudunuzu canlandırın hem de sindirim sisteminizi düzenleyin. Yüksek potasyum ve probiyotik içeriğiyle sağlıklı bir seçenek sunan şalgam, sıvı dengenizi koruyarak gün boyu enerjik kalmanıza yardımcı olur

Oruç tüm hücrelerin yenilenmeye zemin hazırladığı sahur ve iftar arası oluşan 12 saatten uzun süren açlık sonucu vücudun tamir mekanizmalarının da aktifleştiği bir dönem. Bu süreçte bu olumlu metabolik değişimlerin olması için de iftar ve sahurda yenilen içilen her besinin de doğal yapıda, besin açısından zengin ve fermente besinlerden oluşması önem taşımaktadır.

Çünkü bağırsaklarda besinlerden alınan vitamin, mineral ve antioksidanların emilimi çok iyi olacak ki; açlık sonrası oluşan toksin ve metabolitlerin atımını hızlandıracak detoksifike edecek etki devreye girebilsin. İşte tam da burada şalgam, kefir, peynir ve turşu gibi doğal probiyotik içeren besinler ön plana çıkıyor diyebilirim.

Şalgam; su, ekşi maya, bulgur, şalgam turpu, siyah havuç ve tuzun fermantasyonu ile elde edilen yüksek probiyotik içerikli fonksiyonel bir içecektir. Şalgam turpu ve siyah havuçtan elde edilen şalgam; vücutta toksinlerin atılması, idrar söktürücü etkisi, böbrek taşı ile kumunun düşürülmesi, egzema iyileştirici ve akciğer broşlarını temizleme gibi faydaları literatürde not edilmektedir.

Türk mutfağının en iyi içeceği daha doğrusu milli içeceklerinden biri olan şalgam acılı ve acısız çeşitleri bağırsakların çalışmasında da etkilidir. Bağırsak içinde yaşayan yararlı bakterilerin çoğalmasını ve koloni oluşturmasını sağladığı için düzenli içildiğinde kronik kabızlığa, kilo verme diyeti yaparken yan etki olarak karşımıza çıkan sindirim güçlüğüne ve hazımsızlığa karşı birebir süper bir içecektir. Bu yararlı etkisi sayesinde iftarda içilen şalgam hazımsızlığı önlerken sahurda şalgam tercih ettiğinizde ise gün boyu iştah dengesini koruyarak aşırı acıkma ataklarından kendinizi koruyabilirsiniz. Ayrana katarak içebilir, yemeklerin yanında gazlı içeceklere en iyi alternatif olarak tercih edebilir. Oruç bittikten sonra da acıktıkça ara öğünlerde tok kalmayı desteklemek için tüketebilirsiniz.



Laktik asitten zengindir

Laktik asit şalgama ekşi tadı verir. Laksik asit bağırsaklardaki pH düzenleyerek birçok mineralin kolondan emilimini yani biyoyararlılığının arttırılmasında ve ritmik hareketin devamlılığı ile sindirimin boşalmasının hızlanmasına destek sağlamaktadır. Özellikle sindirimi uzun süren kırmızı et çeşitlerinin yanında şalgam içmek bağırsakta kırmızı etin pişirilmesine bağlı toksinlerinde temizlenmesini sağlamaktadır. Ancak sadece kırmızı et yanında değil tüm yemeklerin en iyi eşlikçisi olan şalgam tok kalmayı sağlar, vücudun antioksidan kapasitesini arttırarak oksidasyonu önleyebilme etki yaratmaktadır. Ayrıca şalgam içerdiği antosiyaninler sayesinde inflamasyonu da dizginlemede yardımcı olabilmektedir.



Vitamin ve mineral kaynağıdır

Fermentasyona uğrayan bu sindirimi rahatlatıcı içecek B grubu vitaminlerini yüksek dozda içerir. Şalgamdaki B vitamin çeşitleri sinir sistemimizin dengeli çalışmasını sağlar. Bunun dışında A ve C vitaminleri ile, kalsiyum, magnezyum, demir, fosfor, kükürt ve iyot mineralleri açısından da iyi kaynaktır. Şalgam doğal antiseptik öğeler içerir ve karaciğer ile bağırsakların iç temizliğinde etkindir.



Düşük kalorilidir

Zayıflama diyetlerinde neredeyse doyana kadar içilebilecek düşük kalorili antioksidan bombası nitelikte bir sıvı olduğunu hatırlatmalıyım. 2 su bardağı kadar şalgam yaklaşık 15 kaloridir. Acı süs biberi eklenirse fermentasyona acılı şalgam elde edilir ve iştahsızlığın birebir ilacı gibi davranırken, acısız şalgam kan şekerini dengeleyici etki gösterir.



Beta karoten ve antosiyanin içerir

Yapım aşamasında eklenen siyah havuç şalgamın beta karoten içeriğinin oldukça yüksek olmasını sağlar. Beta karoten kalp damar hastalıklarından korur, bağışıklık sistemini güçlendirir ve katarakt oluşumunu önler. Şalgama kırmızı rengi veren madde ise antosiyanindir. Antosiyanin bağışıklık sisteminin güçlenmesinde önemli görev alan antioksidanlardan biridir. Şalgam oksidatif stresin neden olduğu kalp damar hastalıkları ve birçok kanser çeşidi için koruyucu olduğuna dair güçlü bilimsel kanıtlar mevcuttur. İftarda 1 su bardağı kadar şalgam tüketerek bağışıklığınıza destek sağlayabilirsiniz.



Sağlıklı tuz kaynağıdır

1 su bardağında 1 g kadar tuz bulunur. Günlük ihtiyacın beşte birini karşılar. Bu sebeple normal sağlıklı bir beslenme planında böbrekleri yormaz, ödem yapmaz ve tansiyonu yükseltmez. Bulgur ile fermente edildikten sonra süzülen şalgam glutensizdir. B grubu vitaminleri ve potasyumdan da oldukça zengindir.



ŞALGAMLI DETOKS KEFİR

Malzemeler:

1 su bardağı şalgam 1 çay bardağı kefir 1 avuç taze dereotu 1 avuç taze nane 1 tatlı kaşığı zeytinyağı Çeyrek çay kaşığı zerdeçal, çeyrek çay kaşığı öğütülmüş çörek otu ve çeyrek çay kaşığı öğütülmüş keten tohumu

Yapılışı:

Tüm malzemeleri mutfak robotuna koyup çekin.