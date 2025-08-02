Bilim son noktayı koydu: Yoğurt tam tahıl yürüyüş

Yeni araştırmalar günde 4 kaşık yoğurdun bağırsakları onardığını gösteriyor. Tam tahıllar kalp ve diyabet riskini azaltıyor. Tam yağlı süt ürünleri ise yan yağlarını düşürmekte etkili. Az ama düzenli yürüyüş ise sağlığın gizli anahtarı

Uzun yıllardır sağlıklı beslenirken besin çeşitliliğinin önemini vurgularım. Özellikle süt ürünlerinin önemi ülkemiz açısından oldukça öncelikli bir besin grubudur. Çünkü çocuk ve gençlerin hızlı büyümesini desteklerken yaşam boyu kas ve kemik sağlığının korunmasında da süt ürünlerinin yeri tartışılmaz değerlidir. Ayrıca yürüyüş yapmak, iyi uyumak ve sevgi dolu bir yaşam inşa etmek kronik hastalıklardan korunmada paha biçilmez faktörler olduğunu da belirtmekte yarar görüyorum. Birçok araştırma sonuçları bize bu besinsel zenginliğin ne kadar iyi yaşam için önemli olduğunun altını çiziyor bunu açıkça ifade etmeliyim.

✔ 2025 yılının Nisan ayında beslenme biliminin önemli dergilerinden birinde yayınlanan bir araştırma yoğurt yemenin ancak günde 4 yemek kaşığından az olmamak kaydıyla ve en az 6 ay kadar süre ile tüketimin bağırsakları onardığını açıkladı. Yoğurt bifidobakterler dediğimiz kolon sağlığını koruyan faydalı bakterilerin hem çoğalmasını hem de kolonize olarak bağırsakta kısa zincirli yağ asidi üreterek kolonun pH'sını dengeleyip kanser yapan toksinlerin öldürülmesini ve atımını hızlandırmaktadır. Ve geçirgen bağırsağı yoğurt hiçbir ilaç kullanmadan onarımı zamanla hızlandırmaktadır. O zaman ev yapımı yoğurtlarımızı mutfağımızdan eksik etmeyelim diyorum.

✔Klinik beslenme alanında önemli bir dergide 2025 yılının Mayıs ayında yayınlanan başka bir araştırma tam tahılların önemini bir kere daha vurgulamaktadır. Tam tahıl rafine olmamış tüm vitamin, mineral, yağ asitleri ve lifleri korunmuş halde yenmeye hazır tahıl çeşitleri demektir. Bulgurdan kepekli pirince buğdaydan arpaya yulaftan çavdara kadar tahıl taneleri tam tahıllı demektir. Yapılan araştırmaya göre günde en az 3 porsiyon tam tahıl tüketiminin yüzde 30-40 arasında kalp hastalığı, diyabet, hipertansiyon ve kanserlere karşı koruyucu olduğu belirtilmiştir. O zaman tam buğday ekşi maya ekmeklerimiz, bulgur pilavımızı güvenle masamıza koyabiliriz.

✔2025 yılının Haziran ayında biyokimya alanında önemli bir dergide yayınlanan bir araştırma özellikle süt ürünlerinde tam yağlı olanlarını tercih etmenin sağlık yararlarının bir defa daha altını çizdi diyebiliriz. Yapılan araştırmada 3 hafta tam yağlı ve yağsız süt ürünleri ile beslenen orta yaş grubu yüksek kan yağları olan bireylerde tam yağlı süt ürünleri tercih etmenin kan trigliseritlerini daha hızlı düşürdüğünü gösterdi. Süt ürünleri seçerken keçi, manda, inek veya koyun fark etmeksizin tam yağlı olanlarını seçin.

✔Sporcu sağlığına odaklanmış bilimsel açıdan önemli bir dergide bu ay yayınlanan bir araştırma adım sayısının günde düzenli olarak minimum 7000 adım olmasının önemini vurgulamış. Günde en az 7 bin adımın bile depresyon, demans, kalp hastalıkları ve tüm nedenlere bağlı ölümlerden yüzde 15-45 arasında koruyucu olabileceği bildirilmiş. O zaman masa başında çalışıyor dahi olsak günde 7000 adım atacak mesafeler yapmaya gün içinde asansör kullanmadan merdivenleri tercih ederek bu hedef adımı tamamlamaya çalışıyoruz hep birlikte.



AKŞAM YEMEĞİNDEN SONRA YENİLEBİLECEK 10 SAĞLIKLI GIDA

Genelde akşam yemeği sonrası ara öğün yapmak birçok kişi için tedirginlik vericidir. Ve genelde bir şey yememeyi tercih eder çoğu birey. Ama doğal ve sağlıklı bazı besinler doğru miktarda yenilirse sağlıksız değil tamamen iyi yaşamı destekleyici etkiye sahiptir. İşte 10 adet en iyi akşam sonrası sağlığa fayda sağlayarak doğal besinleri sizlerle paylaşmak istiyorum.

1 Kabak çekirdeği: Triptofan ve magnezyum açısından değerli kaynak olan kabak çekirdeği melatonin artışını destekler, kasları rahatlatır ve erkeklerde prostat sağlığını korur. Antiparazitik kabak çekirdeği E vitamininden de zengindir. 1 avuç kadar çiğ kabak çekirdeği içi mükemmel bir ara öğün alternatifidir.

2 Kivi: Mevsiminde kivi yemekten yarım saat sonra yendiğinde kivide doğal olan protein siniridmini sağlayan aktinidin emzim kompleksi sayesinde hazımsızlığı giderir, bağırsak hareketlerini hızlandırır. 1 adet kivi akşam yemekten sonra yenebilecek en sağlıklı meyvelerden biridir.

3 Kefir: Kefiranlar içeren kefir hücresel yenilenmeyi, bağırsak sağlığını geliştirmeyi sağlar. Akşam yemekten sonra ara öğünde içilen kefir tatlı krizlerinin azalmasını destekler.

4 Süt: Oda ısısında süt akşam sonrası arada triptofandan zengin olması sebebiyle mükemmel bir uyku destekleyici etki sağlar. CLA içeriği nedeniyle kenser hücre temizliğini kolaylaştırır. Gece yatmadan önce ılık süt sağlıklı bir akşam ara öğünüdür.

5 Avokado: Yağlı bir meyve olan avokado içinde yağları parçalayan doğal bir enzim olan lipazdan zengindir.

Akşam yemeğinden sonra çeyrek avokado mükemmel bir tok kalmayı sağlayıcı mideyi rahatlatıcı etki sağlar.

6 Pancar: Nitrik oksit sentezini arttırarak damarların sağlığını koruyan pancar taze veya suyu şeklinde akşam yemeğinden sonra ara öğünde yenebilecek en doğal sağlıklı besindir. Pancar antosiyanin içerir. Bu serbest radikalleri temizler inflamasyonu azaltır.

7 Çilek: Çilek, taze yaban mersini, nar, kırmızı dut, kızılcık, siyah üzüm gibi koyu kırmızı mor meyveler kan şekerini düşürür. Beyin hücrelerini yeniler. Kalbe giden damarları tazeler. 1 kase koyu mor ve kırmızı meyve akşam yemeğinden sonra yenilecek en doğal sağlıklı tatlıdır.

8 Taze ananas suyu: Taze ananas suyu proteolitik enzimlerden bromeliandan zengin olup sindirimi rahatlatır. Olgun ve tatlı ananasın taze suyunda yoğun bromelian bulunur. 1 su bardağı taze sıkılmış ananas suyu hazımsızlığı giderir.

9 Süzme yoğurt: Protein ve yağ içeriği yüksek süzme yoğurt yoğun kalsiyum içerir. Açlık hormonlarını azaltır. Özellikle akşam yemeğinden sonra yenilen süzme yoğurt aşırı tatlı atak krizi ve yeme ataklarını azaltır. Bağırsak toksinlerini de temizleyici etki sağlar. 4 yemek kaşığı süzme yoğurt yeterlidir.

10 Muz: Seratonin sentezini arttıran ve doğal karbonhidrat parçalayıcı amilazdan zengin muz akşam yemeğinden sonra tatlı ihtiyacını girebilen, rahat ve mutlu hiseetme hazzını yaşatan prebiyotik etkili süper bir meyvedir. 1 küçük boy muz akşam ara öğünü olarak ideal miktardır.