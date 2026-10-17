Akdeniz diyetinin etkisi kilo kaybıyla sınırlı kalmıyor

Akdeniz diyeti, kilo kontrolünün yanı sıra kan şekeri dengesi ve kalp sağlığı üzerindeki etkileriyle öne çıkıyor. Sebze, baklagil, balık ve zeytinyağına dayanan bu beslenme biçiminde, sofradaki çeşitlilik de önemli bir yer tutuyor

Ne diyeti yapıyorsanız hepsini rafa kaldırın. Hem zayıflamak hem de genel sağlığınız için dünya biliminde sağlığa en yararlı diyet olan Akdeniz diyetini uygulayın. Bu diyette temel olan yumurta, balık, zeytinyağı, kuruyemişler, kurubaklagiller, taze sebze ve meyveleri beslenmenizin temeline koyun. Süt ürünleri, yağsız kırmızı et, derisiz tavuk ve hindi etini yeterince yiyin. Tam tahılları az ama kaliteli çeşitlerinden tüketin. Baharatlar, taze otlar, bal, bitki ve siyah çaylar, kahveyi her gün düzenli olarak tercih edin. Acıktıkça yiyin. Güne kahvaltı ile başlayın. Erken akşam yemeği tercih edin. Evinizde yaptığınız geleneksel yemeklerinizi yiyin, sağlıklı pişirme yöntemlerine odaklanın. Ailece kurulan dengeli sofralarda beslenin. İşlenmiş endüstriyel hazır gıda alışverişinden uzaklaşın, yemeklerinizi mutfağınızda pişirin. Bol yürüyün. İyi uyuyun.

TÜM MİNERALLERİ YETERİNCE ALMALIYIZ

Öncelikle bahsedeceğim mükemmel sağlık iyileştirici etkisini Akdeniz diyetinde seçtiğiniz doğal besinlerden alırsınız. Oleik asit, çok çeşitli polifenoller, daha az omega 6 daha fazla omega 3 yağ asidi dengesi, çok çeşitli diyet lifleri, protein, dirençli nişasta, B 12 dahil tüm vitaminler, magnezyum dahil tüm minerallerin yeterince vücudumuza alınması sayesinde sağladığını söylemeliyim. Peki bu tip bir beslenme alışkanlığı size ne gibi bir fayda sağlayacak? Hızlıca özetleyeyim...

İnsülin direncini kırmakta kan şekeri regülasyonunu sağlayarak tip 2 diyabet riskini azaltmaktadır.

Omega 6'nın omega 3'e oranını dizginleyerek inflamasyonu azaltmakta HDL'yi yükseltmekte, kardiyovasküler koruma sağlamaktadır.

Epigenetik yaş azaltıcı, DNA metilasyon süreçlerini düzenleyerek biyolojik yaşlanmayı yavaşlatıcı etkisi bulunmaktadır.

IGF 1 ve mTOR yolaklarını baskılayarak hücresel yaşlanmayı önler hücresel yenilenmeyi sağlamaktadır.

Mitokondrilerimizin enerji üretim kapasitesini arttırır, yeni mitokondri oluşumunu destekleyerek hücresel verimliliğimizin artmasına destek olmaktadır.



YULAF DİYETİYLE KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜN

Yulafta bulunan fenol ve beta glukan diyet lifleri bağırsak bakteri kolonizasyonunu pozitif etkileyerek müthiş bir şekilde safra asitlerinin kolesterolü bağlamasını teşvik ederek LDL'yi düşürmekte olduğu bilinmekteydi. Ancak yeni yapılan bir araştırma 2 günde yüksek miktarda yulaf diyeti uygulamanın toplam ve LDL kolesterolü yüzde 10 yani ciddi ve hızlı bir şekilde düşürdüğünü açıkladı. Ve bu çalışmada idame olarak günde 80 g kadar yulaf eklenmiş diyetin 6 hafta boyunca sürdürülmesiyle de bir miktar düşüşü desteklediğini gösterdi.

Yulaf bağırsak mikrobiyomunu değiştirmekte, bağırsaklarda kolesterol düşürmeyi destekleyen dihidroferulik asidi oluşturarak olumlu azaltmayı desteklediği bildirilmektedir. Metabolik Sendrom, insülin direnci ve tip 2 diyabeti olan bireylerin 2 gün yüksek dozda yulaf tüketerek kolesterollerini dizginlemede destek olabileceğinin altını çizmek isterim.

Her 15 günde 2 gün bu diyetimi uygulamanız kolesterol sorununuzun kontrol altına alınmasını sağlayabilecektir. Bu diyetimi uygularken öğünler sonrası 30 dakika yürüyün. Günde 7 saat uyuyun. Ve gece açlığını koruyun.



DOĞAL TAKVİYELERLE YAŞAMINIZI GÜÇLENDİRİN

Avuç avuç takviye almayın. Doğada vücudumuzun ihtiyacını sağlayacak her vitamin ve mineral doğal besinlerde mevcut bunu aklınızdan çıkarmayın. Sağlıklı yaşam için 5 doğal besin takviyesini mutlaka eklemenizi günlük yaşamınıza öneririm. Hap şeklinde değil sofraya eklenen doğal besinlerle eksik vitamin ve minerallerinizi vücuda ihtiyacı kadar sağlamanız gayet kolay.

1 Yeterli güneş ışığından yararlanmadığımız dönemde yumurta sarısı, balık ve tam yağlı süt ürünleri günlük ihtiyacımız olan D vitaminini karşılayabilir.

2 Mikrobiyotamız için süzme yoğurt veya ev yapımı yoğurda biraz doğal bal gezdirerek tüketin. Bu hem prebiyotik hem probiyotik etkinin aynı anda olmasını sağlayacaktır.

3 Suyla seyreltilmiş az miktarda elma sirkesine biraz zerdeçal biraz zeytinyağı karıştırıp tok karnına içtiğinizde yağ asitleri oksidasyonunu hızlandırır, inflamasyonu hızlıca dizginlersiniz.

Sindirim sistemini hızlıca hareketlendirirsiniz.

4 Limonlu su ile güne başlamak kortizolün ani yükselmesini önleyen bağırsak detoksu sağlayan süper doğal bir içecektir. Temiz oda ısısında suya yarım limonu sıkıp için güne C vitamini depolamasıyla başlayın.

5 Düzenli olarak 1 şişe doğal maden suyu yanına 1 avuç içi kadar kabak çekirdeği içi günlük doğal iyonize magnezyum desteğinin daha fazlasını almanızı sağlar.



DİYABETİ 2 GÜNLÜK PROGRAMLA DİZGİNLEYİN

Güne 1 su bardağı ılık limonlu su ile başlayın.

KAHVALTI

ELMALI YULAF KASESİ

Bir tavaya 4 yemek kaşığı ince çekilmiş yulaf veya yulaf tanelerini ekleyin. Üzerine tarçın serpin. Biraz zeytinyağı ile tavada hafif kızarana kadar çevirin. Üzerine 1 su bardağı tam yağlı süt ekleyin ve lapa kıvamına gelinceye kadar pişirin. Üzerine yarım elmayı dilimleyip servis edin. Yanına 1 fincan filtre kahve...

ÖĞLE

YULAFLI SEBZE ÇORBASI

Bir tencereye 4 yemek kaşığı yulaf, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, biraz zerdeçal, biraz pulbiber, biraz kimyon ekleyin. 1 adet patates, 1 adet havuç, yarım kereviz, 1 adet domates, 1 adet kırmızı biber, 1 adet kuru soğan ve 2 diş sarımsağı doğrayıp yeterince su ile pişirin. Muftak robotundan geçirin ve 1 tabak servis edin. Yanına 3 yemek kaşığı tam yağlı ev yağımı yoğurt.

ARA

YOĞURTLU YULAF KASESİ

4 yemek kaşığı yoğurdu 1 tatlı kaşığı çekilmiş keten tohumu ile çırpın. 2 yemek kaşığı yulaf, yarım doğranmış elma ve 1 tatlı kaşığı bal ekleyerek yulaf kasenizi hazırlayın.

AKŞAM

1 dilim fırında pişirilmiş somon balığı. Büyük bir kase az zeytinyağlı çoban salatası

ARA

1 avuç içi kadar ceviz, badem, fındık karışımı.

ÖDEM ATMAK ARTIK KOLAY

Mevsim değişikliklerinde oluşan ödemi yok eden, sabah parmaklar, karın boşluğu ve bacaklarda oluşan ödeme veda etmenizi sağlayacak 'ödem atıcı sıvı' tarifimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu tarifimi her gün taze hazırlamanızı ve hazırladığınız bu taze ödem atmayı destekleyen sıvıdan gün içinde 3 ya da 4 eşit miktara bölerek aç veya tok fark etmeksizin içmenizi tavsiye ediyorum. Sıcak veya soğuk içmenizde bir fark olmadığı için ister buzdolabında saklayarak gün içinde içebilir ya da oda ısısında bekleterek tercih edebilirsiniz. Yapılışı çok kolay. Bir tencereye çeyrek demet taze yıkanmış maydanozu, 1 adet rulo tarçını, 1 tutam adaçayını ve çeyrek limon dilimini koyun. 1 L su ekleyin ve kaynatın. Kaynama başladıktan sonra kaynama süresinin 3 dakikayı geçmemesine özen gösterin. Soğuyan bu karışımı süzün ve sürahiye aktarın. Ödemler kayboluncaya kadar her gün düzenli için. Her ödem sorunu yaşadığınızda bu tarifimi uygulamayı ihmal etmeyin.