Anne babalara özel YouTube Kids rehberi

Çocuklarının, yaşına uygun olmayan içeriklerle karşılaşabileceği için YouTube’da dolaşmasından tedirgin olan ailelere müjde! YouTube Kids Türkiye’de açıldı. Çocuğunuzun yaş grubuna göre içerikleri izlemesi için sadece birkaç ayar yapmanız yeterli. Sonrasını YouTube hallediyor...

Pandemi döneminde anne babalar çocuklarının teknolojiyi kullanımları konusunda daha çok endişeye kapıldı. Çocuklarıyla aynı evde birbirine yabancılaşan ailelerin durumu kaygı verici oldu. Anne babalar pek çok soruya yanıt vermek zorunda kalıyor. Çocuğu henüz küçük olanlar ne zaman başlayacağını merak ediyor. Şu anda sorunlarla boğuşanlar yani ektiklerini biçenler bazen ortaya çıkan sonuçtan memnun kalmıyor. Genelde anne babaların şikayeti içerik yönetimi, zaman yani kullanılan süre ve takip konusunda yoğunlaşıyor.

En çok kullanılan uygulamaların hatta en çok arama yapılan uygulamaların başında YouTube geliyor. YouTube'un çocuklara özel uygulaması YouTube Kids Türkçe olarak hizmete sunuldu. Bütün cihazlardan tablet, televizyon, bilgisayar veya telefonlardan indirilip izlenebiliyor. Şu ana kadar tüm dünyada on milyonlarca indirilme rakamına sahip olan aile dostu YouTube Kids, çocukların keşfetme isteğini ve merakını desteklemeye yardımcı olacak zengin içeriklerle Türkçe olarak Türkiye'deki çocuklar ve ailelerle buluşuyor.



TELEFONLA YALNIZ BIRAKMAYIN

Aslında anne babaların şikayetleri kendi yaptıkları hatalardan kaynaklanıyor. Çocuklarına zaman ayırmayan ya da ayıramayan anne babalar tablet ya da telefonu "Ver Kurtul" modunda ilişkilerinin sonucunu yaşıyor. Cihazları satın alırken yeterince fedakarlık yaptığını düşünen aileler cihazı vererek görevlerini yaptıklarını düşünüyor. Oysa diğer ailelerin yaptığı yanlışı tekrar ediyor. Yani iki tekerlekli bisiklet aldığınız çocuğunuza nasıl yalnız başına sürmesi için bırakmadıysanız, teknolojiyi kullanırken de anne babanın rehberliği çok önemli.



KATEGORİLERİ KENDİNİZ SEÇİN

Sadece yaş grubuna göre içeriklerin olduğu katalogları seçebiliyorsunuz. YouTube Kids uygulaması, çocukların yeni içerikleri ve ilgi alanlarını kendi başlarına keşfetmelerini hem daha kolay hem daha eğlenceli hale getirirken ebeveynlerin de bu yolculuklarında onlara rehberlik etmesini kolaylaştırıyor. Çocuklar, YouTube Kids'de yer alan kategorilerde bulunan kanallar ve çalma listeleri ile yepyeni içerikler hakkında bilgi edinme ve eğlenme olanağı buluyor. YouTube Kids altında yer alan çeşitli kategorilerden bazıları şöyle:

Öğrenme & Hobiler, Sanat & El Sanatları, YouTuberlar & Aile Vloggerları, Müzik & Dans, Oyuncak & Oyun.



ONAYLI İÇERİK MODUNU KULLANIN

Anne babalar YouTube Kids üzerinde çocuklarının izlemesini istedikleri video, kanal veya koleksiyonları seçebiliyor. Ayarları değiştirmek için, çocuklarına özel profil seçip ve yalnızca onaylı içerik seçeneğini işaretleyebiliyor. Ardından karşılarına, arasından seçim yapabilecekleri bir kanal, koleksiyon ve video yelpazesi çıkacaktır. Koleksiyonlar, Yalnızca Onaylı İçerik modunu kullanırken çocukların izleyebileceği içerikleri seçmenin kolay bir yolu. Ebeveynler, Koleksiyonlar ile güvenilir iş ortaklarımız ve YouTube Kids ekibinin bilim, müzik, öğrenme, okuma gibi konulara göre gruplandırılmış kanal seçkilerini kolayca onaylayabiliyor. Çocuklar bu modda uygulama içinde arama yapamıyor. Bu seçeneğin tercih edilmesi durumunda çocukların görmesi istenen içerikler yaş grubuna göre de belirlenebiliyor.

Google Play Store ve App Store üzerinden YouTube Kids uygulamasını Türkçe olarak deneyimleyebilirsiniz. İnternet tarayıcınız üzerinden de YouTube Kids'e girebiliyorsunuz.



EBEVEYNLERİN MERAK ETTİĞİ SORULAR

- Ne zaman başlasın?

- Her çocuğun kendine özel gelişimi ve hikayesi var. İnsan merkezli üretilmiş yeni nesil cihazları kullanması çocuğunuzun yetenekli olduğu anlamına gelmiyor. Çocuğunuzun spor, sanat, doğa ve diğer çocuklarla kurduğu ilişki daha öncelikli olmalı. Armut dibine düşer. Eğer bu konular sizin için öncelikliyse ve siz bunun için çaba harcarsanız, çocuğunuz benzer duyarlılıkları taşır. Ben ne kadar geç olursa o kadar iyi diyenlerdenim. Yani bu işin tek doğrusu yok. Çocuğunuzun gelişimi için en uygun hangi yaş ise ona göre karar verin. Kolayınıza geldiği gibi karar verirseniz, sonrasında büyüyecek sorunlarla daha çok uğraşacaksınız. Yani internette ne ekerseniz çocuklarınızda onu biçersiniz.

- Aramayı kapatabilir miyim?

- Çocukların deneyimini daha kısıtlı içerikler ile sınırlandırmak isteyen annebabalar, ebeveyn ayarlarını kullanarak "Arama" fonksiyonunu kapatabiliyor. Arama kapatıldığında, çocuklar video araması yapamaz ve YouTube Kids tarafından doğrulanmış içeriklerle sınırlandırılıyor.

- İstemediğim içeriği nasıl engellerim?

- YouTube Kids uygulamasında gördüğünüz içerikleri, uygulamada oturum açıp çocukların izlemesini istemediğiniz video veya kanalları engelleyerek kişiselleştirebilirsiniz. Bir video veya kanal engellendiği takdirde, YouTube Kids uygulamalarına giriş yapıldığında söz konusu video artık gözükmez. Fikrinizi değiştirdiğinizde ise engellenmiş video ve kanalları dilediğiniz zaman temizleyebilirsiniz. Yalnız, engellenen bir videonun, başka bir kanal tarafından yüklendiği takdirde uygulamada erişilebilir hale gelebileceğini unutmayın. Ayrıca kendilerini endişelendiren bir video bulan ebeveynler, bunu kolaylıkla bize bildirerek platformu sürekli geliştirmemize yardımcı olabilirler.

- Zaman dolunca otomatik olarak durdurabilir miyim?

- YouTube "bırakın kötü polis biz olalım" diyor. Dahili zamanlayıcımız, çocuklara izleme süresinin bittiğini söyleyerek ekran karşısında geçirilen süreyi kısıtlamanıza imkan veriyor. Oturum sona erdiğinde, zamanlayıcı, "Zamanın doldu" alarmı görüntüleyerek uygulamayı durduruyor. Kilit simgesine tıklayın ve oradan "zamanlayıcı"yı seçip kaydırmalı çubuğu kullanarak sınır belirleyebiliyorsunuz.

- Ne izlediğini görebilir miyim?

- Çocukların neler izlediğini ve en son keşfettiğini, ilgi alanlarını takip etmek için izleme geçmişini kontrol etmeniz yeterli oluyor. Ana sayfada sol altta gözüken minik tabela işaretine tıklayarak çocukların izlediği videoları görün ve YouTube Kids'deki keşfine siz de eşlik edin.



AİLE DOSTU UYGULAMA

YouTube, Facebook, Instagram gibi uygulamalar zaten 13 yaşından küçük çocuklara uygun değil. Bu yüzden YouTube değil, çocuklara özel tasarlanan YouTube Kids öneriliyor.

YouTube Kids, ebeveynler ve 13 yaş altı çocuklar düşünülerek hazırlanmış, aile dostu bir video izleme platformu. YouTube Kids uygulaması, çocukların hayal güçlerini ve meraklarını geliştirecek şekilde tasarlanmış. Bunu yapmak için, ailelere uluslararası içeriklerin yanı sıra, daha iyi ve daha çeşitli Türkçe içerikler sunabilmek için Türkiye'den de bir dizi içerik üreticisi ile birlikte çalışılmış. Bunların arasında eğitim bilimci-yazar Dr. Özgür Bolat ve Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı'nın koleksiyonları gibi alanında uzman sivil toplum kuruluşları ve uzmanların içeriklerinin yanı sıra Sevimli Dostlar, Kral Şakir, Pepee gibi Türkiye'deki çocukların yakından tanıdığı ve sevdiği karakterler de bulunuyor.

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MİNİKLER İÇİN TABLET



Android tabanlı tabletlerin kendisinde sadece uygulama değil, cihaz üzerinden de kontrol getirmek mümmkün. Türk Telekom mağazalarında da satılan Samsung Galaxy Tab A7 WiFi, öğrencilerin uzaktan eğitimde, eğlence için kullanabilecekleri cihaz olarak karşımıza çıkıyor.

Eğlence odaklı geniş ve dinamik 10.4 inç ekranı ve dörtlü hoparlörlerin çıkardığı Dolby Atmos çevresel ses özelliğiyle çocukların gözdesi olan bu Galaxy tablet sayesinde dünyalar dolusu içerik parmakların ucuna geliyor. Galaxy Tab A7 WiFi, Koyu Gri, Gümüş ve Altın olmak üzere üç farklı rengi ve tüm çevresini kaplayan simetrik çerçevesi ile göz alıcı bir tasarım da sunuyor.

347 gram ağırlığıyla çocuklar tarafından kolayca taşınabilen Galaxy Tab A (2019, 8.0") ise adeta çocukların pratik yol arkadaşı. Galaxy Tab A, 8 inçlik büyük ekranı ile üst seviye bir izleme, çift hoparlörü sayesinde de keyifli bir dinleme deneyimi sunuyor. Birden çok paylaşım seçeneği ile fotoğrafları, videoları, notları ve diğer ögeleri anında paylaşmayı sağlayarak ailelerin birlikte yeni anılar oluşturmasına da olanak tanıyor.

Her iki tablette bulunan Samsung Kids uygulaması da çocuklara hem öğrenebilecekleri hem de oyun oynayabilecekleri güvenli ve eğlenceli bir alan sunuyor. Çocukları eğlendirirken öğrenmeye ve gelişmeye teşvik eden içeriklere ulaşmak için Hızlı paneldeki Samsung Kids'e hafifçe dokunarak uygulamayı başlatmak yeterli oluyor. Uygulama oyun süresi sınırını belirleme ve internette gezintileri kontrol etme gibi birçok olanak sunarak ebeveynlere yardımcı oluyor.