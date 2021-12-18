SONAT BAHAR

Anadolu yakasında lezzet keşiflerine devam... Bu kez Uzakdoğu mutfağına uzanıyoruz. İstikamet Suadiye. "Sushi sevmem, nodle'dan hazetmem" diyenlere önyargılarını bir kenara bırakıp bu keyifli mekana bir şans vermelerini öneriyorum. Uzakdoğu mutfağını sevenleri ise nefis bir deneyim bekliyor. Üstelik makul fiyatlı.







Mekanın hikayesi pandemi dönemine denk geliyor. Uzakdoğu lezzetlerini ve kültürünü misafirlerine sunmak hedefiyle 2020 yılı başlarında Caddebostan'da butik bir sushi restoranı olarak hizmet vermeye başlıyor Ken Sushi. Ve kısa sürede bölgenin favorisi oluyor. Küçücük bu mekan yoğun istek üzerine büyüyor. Ve Suadiye'deki yeni restoranına taşınıyor.

Ken Sushi&More, menüsünde yer alan orijinal ve yüksek kaliteli malzemelerle oluşturulan lezzetler, şeflerin dokunuşuyla özel tariflere ve özgün bir deneyime dönüşüyor. Yani bildiğiniz sushileri unutun... Burada çok farklı şeyler bekliyor sizi. Şef Aras Serkek'in özel olarak hazırladığı menüde başlangıçlardan noodlelara, başka hiçbir yerde bulamayacağınız sushi rollerden ana yemeklere, vegan-vejetaryen seçeneklerden kokteyllere kadar pek çok seçeneği bulabileceğiniz bir alternatif... Menüde dikkatimi çeken özgün birkaç alternatiften söz etmeden edemeyeceğim. Bunlardan biri Madam Berry, çilek somon, pancar cheese'den yapılan sushiyi, 'Çilek ne alaka' demeden tatmanızı öneririm... Bir de Harakiri deneyin yanında, Tempura karides, avokado, soslu surimi, pancar tenkasudan oluşan...