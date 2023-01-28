SONAT BAHAR

Siz hiç kum zambağı gördünüz mü? Özellikle yolu Datça'ya düşenlerin mutlaka karşılaştığı, nergisgiller familyasından zarif bir bitki... Ülke dışına çıkarılması ve koparılması yasak. Kum Zambağı adı üstünde kıyı kumullarında yetişiyor. Antik Yunanca da adı, "Her şeyi güçlü" anlamına geliyor. Yazının devamında anlayacaksınız ki, kum zambağı gerçekten güçlü bir bitki, herkesi birleştirme gücüne sahip...

Bir Kum Zambağı daha var son birkaç yıldır tiyatroseverlerin ismini çok iyi bildiği... Yeşim Özsoy'un yazdığı, kadın erkek ilişkilerini anlatan oyunun ismi Kum Zambakları...







Özsoy, Datça'daki kum zambaklarından ilham alarak yazmış oyununu... Oyun, insanlık tarihi boyunca çözülemeyen kadın erkek ilişkisini hem gerçek hem ironik hem de şiirsel boyutlarıyla ele alarak seyirciyi bir yolculuğa çıkarıyor. Doğayı ve hayvanların doğal yaşamını yok eden insanlığın kendisiyle ve kadın erkek ilişkisi üzerinden birbiriyle olan çatışmasını eğlenceli bir dille tartışmaya açıyor.

Hayat ilginç... Ve tesadüflerle dolu... Kum zambağı bitkisi ve bitkiyle aynı adı taşıyan oyunun yolu bir sanayi şirketiyle kesişiyor bir anda...







Kibar Holding grup şirketlerinden Assan Alüminyum, bir süredir sürdürülebilirlik faaliyetleri kapsamında hayata geçirdiği "Biyoçeşitliliği Koruma Projesi" ile nesli tehlike altında olan endemik türleri yaşam döngüsüne kazandırıyor. İlk olarak Avrupa Konseyi tarafından "Florada kesinlikle korunması gereken türler" arasında gösterilen ve Türkiye ile Yunanistan haricinde dünyanın başka hiçbir bölgesinde doğal olarak bulunmayan Mavi Yıldız bitkisinin biyoteknolojik yöntemlerle çoğaltılıp doğaya kazandıran şirket, bu yıl da koruma altında olan bir diğer bitki "Kum Zambağı" için harekete geçmiş... Laboratuvar ortamında çoğaltılan Kum Zambakları'nın doğaya aktarımı gerçekleştirilmiş bile...

Tam da bu proje devam ederken, Holding'in iletişim çalışmalarını yürüten Eda Ertürk, Zorlu PSM prodüksiyonları arasında Kum Zambakları oyununu izliyor ve 'İşte bu!' diyor... Biyoçeşitlilik, sürdürülebilirlik, sanayi ve sanat aynı çatı altında toplanıyor. Şirket Kum Zambakları oyununun ana destekçisi olma kararı alıyor.

Sanatın birleştirici, doğanın iyileştirici gücüne bir araya geliyor anlayacağınız.

Ben de bu güzel iş birliğinin kutlandığı bir yemeğe katıldım geçen hafta... Aynı masada farklı alanlardan kişilerin ortak amaç etrafında toplanmasına şahitlik ettim.

İşte kendi halinde salınan kum zambağı böylesine güzel bir iş birliğine vesile oluyor... Benden size tavsiye, hâlâ izlemediyseniz mutlaka gidip oyunu izleyin ve hala görmediyseniz, sahilde kum zambaklarına daha bir dikkat kesilin...