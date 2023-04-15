SONAT BAHAR

Geçtiğimiz hafta Teşvikiye'nin mahalle sıcaklığındaki sokaklarından birinde açılan Bi'Nevi Galeri'deydim. Sanat alanına yeni bir soluk getirmek üzere koleksiyoner Dost Gazimihal tarafından kurulan mekan tıpkı mahalle gibi samimi. 75 sanatçının 150'den fazla eserine ev sahipliği yapan yeni nesil bir sanat platformu oluşturmak için yola çıkmış Dost Gazimihal. Kendi koleksiyonunu kitlelerle buluşturmak, sanatçı ve sanatseverleri buluşturacak bir yer fikriyle harekete geçmiş. Pandemi sırasında merak saldığı koleksiyonerliği sırasında koleksiyonuna,







Ergin İnan, Utku Varlık, Selma Gürbüz, Komet, Neş'e Erdok, Selim Turan, Abidin Dino, İbrahim Safi gibi Türk sanat dünyasının büyük ustalarının yanı sıra Taner Yılmaz, Nihan Çakır, Ebru Çakmak, Yiğit Yazıcı ve daha birçok genç Türk sanatçıların eserlerini ekleyen Dost Gazimihal, "Önce evimde bu eserleri muhafaza ettim, sonra sayı artınca onları sadece kendime saklamak istemedim, galeri adı altında bir platform oluşturarak, hem bu eserleri sergileme hem de farklı organizasyonlar yapmaya karar verdim ve BiNevi Galeri ortaya çıktı."







Farklı disiplinlerden sahip olduğu koleksiyonu ileriye taşımak, çağdaş sanata dair yeni girişimler gerçekleştirmek ve genç sanatçılara destek vermek üzere kurulan, içerisinde bulunduğu semt ve şehri sahiplenerek yüzünü modern dünyaya dönen, sanatın hem içinden hem de sanatla ilgisi olan herkesi bir araya getirmeyi amaçlıyor. Sürdürülebilir bir deneyim alanı olarak kurgulanan galeri, geleneksel galeri yapısının ötesinde günümüz teknolojilerini sanata entegre ederek geniş bir alanda konumlanmak üzere projeler üretiyor.

Yaz aylarında ise off-site sergilerle Kuzey Ege'den başlayarak Urla ve Bodrum'da, sanatı hayatın akışı içinde takipçileriyle buluşturacak.