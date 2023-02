Mavi Ay böyle bitmemeli

Unutulmaz televizyon dizisi Mavi Ay’daki performansıyla, Hollywood’un en önemli aktörlerinden olan Bruce Willis, bir süredir afazi hastalığıyla mücadele ediyordu, geçen hafta ise demans teşhisi kondu. Gelin, sinemanın en önemli isimlerinden olan Willis’i biraz hatırlayalım

Zor Ölüm (Die Hard) filminin efsane aktörü Bruce Willis'e geçtiğimiz perşembe günü frontotemporal demans teşhisi kondu. Teşhisin ardından ailesi ile bir araya geldi. Eşi Emma Heming Willis, çocukları Mabel ve Evelyn, eski eşi Demi Moore ve çocukları Rumer Willis, Scout Willis ve Tallulah Willis; ünlü aktöre mümkün olduğunca dolu bir hayat yaşaması için zaman ayırıyor. Kariyeri hep başarılarla dolu... Ve hatırlanmaya değer...

Bruce Willis'in yıldız olma yolundaki karar 1984 yılında ABC'de bir toplantı odasında alındı. Mavi Ay'ın yapımcılarının, dizinin baş erkek rolünü New Jersey'li eski bir barmen olan Willis'e emanet etmeleriyle başladı her şey. Çünkü o toplantı odasındaki bir kadın yönetici, Willis'in "tehlikeli bir pislik" gibi göründüğünü, bunun da tam aradıkları şey olduğunu söyledi. Bu çok doğru bir karardı! Willis rolü aldı ve dizi izlenme rekorları kırdı. Sezonlar boyu David ve Maddie'nin sevgili olup olmayacaklarının merakıyla oturdu seyirci ekran başına... TV'de bir süperstar olunca filmlerin de yolu açıldı...







1988 yapımı Die Hard'da canlandırdığı John McClane karakteriyle hem film eleştirmenlerce beğenildi hem de gişedeki başarısıyla yapımcıların yüzünü güldürdü. Böylece Willis, Hollywood'un aranan aktörlerinden biri haline geldi. 1989 yapımı "Look Who's Talking" adlı filmde küçük Mikey'yi seslendirerek dublaj yapmaktaki başarısını da kanıtlamış oldu. 1991 yılında senaryosunu kendisinin yazdığı Hudson Hawk adlı yapımda ve yine gişede başarıyı yakaladı. Daha sonra kariyerinde düşüşe geçen Willis, 1994'te 'Pulp Fiction'la mükemmel bir dönüş yaptı.







1995 yılında Brad Pitt'le birlikte oynadığı 'Twelve Monkeys', 1997'de Luc Besson filmi 'The Fifth Element'te boy gösterdi. Matthew Perry ile girdiği bir bahsi kaybetmesi üzerine Friends adlı unutulmaz TV dizisinin bir bölümüne konuk olan Willis, performansıyla 2000 yılında en iyi konuk oyuncu dalında Emmy Ödülü kazandı. Empire Dergisi'nin Tüm Zamanların En İyi 100 Film Yıldızı Listesi'nde 22. sırayı alan Willis, 1987 yılında şarkıcılığı da denemiş ve listelerde beşinci sıraya kadar çıkan Respect Yourself adlı pop-blues albümünü yapmıştı. Demi Moore ile 1987'den boşandıkları 2000'e kadar süren evliliğinde üç kız çocuk sahibi oldu. Moore ve Ashton Kutcher evlendiği zaman da, Bruce Willis ve Demi Moore dost kalmaya devam etti.

Hatta Bruce, Demi ve Ashton bir arada pozlar veriyor, üçlü arasındaki bu güzel ilişki çoğu zaman yadırganıyordu. Willis'se 57 yaşında, 2009 yılında tüm romantiklere taş çıkarır bir başka evlilik yaptı. İngiliz oyuncu ve model olan Emma Heming'le evlendi. Bruce ile Emma arasında 22 yaş var. Düğünlerinden kısa bir süre sonra Emma ve Bruce'un, 2 kızı oldu. Mabel ve Evelyn... Bruce ve Emma, evliliklerinin 10. yılında yeniden birbirleri için 'Evet' diyerek nikah tazelediler. Aşkları yıllar içinde daha da güçlendi ve ailelerinin önünde bunu göstermek istediler. Demi Moore nikaha katıldı.







TÜM AİLESİ ONUN İÇİN BİR ARAYA GELDİ

2000'lerden sonra aktörün kariyeri inişli çıkışlı bir seyir çizmeye başlayarak düşüşe geçmişti aslında. Aktör 2010'lardan sonra çok fazla ses getiren yapımda oynamadı ama hâlâ aksiyon filmlerinde görünmeye ya da konuk oyuncu olarak çeşitli projelerde boy göstermeye devam ediyordu. 2022 yılında kötü haber geldi. Aile, geçtiğimiz yıl mart ayında 67 yaşındaki Willis'in konuşma ve dili anlama yeteneğini etkileyen bir bozukluk olan afaziden muzdarip olduğunu duyurdu. Sonrasında ise artık sevgili babalarının Hollywood yıldızlığından emekli olduğunu açıklayacaklardı. Efsanevi aktör, Hollywood'daki onlarca yıllık kariyerinden emekli olduğundan bu yana geçen aylarda Bruce, eski karısı Demi Moore, şu anki eşi Emma Heming onun iletişim kurmasına yardımcı olmaya çalışırken daha da yakınlaştı. Hastalığı kötüleşen aktörü geniş ailesi artık hiç yalnız bırakmıyor. Demi Moore, bu zorlu süreçte eski eşinin, kızlarının ve Bruce Willis'in şu anda eşi olan Emma'nın elini hiç bırakmayarak vefasını ve ailesi düşkünlüğünü çoktan kanıtlamış durumda.