Ne yaparsan yap teknoloji ile yap dönemi

Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, “Türkiye gündemine yapay zeka ve Metaverse’ü almamız lazım. 26.5 milyon, 0-21 yaş arası bir kitleye sahibiz. Bu gençlerin teknolojiye ilgilerini bilgiyle harmanlamamız gerekiyor. Türkiye işte o zaman dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girer” diyor

Yapay Zekâ Politikaları Derneği (AIPA) kuruluşunun ikinci yılını kutluyor.

Bu kutlamayı pekiştirmek içinse Türkiye'nin ve Avrupa'nın da en kapsamlı zirvelerinden birine, AI [Tomorrow Summit] 2023'e hazırlanıyor.

Dernek Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin 2021 Ağustos ayında duyurduğu Türkiye Yapay Zekâ Stratejilerini desteklemek, yapay zekâ üzerine kamu, özel sektör, akademi ve girişimcilik dünyasında farkındalık oluşturmak üzere faaliyetlerde bulunduklarını ifade ederek, "Artık yapay zekadan korkmanın değil, heyecan duymanın vakti geldi" diyor. Zafer Küçükşabanoğlu ile yapay zekada dair her şeyi konuştuk:



KORKMA ZAMANI DEĞİL!

Yapay zeka çok popüler bir kavram oldu. Ama yapay zeka 70 yıllık mazisi olan bir kavram. Dünyanın, fizik ve bilgisayar alanında en ünlü üç isminden birisi olan Edward Fredkin yıllar önce diyor ki, "Tarihte üç büyük olay vardır, bir evrenin oluşması, iki yaşamın başlaması, üç yapay zekanın ortaya çıkması."

Putin ne diyor, "Yapay zekaya hakim olan dünyaya hakim olur." Dördüncü sanayi devriminin sonlarını yaşıyoruz ve dönüşüyoruz. İki tür insan var, teknolojik gelişmelerden korku ve kaygı duyanlar, "Yapay zeka işimizi elimizden alacak" diyenler ve tam karşısında ise "Teknolojik gelişmelere ayak uydurmak gerek" diyenler...

Dünya sayfa değiştiriyor, yapay zeka, uzay ve Metaverse konuları hakkında bilgi birikimiz olmazsa yeni dünyada başarılı olamayacağız. Korku ve kaygı yerine heyecan ve merak duymalıyız!







HAKİM, AVUKAT, RESSAM ROBOTLAR

Robot hakim, yapay zeka destekli savcı ortaya çıktı diye işinden endişe etmesine gerek yok insanların. O zaman sen kendini geliştireceksin, icra, boşanma avukatlığının dışında robot hukuku, yapay zeka hukuku, siber güvenlik hukukuna yönleneceksin.

Chat GTP'den makale yazabiliyorsunuz, kitap yazabiliyorsunuz, ödev yapabiliyorsunuz. Ödevinizi bu uygulamalara yaptırıp, kapak bile tasarlatabiliyorsunuz. Bunu gittiniz öğretmeninize verdiniz, öğretmen bunu anlayamaz. Bunun için bu uygulamaları biliyor olması lazım. Anlasa bile, buradan alamazsın diye bir madde var mı? Yok! Bu konular magazinsel değil, ciddi.



İŞ ALANLARINI KAPMAYACAK

Biz beş araştırma yayınladık. Toplumun sadece yüzde beşi yapay zekanın ne olduğunu biliyor. Yapay zekadan herkes korkuyor. Ama korkarsanız bilgi birikiminizi arttırmazsınız, o zaman ne olur geride kalırsınız. 2025'ten sonra yapay zekayla ilgili bilgi birikimi olmayan hiçbir yöneticinin ya da hiçbir üniversite mezununun iş bulamayacağını düşünüyorum.

Dünyadaki tüm raporlar gösteriyor ki, tüm şirketler personelinde teknoloji bilgi birikimine bakacak. Bunun dışındakileri işe almayacaklar. Ne yaparsan yap, teknoloji ile yap dönemindeyiz!







İLK ON EKONOMİ ARASINA GİRERİZ!

Bir genç hâlâ sadece işletme, hukuk, tıp, medya bölümünü okuyorsa geçmiş olsun. Bunları teknoloji ile birleştirecek.

Ekonomik açıdan bakınca Türkiye'nin ilk on ülke arasına girmek gibi bir hedefi var. Gerçekleştirebiliriz ama iki adım şart. Yapay zekanın 2030 yılana kadar oluşturacağı ekonomik hacim 16 trilyon dolar, Metaverse'ün ki 13 trilyon dolar. Toplamda 30 trilyon dolarlık bir ekonomi. Tüm dünyanın ekonomisinin dörtte biri demek bu. Türkiye buradan pasta payını almalı.

Türkiye gündemine yapay zeka ve Metaverse'ü almamız lazım. 26.5 milyon 0-21 yaş arası bir kitleye sahibiz. 143 ülkenin toplam genç kuşağından daha fazla. Bu gençlerin teknolojiye ilgisi var ama bilgisi yok. Bu gençlerin ilgilerini bilgiyle harmanlamamız gerekiyor. Türkiye işte o zaman ilk 10 ekonomiye girer.



YENİ PETROLÜMÜZ YAPAY ZEKA

Yapay zekayla sadece mühendisler ilgilenebilir gibi bir algı vardı, yanlış! Yapay zeka tarım, dış politika, sağlık, medya, iklim, spor her alanı etkilediği için mühendislikten çıktı. Felsefecilerin bile ilgilenmesi gereken bir alan. 208 üniversitenin sadece beşinde yapay zeka mühendisliği bölümü var, daha çok olmalı. Dubai'de yapay zeka üniversitesi var. Bölüm değil, üniversite.

Dubai'de yapay zeka bakanlığı var. Bakan 90 doğumlu. Oradaki yetkililer açıklama yapıyor, "Bizim yeni petrolümüz yapay zekadır" diye.

Amerika ve Çin arasında yapay zeka rekabeti var ama Suudi Arabistan, Kanada gibi ülkeler yarışta. Türkiye 2021 yılında yapay zeka strateji belgesini açıkladı. Devlet olarak bir hedef koyduk. 2025'te 50 bin istihdam hedefi kondu. Beş üniversiteden mezun olanlarla bunu yapamayız.



EĞİTİME DAHİL EDİLMELİ

Birinci sanayi devrimine geç kaldık, ikinci sanayi devrimine geç kaldık, ekonomik ve sosyolojik olarak çok zararını gördük. Bunda geç kalırsak zarar görmeyeceğiz, tamamen ikinci lige düşeceğiz. Eğitim sistemimizi yapay zekaya göre güncellememiz gerekiyor. Değişim rüzgarı esmeye başlayınca bazıları duvar inşa eder, bazıları rüzgar değirmeni...

Ordinaryus profesör Cahit Arf, 1957-58 döneminde Anadolu'daki bir üniversitede yapay zekayla ilgili bir konferans veriyor. O dönem yanında heyecan ve merak duyanlar olsaydı belki Amerika'dan daha ileride olacaktık.

Gençlerin heyecan ve merakı körüklenmeli. Sadece eğitim sistemi değil özel sektöründe planlama yapması gerekiyor.







SİYASETTE DE VAR, MAHKEMEDE DE

Beş ay önce Bill Gates geleceğin mesleği olarak iklim teknoloijlerini işaret etti. İklim ve yapay zekayı bir araya getiren kişiler gelecekte parmakla işaret edilecek. Deepfake tespit uzmanı, yapay zeka mahremiyet uzmanı, uzay turizm rehberi, Metaverse polisi ve iklim teknolojileri uzmanı geleceğin meslekleri. Ama bu meslekleri yapacak kişilerin takım çalışması, ikna kabiliyeti, uyumluluk, esneklik ve yaratıcılık yetilerinin olması da gerekecek. Artık yapay zeka geleceğin değil bugünün teknolojisi!

Danimarka'da geçtiğimiz aylarda bir yapay zeka partisi kuruldu. Bu parti birçok vaatte bulundu. Yapay zeka siyaseti de dönüştürmeye başladı. Belli ki ilerleyen günlerde yapay zeka partileri, seçim kampanyaları, adaylar duyacağız. 2017'de yapay zeka destekli Tamara isimli bir robot, belediye başkan adayı olmuştu. O zamanlar komik gelmişti belki ama işte Danimarka'da bir parti kuruldu.

Yine geçtiğimiz aylarda dünyanın ilk yapay zeka robot sanatçısı AI-DA Lordlar Kamarası tarafından davet edildi. Orada milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Orada yapay zekanın nasıl sanat üreteceğini anlattı. İngiltere'de Lordlar Kamarası bile ciddiye alıyor. Bazı milletvekilleri gülüyor ama orada olması bile ciddiye alındığının göstergesi.

Çin'de yapay zeka destekli bir program kullanıyorlar. Bir hakim... Mahkemede görev alacak bir hakim. Ve bu yapay zeka hakimin yüzde 97 doğru karar verebildiğini tespit ediyorlar. Toplamda 17 bin vakada yüzde 97 doğru yanıt. Bunun hakim ve avukatları korkutması değil, heyecanlandırması lazım! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bile yargıda yapay zeka dönemine giriyoruz dedi.

Yapay zeka bazen sorunlara da neden olabiliyor, Amerika'da yapay zeka yüzünden yanlış kişiyi tutukluyorlar. Bir olay yaşanıyor, görüntü sistemi yanlış kişiyi tespit ediyor.