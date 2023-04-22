SONAT BAHAR

İstanbul beş gün boyunca çok özel bir etkinliğin buluşma adresi olacak. Beş kıtadan, 28 ülkeden, binin üzerinde sanatçının yer aldığı dünyanın en prestijli koroları Dünya Koro Müziği Sempozyumu için ülkemizde.

Akbank Sanat, bu yılki teması 'Değişen Ufuklar' olarak belirlenen, Dünya Koro Müziği Sempozyumu'na (WSCM) ev sahipliği yapan adreslerden biri.







Uluslararası Koro Müziği Federasyonu'nun (IFCM) en büyük etkinliği olan Dünya Koro Müziği Sempozyumu kapsamında beş gün boyunca farklı etkinlikler de olacak. Kültür ve Turizm Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleşecek etkinlikte ABD'den İspanya'ya, Tayvan'dan Kanada'ya dünyanın en iyi koroları ve alanında uzman konuşmacılar 25-30 Nisan tarihleri arasında bir araya gelecek. Beş kıtayı temsil eden 28 farklı ülkeden 50'den fazla konuşmacı ve 1000'den fazla sanatçının İstanbul'da olacağı sempozyum programında Türkçe ve İngilizce olarak gerçekleşecek sunumlar, koroyla birlikte sunumlar ve atölye çalışmaları yer alacak.

Sempozyum kültürlerin kucaklaştığı, medeniyetlerin buluştuğu müziğin birleştirici etkisiyle, yurtdışından 11 koronun özel davetli olduğu; Türkiye'den 30'dan fazla koronun yer alacağı seçkin bir program sunuyor. Atatürk Kültür Merkezi'nin yanı sıra Galata Mevlevihane'sinden St. Antuan Kilisesi'ne 11 farklı mekânda toplam 44 konser gerçekleşecek.

Sempozyumun müzikseverleri ilgilendiren en önemli ayağı elbette konserler. AKM'de gerçekleştirilecek konser takvimi ise şöyle;







Etkinlik

Arşiv belge ve sanatçı

Arter, Türkiye'de kavramsal sanatın öncülerinden, eğitimci kimliğiyle de önemli bir yere sahip olan Cengiz Çekil'in bugüne kadarki en kapsamlı sergisine ev sahipliği yapıyor. "Cengiz Çekil: Arşiv, Belge ve Sanatçı" başlıklı bir söyleşi, küratörlüğünü Eda Berkmen'in üstlendiği Bugün de Yaşıyorum başlıklı retrospektif sergisi kapsamında 27 Nisan 2023 Perşembe akşamı saat Arter'in Sevgi Gönül Oditoryumu'nda gerçekleşecek.







Mekan

Zürafa beslemeye ne dersiniz!

Koruma altında olan 160'ın üzerinde canlı ve 300'ün üzerinde bitki türü ile zengin botanik atmosferi içinde keyifli bir gün geçirmek isteyenler Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nda buluşuyor. Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı boyunca minik ziyaretçilere özel etkinlikler düzenleyen FYZoo, macera ve keşif dolu unutulmaz bir deneyim yaşatıyor. Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nde yaşayacağınız bir diğer deneyim ise canlı besleme etkinlikleri. Özellikle dünyanın en uzun kara canlısı olan zürafaları ellerinizle beslemeye ne dersiniz? Onlar için özel olarak hazırlanmış besinleri 50 cm. uzunluğundaki dilleriyle afiyetle yiyorlar. Etkinlikler için FYZoo haftanın her günü saat 10.00-18.00 arası açık...







Etkinlik

Sailing Cup başlıyor

Türkiye Yelken Federasyonu'nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan yarışlar, her yıl onlarca teknenin rekabet ettiği Bauisc Spring Trophy'nin üçüncü etabı olarak gerçekleştirilecek.

29 Nisan saat 11.50'de verilecek hazırlık uyarı işareti ve akabinde saat 12.00'de çalacak start düdüğü ile 50'ye yakın sayıda yelkenli yarış teknesinin start alması bekleniyor. Orsa-pupa seyrine göre kurulacak şamandıra parkurunun kurulacağı Zeytinburnu sahilinde, gün boyunca 2 farklı yarış yapılması planlanıyor. Özellikle nisan ayındaki hakim rüzgarlar göz önüne alındığında, rekabetin daha zorlu olması bekleniyor.







Konser

Levent Yüksel sahnede

İstanbul Moda Kayıkhane sahnesi, 29 Nisan'da Türk pop müziğin efsane ismi Levent Yüksel'i ağırlayacak. 'Med Cezir', 'Kadınım', 'Zalim' ve 'Tuana' gibi hafızalara kazınan şarkılarla keyifli bir gece bekliyor müzikseverleri.