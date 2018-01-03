İran'da yaşananları kaygıyla izliyorum. Görünen o ki; Gezi olaylarına benzer bir süreçle ülke karıştırılmak isteniyor. 'Hayat pahalılığı' bahanesiyle sokak protestolarını tırmandıran istihbarat örgütlerinin ajanları başarılı olurlar mı? Çok sanmıyorum. Zira, küresel güçlerin geçmişteki denemeleri hep boşa çıktı. Ülkedeki gelişmeler Ankara'da da yakından izleniyor.

Ben işin başka bir boyutuna değineceğim. Biliyorsunuz, yasadışı geçişlerin önlenmesi ve sınırların daha güvenli hale gelmesi için uzun süredir Toplu Konut İdaresi (TOKİ) çalışıyor. Yeni yıl öncesinde idarenin başkanı Mehmet Ergün Turan ile bir araya geldik. İran'da yaşananları konuşurken laf döndü dolaştı, sınırda yapılan güvenlik duvarlarına geldi.

Turan, İran sınırındaki 144 kilometrelik duvarın yarısının tamamlandığını söyledi. Duvarın 52.1 km'lik kısmı Iğdır'da kalanı Ağrı'da inşa ediliyor. Suriye sınırındaki 711 kilometrelik güvenlik duvarı ise bitmiş durumda. Sınır hattında yapılan 2 metre genişliğinde, 3 metre yüksekliğinde, 7 tonluk seyyar bloklarla inşa edilen duvarların üzerine jiletli teller çekilmiş. Duvarın arkasına devriye atmak için güvenlik yolu ve gözetleme kulesi inşa edilmiş. Güvenlik görevlilerinin ihtiyaç duyduğu her şeyi içinde barındıran 22 adet kulekol da tamamlanmış. Başkan Turan, inşaat işinin bittiğini şimdi elektronik kısma geçildiğini belirtiyor.

Beton duvarları elektronik hale getirecek sistemleri Aselsan kısım kısım kurmaya başladı. Kulekollara Elektronik Gözetleme Sistemleri yerleştiriliyor. Gece görüş kameraları, ısıya duyarlı termal kameralar, toprak altına fiber kablolarla hareket algılayıcı elektronik sistemler yapılıyor.

Edindiğim bilgilere göre, bu süreç çok uzun sürmeyecek. Yıl sonuna kadar peyderpey sınırda inşa edilen duvarın elektronik ayağı da tamamlanacak.

Anlayacağınız, sınırda adım atandan haberdar olacağımız bir dönem başlıyor.