Faili meçhul döner

CHP Kurultayı’nda 100 kişiyi zehirleyen kumanyaların alındığı firma sır gibi saklanıyor. İddiaların odağında ise Ankara İl Başkanı Adnan Keskin’in şirketi Yıldız Yemek var

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Ankara'da yapılan 36. Olağan Kurultayı'nda 100 kişinin zehirlemesine neden olan döner skandalının meçhul faili aranıyor. Sağlık Bakanlığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı inceleme başlattı. Kurultayın yapıldığı salondan alınan numuneler laboratuvarda incelemeye alındı.



İL BAŞKANI MI ZEHİRLEDİ?

Ankara Spor Salonu'na getirilen döner kumanyalarının CHP'nin Ankara İl Başkanı Adnan Keskin'in firması Yıldız Yemek tarafından verildiği iddia edildi. Keskin ise kumanya dağıtımını Ankara'da faaliyet gösteren Reva Yemek isimli firmanın yaptığını öne sürdü. CHP'nin üst kadrosu ise skandalı örtmek için Ankara Spor Salonu'nun dışındaki seyyar satıcıları suçlamaya çalıştı. CHP'nin Ankara İl Başkanı Keskin, genel merkezin bir organizasyon firmasıyla anlaştığını, onların da yemek şirketlerinden teklif aldığını anlattı. Keskin, "İl başkanı olduğum için bu işlere girmiyorum. Benim şirketimin sektörü de farklı. Organizasyon firması satın alma yapmış. Kumanyayı dağıtan firma benim değil. Reva Yemek adında bir firma olduğu söyleniyor" diye konuştu.



FİRMA, REVA YEMEK Mİ?

CHP Kurultayı'nda partilileri zehirleyen kumanyaların Ankara Sincan'da bulunan Reva Yemek'ten alındığı iddiasını sormak için aradığımız şirket yetkilileri telefonlara yanıt vermedi. Kulislerde, Adnan Keskin'in firması Yıldız Yemek ile Reva Yemek arasında fatura ilişkisi olduğu konuşuluyor. İki firmanın zaman zaman birbiri adına fatura kestiği belirtiliyor.



100 KİŞİ ZEHİRLENDİ

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda dağıtılan döner kumanyalarından yiyen, aralarında delege, gazeteci ve özel güvenlik görevlilerinin de bulunduğu yaklaşık 100 kişi gıda zehirlenmesi sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. Rahatsızlananlar sedyelerle dışarıdaki 112 Acil Servis ambulanslarına taşınmıştı. Partililer daha sonra Ankara Numune Eğitim ve Araştırma, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gazi Mustafa Kemal, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Türkiye Yüksek İhtisas ve Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma hastanelerinin acil servislerine kaldırılmıştı.