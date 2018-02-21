Düşünüyorum da, Türk Tabipleri Birliği'nin yaptığı çirkin açıklama aslında memleketin hayrına oldu. Yoksa sayılarını dahi bilmediğimiz, hayatın gerçeklerinden kopuk yaşayan, üyelerinin parasıyla siyaset yapan, ilke diye internete koydukları Mao bildirilerini dayatan, Türkiye'yi saran bu ağ temizlenmezdi. Allah'tan bu çıkışı yaptılar da kendilerini ülkenin sahibi sanan tırnak içindeki 'meslek' ama gerçekte 'siyaset' örgütlerine çekidüzen için düğmeye basıldı.

Bana göre, bu meslek örgütlerinin başındaki 'Türk' veya 'Türkiye' ibaresinin kaldırılmasının sembolik bir değeri var. Önemli olan bu yapının denetlenebilir, zorunlu aidatlardan arındırılmış, meslek sorunlarına öncelik veren bir hale gelmesi ve arkasına aldıkları kamu gücünün bitirilecek olması...

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