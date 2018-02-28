Meslektaşım Murat Kelkitlioğlu dün FETÖ firarisi eski savcı Zekeriya Öz'le ilgili bir iddia ortaya atmış. Öz'ün Almanya'da görüldüğü adresten çıktığını başka ülkelere gittiğini yazıyor. Doğrudur benim de bu konuda bildiğim trajikomik bir durum var. Geçen gün Ankara'da bir kaynağım inanılmaz bilgiler verdi. Zekeriya Öz'ün Almanya'da bulunduğu adresi ihbar eden evrağın Türkiye içinde oradan oraya dolaştığını söyledi.

İzninizle konuyu anlatayım.

Zekeriya Öz'ün Almanya'da olduğu bilgisi polise 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminden bir ay sonra ulaşıyor. Tatil için Didim'e gelen Almanya'da yaşayan bir gurbetçi (adını vermeyeceğim) Zekeriya Öz'ün Ulm kentinde M.H. tarafından saklandığını söylüyor. Hatta adresi bulmaya yardımcı olacağını belirtip irtibat numaralarını veriyor. Polis ifade tutanağını 17 Ağustos 2016'da Didim Cumhuriyet Başsavcısı'na iletiyor. Gurbetçinin ifade evrakları Interpol Daire Başkanlığı'na bildiriliyor. Evrakları inceleyen Didim Cumhuriyet Savcılığı, 19 Ağustos 2016'da Zekeriya Öz'le ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen bir soruşturma olduğunu belirterek yetkisizlik kararı alıyor. Dosya İstanbul'a geliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 Ocak 2017'de Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazıyor. Eski Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz'le ilgili yürütülen bir soruşturma olup olmadığını, emniyet fezlekesi bulunup bulunmadığını soruyor. 4 Ocak 2017'de Bakırköy'den gelen cevabi yazıda 10 Ağustos 2016'da Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Öz'le ilgili dava açıldığı belirtiliyor. Onun üzerine 5 Ocak 2017'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne bir yazı yazıp dava dosyasını istiyor. Bakırköy Savcılığı dosyanın akıbetinin Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nden sorulmasını istiyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı birkaç yazışmadan sonra soruşturmanın kendi sınırları içinde olmadığına karar veriyor. Zekeriya Öz en son Bolu'da savcılık yaptığı için soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yargı sınırları içinde kaldığını düşünüyor. 11 Ekim 2017'de yetkisizlik kararı alarak dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletiyor. Dosya hâlâ Ankara Başsavcılığı'nda.

Kafanız karıştı değil mi?

Haklısınız... Anlayacağınız, "Zekeriya Öz Almanya'da saklanıyor" ihbarı olan evrak yargıda o kadar dolaşmış ki... Eminim, o sürede Zekeriya Öz bırakın Almanya'da 40 adres değiştirmeyi ülke bile değiştirmiştir. Bunları FETÖ'yle mücadeleye gölge düşürmek veya herhangi bir savcılığı suçlamak için anlatmıyorum. Yargı da Emniyet de son dönemde oldukça başarılı işler yaptı. Ancak FETÖ'yle mücadelede motivasyonu düşük olan bürokrasinin neler yapabileceğini görün istedim.

Belki, bu olaydan ders çıkarıp en azından terörle mücadelede daha hızlı çalışan mekanizmalar oluşturması gerekiyor. Ancak böyle olursa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da sürekli sözünü ettiği bürokratik oligarşi yok olur.