New York Times'ın Thomas Friedman adında bir köşe yazarı var. Yalan yok, analizlerini çok sevmiyorum. Ama birkaç gündür yaşadığımız olaylara bakınca Friedman'ın "Dünya Düzdür" kitabı aklıma geldi. Kitapta, internetle birlikte küreselleşmenin geldiği boyutu anlatıyordu. Düz ovaya benzettiği dünyada insanların 'Buffalo sürüsü' gibi hareket ettiğini söylüyordu. Hani Buffalo'lar koştukça çit filan bırakmazlar ya...O hesap...

Bugün yaşadığımız olaylara bakınca "ne kadar da haklı" diyorum. Görmüyor musunuz hepimiz birer 'buffalo'ya dönüştük. Birisi manipülatif haberi ovaya bir salıyor. Peşinden sağa-sola koşuşturmaya başlıyoruz. Gelin anlatayım.

***

***