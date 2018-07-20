Birkaç günlük tatil için Bodrum'a geldim.

Tabii buraya gelip de turizmcilerle buluşmamak olmazdı.

Bodrum'un önde gelen otelcileri, tur operatörleri ve restoran sahipleri...

Herkesin gözü yeni Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'da...

Birçoğu yeni bakanın eski mesai arkadaşları...

Bakan Ersoy, turizmin içinden geldiği için turizmciler hem mutlu hem de umutlu.

İşlerinin kolaylaştığını düşünüyorlar.

Ersoy'un otelcilik tecrübesinin bulunması ve tur operatörlüğünden gelmesinin sorunları anlama, kavrama ve çözüm yolu bulmada çok etkili olacağı görüşündeler.

Tek bir endişeleri var. O da turizm bakanının şirket sahibi olması...

Biliyorsunuz, Bakan Ersoy sektörün yüzde 60'ını elinde bulunduran bir tur operatörünün sahibi... Turizmcilerin kafasını kurcalayan soru Bakan Ersoy'un alacağı kararlarda kendi şirketi ETS'yi düşünerek hareket edip etmeyeceği... Haliyle böyle bir durumun rekabet açısından yanlış olacağını söylüyorlar.

Haklı olabilirler ama bilmedikleri bazı şeyler var.

Benim öğrendiğim kadarıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mehmet Ersoy'a bakanlık teklifi götürdüğünde turizmcilerin bu endişelerini giderecek bir adımı atmış. Tabir caizse, Ersoy'a bakanlığı 'şartlı' vermiş.

Ersoy'dan ETS ile bütün bağlarını kesmesini istemiş.

Bakan Ersoy da geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu isteğini yerine getirmiş. ETS'nin yönetiminden tamamen çıkmış.

Velhasıl, Mehmet Ersoy'la ilgili endişeler yersiz... Şimdi turizmcilerin elbirliğiyle '50 milyon turist, 50 milyar gelir' hedefine ulaşmak için çalışması gerekiyor. Türkiye gibi benzersiz bir hazineyi iyi değerlendireceklerini düşünüyorum.