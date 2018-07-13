Yazının sonunda yapacağım teşekkürü baştan edeyim.

Yıllardır İslam dinini kendi sapkın düşüncelerine alet edip, toplumun ahlaki temellerini dinamitleyen, yaptıkları ahlaksız yayınlarla insanları manipüle eden Adnan Oktar ve örgütüne nihayet birileri 'dur' dedi. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Mali Şube Müdürü Furkan Sezer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile başsavcı vekili Hasan Yılmaz'ın gayreti olmasa 'FETÖ kadar tehlikeli' bu örgüte güçlü bir darbe vurulamazdı.

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Biliyorsunuz, geçmişte örgüte dokunan yanmış...Kimler uğraşmamış ki? Mehmet Ağar'dan Celal Adan'a ve Adil Serdar Saçan'a kadar pek çok isim 'hoca müsveddesi'yle başa çıkamamış.Parçalanan aileler, körpecik kız çocuklarının taciz çığlıkları, kadınlara uygulanan cinsel şiddet vs...Şimdi bunlar tek tek ortalığa dökülecek.... Müştekilerin ifadelerini okusanız sonunu getiremezsiniz. Örgüte isnad edilen 31 ayrı suç var. Bunlar içinde nitelikli dolandırıcılıktan vergi kaçakçılığına kadar birçok ekonomik suç da yer alıyor. Adnan Oktar'ın ve müritlerinin finansal şatafatının kaynağı da buradan geliyor.Müştekilerin anlattığına göre,...Birincisi,... Bu mirasa örgüt hülle yoluyla el koyuyor veyahut zorla vekaletnameler imzalatılarak mal varlığına çöküyor.Bu yolla, 100 milyon TL gelir elde ediliyor. İkincisi,Global Yayıncılık üzerinden basılan kitaplar parayla örgüt sempatizanlarına dağıtılıyor. Toplanan himmetler bu şirket ve A9 kanalı üzerinden sisteme sokuluyor. Üçüncüsü,... Adnan Oktar ve örgütünün Dubai, Rusya, Cezayir, Romanya, Ukrayna ve ABD'de şirketleri var. Bunlar Hong Kong, Çin ve Dubai'deki off-shore şirketlerle destekleniyor.Türkiye'yemal getirirken off-shoreşirketler üzerinden işlemyapıp vergi kaçırıyorlar.Menşei değiştirip senede 30-40 milyon TL'lik transit ticarete imza atıyorlar.Dördüncüsü,. Örgütelemanları küçük çaplı şirketlerkurup, bankalardançek alıyorlar. Bu çeklerikendi aralarında döndürüyorlar.Sonra firmaları iflas ettirip borcu bankaya bırakıyorlar.Buradan yılda 10-15 milyon TL gelir elde ediyorlar. Hatta örgüt bu işlere bakan departman dahi kurmuş. Beşincisi deÖrgüt bu testin distribitörlüğünü almış.İnsanlara belli bir para karşılığı bu test uygulanıyor.Laboratuvarda test yapılacağı bahanesiyle kanları alınıyor. Ona göre günlük beslenme programı oluşturulacağı söyleniyor.Paralar sosyal medya hakimiyetinde, nüfus ajanlığında ve çocuk istismarında kullanılıyor.Diyeceksiniz ki, bunlar neden devlet tarafından daha önce tespit edilmedi?Aslında edildi ama özellikle 2002-2015 yılları arasında Adnan Oktar ile FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen arasındaki ilişki bu yasadışı faaliyetlerin ortaya çıkmasını engelledi.Malum, 2002-2015 arasında Maliye, Gümrük, Emniyet ve yargı kanalında FETÖ elemanları çok güçlüydü. Bu sayede Oktar ve örgütü ellerini kollarını sağlayarak gümrüklerde cirit attı. Maliye kaçırılan vergiye göz yumdu. Polis suçun üzerine gitmedi. 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminden sonra devletteki kadrolar hallaç pamuğu gibi dağıtılınca örgüte yönelik operasyonun da düğmesine basıldı.Bu iş daha çok su kaldıracak...Şimdilik burada bitireyim...