Bir süredir Türk Telekom'daki gelişmeleri yakından izliyorum. Bana göre, dün itibarıyla çetrefilli süreçte önemli bir adım atıldı. Telekom'un yüzde 55'ine sahip Oger Telecom'un kurduğu OTAŞ bankalardan aldığı borcu ödeyemediği için yolun sonuna geldi. Önümüzdeki günlerde şirket tamamen iflas ettirilecek. OTAŞ'a 4.7 milyar dolar krediyi veren bankalar ise şirketin teminat olarak gösterdiği Türk Telekom hisselerini devralmaya hazırlanıyor.

Herkes "bundan sonra ne olacak" diye soruyor. Ben, "zoru gitti, azı kaldı" diyorum. Öncelikle Rekabet Kurulu'nun bankaların kurduğu şirkete Telekom'un teminattaki yüzde 55 hissesini devralma iznini çıkarmasını bekleyeceğiz. Bankaların kurduğu şirket, Türk Telekom'da çoğunluk hisselerini aldıktan sonra yönetim kurulunu değiştirecek. Yönetim kurulunda bulunan 7 Oger Telecom temsilcisinin yerine bankaların ortaklığında kurulan şirketin atayacağı isimler gelecek. Sonra bankalar Türk Telekom'un yüzde 55'inin satışı için yapılan görüşmeleri hızlandıracak.

Elbette ki, bundan sonra Türk Telekom'da işler daha kolay ilerleyecek ancak çorap söküğü gibi gider mi, bilmiyorum. Zira orada aklımı karıştıran bir iki husus var.

Şu anda Türk Telekom'un toplam piyasa değeri 4 milyar dolar civarında... Bankaların kurduğu şirket Türk Telekom'un yüzde 55'ine sahip olduğuna göre, elindeki hisselerin değeri 2 milyar dolara yakın olacak. Bankaların Türk Telekom'dan alacakları ne kadar? 4 milyar 750 milyon dolar. Bu durumda satış nasıl bir koşulda yapılacak? Bankaların alacaklarını tahsil etmesi için satışı piyasa değerinin üzerinde bir meblağdan yapmaları gerekiyor. Öyle bir müşteri var mı bilmiyorum? Bir ara Çinliler'in Türk Telekom'a talip olduğunu hatta satışla ilgili epeyce görüşmeler yaptığını duymuştum. Başka alıcılar da çıkabilir. Ama sanırım ilk hedef satıştan önce piyasa değerini artırmaya yönelik hamleler olacak. Bekleyip göreceğiz...