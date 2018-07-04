Hafta sonu bir gazetenin köşe yazarı yeni ekonomi yönetimiyle ilgili yazı kaleme aldı. Ekonomi alanına çok da yakın olmadığını bildiğimiz gazetecinin kulağına Daron Acemoğlu ismini kim üfledi bilmiyorum?

PR amaçlı yapıldığı aşikar olan yazıda Acemoğlu'na methiyeler düzüldü. Ama bu ismin PR'ını kim yapıyorsa veya yaptırıyorsa fena duvara tosladı.

Çünkü, Acemoğlu dün "Türkiye'nin bir an önce IMF ile masaya oturması gerekir" diyerek ağızlarındaki baklayı çıkarıverdi.

Sizce bu algı operasyonlarının amacı ne?

Hadi diyelim, Acemoğlu'nun ABD'de sırtını kimlere yasladığını, Türkiye'yle ilgili açıklamalarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik imalarını görmemezlikten geldik.

Bu bilinçli operasyona göz mü yumacağız?

Bana göre, Daron Acemoğlu adının gündeme getirilmesinin iki amacı var. Birincisi; belli ki, bazı çevreler (kim olduğunu bulursanız, bana da söyleyin) AK Parti'nin en büyük başarı hikâyelerinden birini gölgelemek istiyor.

Ortodoks IMF politikalarıyla Türkiye'yi bir soğutma cenderesinin içine alıp, büyüme hikayesini örselemek ve ülkenin IMF'ye muhtaç olduğu algısı yaratmaya çalışıyor.

İkincisi de, önümüzdeki günlerde açıklanacak yeni ekonomi yönetimi için 'kalibrasyon operasyonu' yapıyor.

Peki Acemoğlu'yla aynı gün halen devlet kademesinde olanların IMF imasına ne diyeceğiz? Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in akşam saatlerinde attığı 'dış kaynakla yumuşak inişi mümkün' tweet'ini nereye oturtacağız?

Vallahi şu kadarını söyleyeyim...

IMF tezgâhını kim kuruyorsa, kurguyu iyi yapıyor anlaşılan...