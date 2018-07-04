Nereden çıktı bu erken seçim lafları hiç anlamadım. Türkiye belirsizlik ortamını yeni atlaşmışken, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin üzerine yoğunlaşması gerekirken, yeni bürokratik yapılanmaya kafa yorulması elzemken birileri (!) erken yerel seçimi gündeme sokarak neyi amaçlıyor?

Ülkenin odaklanması gereken konular yeni sisteme bütünleşme ve ekonomi değil mi? Yoksa 'oldu bitti'ye getirilip seçimleri erkene alarak belediyelerde yaşanan sıkıntıların üstü mü örtülmek isteniyor?

Zira yerel seçimler zamanında yapılsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin altyapısını oluşturduktan sonra belediye başkan adaylarına daha fazla kafa yorabilecek.

Bunu istemeyenler mi bulanık suda balık avlatma peşinde? Dün AK Parti'den açıklama geldi gelmesine de umarım bu yanlışa düşülmez.