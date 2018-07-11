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DİLEK GÜNGÖR
11 Temmuz 2018, Çarşamba DİLEK GÜNGÖR

Piyasada algı operasyonunu kim yapıyor?

Piyasa, 'kullanışlı (!)' gazeteciler üzerinden basına sızdırdığı dayatma isimler kabinede yer bulmayınca algı operasyonuna başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonominin patronluğuna onların beklediği isimlerin yerine Berat Albayrak'ı getirmesi belli ki 'şok' etkisi yaratmış. İngiliz gazeteleri, kredi kuruluşları, yabancı yatırım bankaları 'Bismillah' demeden yorumlara başladılar. Halbuki, Berat Albayrak'ın ne ekibini, ne mesajını, ne de yapacaklarını biliyorlar. 'Güven' nakaratını devreye sokup bu algıya milleti inandırmak istedikleri aşikar. Akılları sıra yeni bakanı test edecekler.

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Bu anlattıklarımı görmek için komplo teorisyeni filan olmaya gerek yok. Bir gün önce yüzde 4 değer kazanan TL'nin bir gün sonra yüzde 1 değer kaybetmesi veyahut borsada 100 bin sınırının aşıldığı günün ertesinde endeksin yeniden 95 bine çekilmesi başka türlü nasıl açıklanır?
Bu oluşturulmak istenen algı operasyonunu kimlerin yaptığına gelirsek...
Bildiğim kadarıyla, 24 Haziran seçimleri öncesinde "Erdoğan gitsin" diye Arabistan ve Avrupalılar'ın oluşturduğu yüklü miktarda bir fon var. O dönemde, bu paralar yerli işbirlikçiler üzerinden sisteme sokulup çıkarıldı. Borsa ve dövizle oynandı. Olan küçük yatırımcıya oldu tabii... Amaçları, ekonomi üzerinden sandığı etkilemekti.
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Onların planını 24 Haziran seçimlerinde vatandaş bozdu. Anlaşılan, bu kişiler yeni operasyonu ekonomi yönetimine yapmaya çalışacak. Burada ekonomi bürokrasisine çok iş düşüyor. Berat Albayrak bu 'ateşten gömlek'i tek başına giymiyor. O yüzden herkesin elini taşın altına koyup ekonomik saldırıları bertaraf etmeye yardımcı olması gerekiyor. Umarım, aynı gemide olduğumuzu kimse aklının köşesinden çıkarmaz.

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