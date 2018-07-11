Piyasa, 'kullanışlı (!)' gazeteciler üzerinden basına sızdırdığı dayatma isimler kabinede yer bulmayınca algı operasyonuna başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonominin patronluğuna onların beklediği isimlerin yerine Berat Albayrak'ı getirmesi belli ki 'şok' etkisi yaratmış. İngiliz gazeteleri, kredi kuruluşları, yabancı yatırım bankaları 'Bismillah' demeden yorumlara başladılar. Halbuki, Berat Albayrak'ın ne ekibini, ne mesajını, ne de yapacaklarını biliyorlar. 'Güven' nakaratını devreye sokup bu algıya milleti inandırmak istedikleri aşikar. Akılları sıra yeni bakanı test edecekler.

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Bu anlattıklarımı görmek için komplo teorisyeni filan olmaya gerek yok. Bir gün önce yüzde 4 değer kazanan TL'nin bir gün sonra yüzde 1 değer kaybetmesi veyahut borsada 100 bin sınırının aşıldığı günün ertesinde endeksin yeniden 95 bine çekilmesi başka türlü nasıl açıklanır?Bu oluşturulmak istenen algı operasyonunu kimlerin yaptığına gelirsek...Bildiğim kadarıyla,Olan küçük yatırımcıya oldu tabii... Amaçları, ekonomi üzerinden sandığı etkilemekti.Burada ekonomibürokrasisine çok iş düşüyor. Berat Albayrak bu 'ateşten gömlek'i tek başına giymiyor. O yüzden herkesin elini taşın altına koyup ekonomik saldırıları bertaraf etmeye yardımcı olması gerekiyor. Umarım, aynı gemide olduğumuzu kimse aklının köşesinden çıkarmaz.