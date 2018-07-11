Dün yaşanan satışların arkasında kim ya da kimler var? Merak edip baktım. Borsada en çok satışı yatırım bankası Merrill Lynch yapmış. Elbette banka birilerinin portföyünü satıyor. Onu biliyoruz da borsanın lokomotif kağıdında bu işlemlerin yapılmasına ne diyelim? Malum, Garanti borsanın lokomotif hisselerinden... O hissede yapılan işlemler borsanın tamamını etkiliyor. Bu arada şeytanın avukatlığını yaptığımı sanmayın. Fakat Merrill Lynch'in Mehmet Şimşek'in eski çalıştığı yer olması acaba sadece bir tesadüf mü?