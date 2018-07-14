Bürokratik oligarşiye karşı zafer

Merhum Özal’ın prenslerinden olan işadamı Selim Edes’in yaptığı, 29 yıldır yaşanan sorunlar nedeniyle Almanya-Türkiye arasındaki ilişkilere dahi yansıyan İncebel Tatil Köyü’nde tapu sorununu Vakıfbank çözdü. Banka mülkiyetindeki 233 villayı satmayı planlıyor

Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın prenslerinden olan, Civangate skandalı sonrasında iflas eden Selim Edes'in Dalaman'da yaptığı, yarısı Almanlar'a satılan kalan bölümü de teminat mektubu nedeniyle Vakıfbank'ın mülkiyetine geçen 659 konutluk İncebel Tatil Köyü'nün yılan hikâyesine dönen tapu sorunu çözüldü. 29 yıldır dava üzerine dava açan site sakinleri Vakıfbank'ın 'bürokrasi' mücadelesi sonrasında tapularına kavuşacak. Vakıfbank da mahkeme süreçleri nedeniyle 'hayalet'e dönüşen 233 adet villayı ve 5 adet arsayı satarak aktifine geçirecek.



YILAN HİKÂYESİ

Dalaman havalimanına 15 dakika mesafedeki İncebel Tatil Köyü'nün hikâyesi aslında Türkiye'deki bürokratik oligarşiyi çok güzel özetliyor: Şöyle ki, Özal 1987'de yurtdışında yaşayan yabancıların Türkiye'de ev alması ve turizm gelirlerinin canlanması maksadıyla bir proje başlatır. "Türkiye'nin en büyük tatil köyü" olarak adlandırılan, toplam 659 villadan oluşan İncebel Tatil Köyü'nün inşaatını Selim Edes yapar. Villaların yapılacağı tepenin büyük kısmı tapu sahibi köylülerden satın alınır. İnşaata başlanır.

Vakıfbank'ın teminat mektubu güvencesiyle villalar yurtdışında pazarlanır. 1988'de 65-150 bin mark arasında değişen fiyatlarla adeta kapışılır. Yine aynı yıl 400 villanın tapusu yarısı Almanlar'a yarısı da çifte vatandaş olan sahiplerine teslim edilir. Asıl karmaşa ise bundan sonra başlar. Daha önce 'orman arazisi' kabul edilmeyen bölge çevresinde selenyum ve kükürtlü sular fışkırdığı gerekçesiyle Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 'orman arazisi' kabul edilir. 1989'da ormanlık alana yapıldığı gerekçesiyle sitenin bulunduğu alanla ilgili davalar açılır. Ancak çoğu ev sahibi yurtdışında olduğundan davanın esasına geçilemez. Yargılama süreci bitmeyince lüks evler otlarla dolar. Ev sahiplerinin çoğu yurtdışında olduğu için adresleri tespit edilemez, tebligat işlemleri yapılamaz. Bu nedenle davanın görülmesine başlanamaz. "Civangate" skandalından sonra Selim Edes'in iflası ise, gurbetçi vatandaşların ve yabancıların deniz manzaralı villa hayallerini suya düşürür. Vakıfbank'ın teminat mektubuyla pazarlanan evlerden 233'ü ve 5 adet arsa, kredi kullanan şirket borcunu ödemeyince Orman Bakanlığı'nın dava açmasının ardından Vakıfbank'a geçer. Banka dava süresince evleri satamaz ve devredemez. Böylece İncebel'de bulunan dairelerin bir kısmında yaşam başlarken, diğer kısmı hayalete dönüşür.



TURGUT ÖZAL REKLAMINDA OYNAMIŞTI

Villaların o dönemde reklam filminde Turgut Özal oynamıştı. Almanya'da büyük gazete ilanları verilmiş, videolu tanıtım toplantıları düzenlenmişti. Özal, video reklamlarında gurbetçileri ve Alman vatandaşlarını Dalaman'dan villa almaya teşvik etmişti. Özal, "Türkiye hızla gelişen bir ülkedir. Türkiye'de alacağınız bir evin kıymeti, Almanya'ya göre çok daha süratle yükselecek" demişti. Dönemin Turizm Bakanı Mesut Yılmaz da aynı reklamda oynamıştı. Çalışma Bakanı İmren Aykut ise İncebel Evleri'nin pazarlanmasında büyük rol oynarken, açılış kurdelesini kesmişti.



LEOPARD TANKI ŞARTI DAHİ OLDU

Siteden ev satın alan Almanlar mağdur olur. Projeden villa satın alanlar arasında dönemin Almanya Başbakanı Helmut Kohl'ün oğlu Peter Kohl gibi isimlerin bulunduğu da biliniyor. Hatta Alman hükümeti bu konuda Türkiye'ye nota verir. İncebel Tatil Köyü'nden ev alan yatırımcılara sahip çıkmak isteyen Alman hükümeti Leopard tanklarının teslim şartları arasına da konuyu sokar. 6 yıl önce ise Vakıfbank'ın hukuktan sorumlu genel müdür yardımcısı Mehmet Emin Karaağaç'ın girişimleriyle idari süreç başlatılır. Sitenin bulunduğu arazi 2B kapsamına alınmak istenir. Ancak Orman Bakanlığı bürokratları mevzuatı bahane ederek işe engel olur. Orman ve Köyişleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun desteğiyle bürokratik engeller kalkar. Vakıfbank girişimleri neticesinde arazi 2B kapsamına alınır. Böylece sitenin tapu sorunu çözülür.