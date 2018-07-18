İlk günlerde meseleyi 'kedicik'lere indirgeyip Adnan Oktar operasyonunu basitleştirmeye çalışanlar, dosyadaki bilgiler açığa çıktıkça işin boyutunu anlıyordur sanırım...

Dosya öyle kabarık ki... Benim dikkatimi en çok çeken bölüm ise Adnan Oktar ile Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) arasındaki bağlantılar... Zira bu ilişkiler ağı Oktar örgütünün casusluk faaliyetlerinin açığa çıkmasını sağlayacak.

İki örgüt arasında birçok benzerlik var. Aslında iki örgüt de aynı kökten ama farklı kollardan geliyorlar... Size ilginç bir bilgi vereyim. FETÖ örgütü elebaşısı Fetullah Gülen'in 1978-1980 arasında nerede olduğu ve ne yaptığı tam olarak bilinmiyor. Aynı şekilde Adnan Oktar'ın da... Nasıl oluyorsa iki örgüt lideri de 1980 sonrasında ortaya çıkıp Darwinizm karşıtı söylemlerde bulunuyor. Bu etkinlikleri de yurtdışındaki malum çevreler finanse ediyor. Eminim, bu detaylar devletin gözünden de kaçmıyordur.

Gelelim Adnan Oktar'ın FETÖ bağlantılarına... Size iki isimden bahsedeceğim. Biri Jonathan Schanzer, diğeri de Ferit Erdem Rahvancı...

Schanzer, ABD'nin Zarrab üzerinden Türkiye'ye kurduğu kumpasta başta gelen aktörlerden biriydi. Türkiye karşıtlığıyla tanınan, İsrail'e yakın neoconlardan olan Schanzer, davada bilirkişi olmuştu. Kendisi İsrail'in fonladığı düşünce kuruluşu FDD'nin kıdemli başkan yardımcısı... Schanzer'in İstanbul'a geldiğinde kaldığı otel de dahil tüm masrafları Oktar örgütü tarafından karşılanıyor. Hazırlanan dosyada ayrıntıları var. Bu tesadüf mü?

Adnan Oktar örgütünün ABD temsilcisi Ferit Erdem Rahvancı'ya gelirsek... Rahvancı, 2009'da ABD'de Yorktest adlı gıda testinin temsilciliğini almış. Birkaç yıl hem firmayı hem de müşterileri dolandırmış. Sonra firmanın ismini kendi adına tescil ettirmiş. ABD'li firma da kendisine dava açmış. Sonra da Yorktest temsilciliği başka bir gruba geçmiş. Oktar'ın müridi de kendisine Pinner Test markası oluşturmuş. Milletin parayla kanını alıp, beslenme testi uygulayacağını söyleyerek sahte raporlarla yüzlerce kişiyi dolandırmış. Alınan kanların nereye götürüldüğü de meçhul... Rahvancı, FETÖ ile Adnan Oktar arasındaki tüm bağlantıyı sağlayan kişi olarak biliniyor. Rahvancı ve eşinin FETÖ ile ciddi irtibatları var. Detayları yakında dosyada göreceğiz.

Öyle görünüyor ki, bu operasyon da açığa çıkan belgeler de daha çok su kaldıracak...